21 мая - Вознесение Господне: кому молиться в церковный праздник

21 мая - Вознесение Господне

В четверг, 21 мая, православные христиане отмечают Вознесение Господне - один из важнейших праздников церковного года. Он завершает пасхальный цикл и открывает период ожидания Пятидесятницы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Праздник Вознесение Господне наполнен глубоким духовным смыслом и сопровождается многовековыми традициями, сложившимися в разных христианских культурах.

Согласно Евангелию и Деяниям святых апостолов, после Своего Воскресения Иисус Христос в течение сорока дней являлся ученикам, укрепляя их в вере и наставляя. Затем Спаситель привел апостолов на Елеонскую гору возле Иерусалима, благословил их и вознесся на небеса.

Вознесение символизирует завершение земного пути Христа и его прославление как Сына Божьего.

Традиции на Вознесение Господне

В этот день в храмах проходят праздничные богослужения и литургии. Верующие молятся:

о здоровье;

душевном спокойствии;

прощении грехов;

благополучии семьи.

В народе Вознесение считалось семейным праздником. За столом собирались родственники, вспоминали умерших и молились за их души.

Одной из старинных традиций была выпечка особого печенья — "лесенок". Его делали в форме лестницы, символизирующей путь на небеса.

Также 21 мая Церковь чтит память святых равноапостольных Константина и Елены.

Будущий император Константин родился около 272 года в городе Наисс - на территории современной Сербии. Он был сыном Констанция Хлора, а его мать Елена, несмотря на простое происхождение, отличалась глубокой верой и высокой нравственностью.

С юных лет Константин строил военную карьеру и постепенно завоевал уважение в армии Римской империи. После смерти отца его провозгласили императором, что положило начало борьбе за власть.

Переломным моментом в судьбе Константина стало видение перед битвой у Мульвийского моста в 312 году. По преданию, он увидел на небе крест и слова: "Сим победиши".

После победы император стал поддерживать христианство. Уже в 313 году вместе с Лицинием он издал Миланский эдикт, который узаконил христианскую веру в Римской империи и стал важным этапом в истории церкви.

Позже Константин перенес столицу империи в Византий, впоследствии названный Константинополем. Город на долгие века стал политическим и духовным центром христианского мира.

Во времена его правления также состоялся Первый Никейский собор 325 года, сыгравший ключевую роль в формировании основ христианского вероучения.

Императрица Елена в зрелом возрасте приняла христианство и посвятила жизнь благочестию. Особое место в ее жизни заняло паломничество на Святую Землю. Благодаря ее деятельности получили развитие христианское паломничество и почитание святых мест.

Приметы 21 мая

Дождь - осень будет дождливой и холодной.

Много майских майских жуков - ждите сухого и жаркого лета.

Активные лягушки - к дождю.

Что нельзя делать 21 мая

В народной традиции в этот день советуют не одевать черную одежду: в преданиях упоминается, что царица Елена неблагосклонно относилась к темным цветам, поэтому считалось, что черный наряд может "привлечь" печаль или неудачи. Также день не считается удачным для сватовства и начала брачных договоренностей.

Что можно делать 21 мая

К святым равноапостольным Константина и Елены обращаются с молитвами о мире, согласии и благополучии, просят мудрости в важных решениях, крепкого здоровья и выносливости в жизненных испытаниях. Отдельно святую Елену почитают как покровительницу людей старшего возраста. В народе этот праздник известен как день Елены и Константина, или просто "Еленин день".

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

