Военнослужащих ТЦК, которые не были на фронте, отправят на ротации

В Полтавской области оповещением населения в группах ТЦК и СП будут заниматься только военнослужащие, являющиеся участниками боевых действий. Об этом сообщил в Facebook Полтавский областной ТЦК и СП.
В настоящее время продолжается работа по привлечению в состав групп оповещения только тех военных, которые имеют статус УБД.
"Отбираются военнослужащие, которые на собственном опыте знают, что такое война, кто такие российские оккупанты и что они делают на оккупированных территориях, какова ситуация с укомплектованностью войск, и имеют однозначное понимание того, почему каждый мужчина, пригодный к военной службе по состоянию здоровья и не имеющий оснований для получения отсрочки, должен присоединиться к защите своей страны", — говорится в сообщении.
Военнослужащие, которые находятся на стадии оформления соответствующих документов для получения статуса участника боевых действий, будут выполнять другие задачи в составе территориальных центров комплектования.
"Те, кто не принимал участия в боевых действиях, планируются к ротации для приобретения опыта выполнения задач в боевых подразделениях", — добавили в областном ТЦК и СП.
В Украине планируют изменить формат работы ТЦК
Главред писал, что, по словам секретаря комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, в рамках мобилизационной реформы, которую готовит Министерство обороны, рассматривается разделение функций ТЦК.
В частности, проверку документов и патрулирование могут передать полиции. Также существует предложение разделить функции нового органа "Офиса резерва" на отдельно функцию призыва и социальную.
Напомним, Главред писал , что в Харькове правоохранители раскрыли схему фиктивного трудоустройства военнообязанных мужчин в одном из лицеев, где действует подпольная школа.
Ранее сообщалось, что вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине и ограничения выезда молодежи за границу покане обсуждается даже на уровне оценки рисков.
Накануне стало известно, что в Украине могут измениться правила отсрочки от мобилизации. Законопроект "О справедливой отсрочке и участии в обороне" предлагает изменить саму логику отсрочки.
Об источнике: Полтавский областной ТЦК и СП
Полтавский областной ТЦК и СП — орган военного управления, отвечающий за воинский учет и мобилизацию в Полтавской области. Структурно он подчиняется Оперативному командованию "Север" Сухопутных войск ВСУ.
