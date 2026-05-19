Резкое повышение цен на проезд в транспорте: киевлянам объяснили, как сэкономить

Алексей Тесля
19 мая 2026, 19:59
Граждане, которые регулярно пользуются городским пассажирским транспортом, смогут приобрести месячные проездные билеты со скидками.
Киевлян предупредили о повышении стоимости проезда в транспорте

Важное:

  • Экономически обоснованный тариф составляет 64,60 грн за поездку в метро
  • Линейка проездных предусматривает билеты с ограниченным количеством поездок

Стоимость одной поездки по месячному проездному билету на коммунальном общественном транспорте и в метро, и на фуникулере Киева составит до 24 грн после повышения тарифов, которое ожидается с 15 июля.

По расчетам транспортных предприятий, экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн – в наземном транспорте, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Граждане, которые регулярно пользуются городским пассажирским транспортом, смогут приобрести месячные проездные билеты со скидками. В рамках такого проездного стоимость одной поездки в Киеве составит до 24 грн", – говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на департамент экономики и инвестиций КГГА.

Линейка месячных проездных

Отмечается, что линейка проездных предусматривает месячные билеты с ограниченным количеством поездок в коммунальном общественном транспорте – автобусах, трамваях, троллейбусах, метро и фуникулере. Чем больше количество поездок в проездном, тем ниже будет стоимость одной поездки:

  • 46 поездок – 1088 грн (23,65 грн за 1 поездку);
  • 62 поездки – 1463 грн (23,60 грн за 1 поездку);
  • 92 поездки – 2156 грн (23,43 грн за 1 поездку);
  • 124 поездки – 2888 грн (23,29 грн за 1 поездку).

Что известно о льготах и скидках

В департаменте отмечают, что учитывая социальную чувствительность вопроса стоимости проезда, для пассажиров, которые регулярно пользуются общественным транспортом, продолжает действовать прогрессивная система скидок через месячные проездные билеты. Она остается аналогичной действующей системе – применяется механизм дифференцированной стоимости в зависимости от количества приобретенных поездок.

Как напомнили в КГГА, для студентов и учащихся сохраняются льготные условия. Так, студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного, а ученики во время летних каникул – 25% (во время учебного года – бесплатно). Для граждан, имеющих право на льготный проезд в городском пассажирском коммунальном транспорте, льготы сохраняются.

Что предшествовало

Как сообщалось ранее, в Киеве планируют обновить тарифы на проезд в коммунальном транспорте: разовая поездка будет стоить 30 грн. "Предложенные тарифы являются лишь приближенными к экономически обоснованному уровню стоимости проезда", – отметили в КГГА.

"В департаменте отмечают, что по расчетам транспортных предприятий, экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн – в наземном коммунальном транспорте", – говорится в сообщении КГГА. По данным департамента, расчеты тарифов осуществляли на основе фактических затрат предприятий за 2025 год с учетом индексов цен на промышленную продукцию, расходов на оплату труда и стоимости энергоресурсов.

До 1 июня 2026 года продолжаются электронные консультации с общественностью на платформе.

Ввести новую стоимость проезда планируют с 15 июля после прохождения всех процедур согласно законодательству Украины. Поездки, приобретенные на транспортную карту до 14 июля 2026 года, будут оставаться в силе до 14 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве резко повысят тарифы на проезд. Пересмотр стоимости проезда обосновывают ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.

Как сообщал Главред, стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области также выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета. Окончательная цена составляет от 19,2 до 22 грн.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко дал поручение проанализировать возможность повышения стоимости проезда в киевском общественном транспорте. Он подчеркнул, что сейчас стоимость проезда в Киеве самая низкая в Украине.

Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА)

Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

