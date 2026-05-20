Военнослужащих ТЦК, которые не были на фронте, отправят на ротации

Анна Косик
20 мая 2026, 16:00
Нововведение вступает в силу в одном из областных ТЦК и СП.
воин всу, тцк
В Полтавской области меняют состав групп оповещения ТЦК

Ключевые тезисы:

  • В Полтавской области изменят подход к работе групп ТЦК
  • Повестки будут вручать те, кто участвовал в боевых действиях
  • Небоевой состав ТЦК отправят на передовую

В Полтавской области оповещением населения в группах ТЦК и СП будут заниматься только военнослужащие, являющиеся участниками боевых действий. Об этом сообщил в Facebook Полтавский областной ТЦК и СП.

В настоящее время продолжается работа по привлечению в состав групп оповещения только тех военных, которые имеют статус УБД.

Сообщение ТЦК Полтавы
Сообщения Полтавского областного ТЦК и СП

"Отбираются военнослужащие, которые на собственном опыте знают, что такое война, кто такие российские оккупанты и что они делают на оккупированных территориях, какова ситуация с укомплектованностью войск, и имеют однозначное понимание того, почему каждый мужчина, пригодный к военной службе по состоянию здоровья и не имеющий оснований для получения отсрочки, должен присоединиться к защите своей страны", — говорится в сообщении.

Военнослужащие, которые находятся на стадии оформления соответствующих документов для получения статуса участника боевых действий, будут выполнять другие задачи в составе территориальных центров комплектования.

"Те, кто не принимал участия в боевых действиях, планируются к ротации для приобретения опыта выполнения задач в боевых подразделениях", — добавили в областном ТЦК и СП.

Вручение повесток в Украине
Вручение повесток в Украине

В Украине планируют изменить формат работы ТЦК

Главред писал, что, по словам секретаря комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, в рамках мобилизационной реформы, которую готовит Министерство обороны, рассматривается разделение функций ТЦК.

В частности, проверку документов и патрулирование могут передать полиции. Также существует предложение разделить функции нового органа "Офиса резерва" на отдельно функцию призыва и социальную.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал , что в Харькове правоохранители раскрыли схему фиктивного трудоустройства военнообязанных мужчин в одном из лицеев, где действует подпольная школа.

Ранее сообщалось, что вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине и ограничения выезда молодежи за границу покане обсуждается даже на уровне оценки рисков.

Накануне стало известно, что в Украине могут измениться правила отсрочки от мобилизации. Законопроект "О справедливой отсрочке и участии в обороне" предлагает изменить саму логику отсрочки.

Об источнике: Полтавский областной ТЦК и СП

Полтавский областной ТЦК и СП — орган военного управления, отвечающий за воинский учет и мобилизацию в Полтавской области. Структурно он подчиняется Оперативному командованию "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Меморандум на €90 млрд подписан: когда Украина получит первые деньги от ЕС

16:23Экономика
У России есть пять вариантов наступления на север Украины — Зеленский

15:40Война
Усик – Верховен: где смотреть и неожиданный прогноз букмекеров на бой года

15:32Спорт
Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

