Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Новый рецепт окрошки на сметане: легендарный суп за 25 минут

Анна Косик
19 мая 2026, 14:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Рецепт освежающего супа, который любят многие украинцы.
Время приготоления Время приготовления: 25 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 5-7 порции
Кухня Кухня Украинская
Окрошка
Лучший рецепт окрошки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Летом вместо борща и солянки хочется есть что-то легкое и освежающее. Поэтому идеальным вариантом летнего супа остается окрошка. Оказалось, что на ее приготовление не нужно тратить много времени.

Главред узнал, что в TikTok украинская блогерша Юлия Сенич поделилась быстрым рецептом шикарной окрошки.

Окрошка — рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Филе бедра 400 г
  • Картофель 3-4 шт.
  • Яйца 5 шт.
  • Огурец 1-2 шт.
  • Сметана 100 г
  • Майонез 100 г
  • Укроп
  • Лимонная кислота 0,5 ч. л.
  • Вода 3 л
  • Соль 1 ст. л.

Отвариваем картофель и яйца. Затем нарезаем кубиками огурцы, мясо, яйца и картофель. Заправляем окрошку сметаной, майонезом и заливаем водой. В конце добавляем соль, лимонную кислоту и измельченный укроп. Перед подачей суп нужно охладить.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@yuliia.senych Освежающая и ароматная окрошка, как в буфете ? Нам понадобятся: • филе бедра 400 г • картофель 3-4 шт. среднего размера • яйца 5 шт. • огурец 1-2 шт. • сметана 100 г • майонез 100 г • укроп • лимонная кислота 0,5 ч.л. • вода 3 л • соль 1 ст.л. (регулируйте сами) Для подачи: + горчица и лимонный сок Приготовление ⬇️ 1. Картофель, яйца и мясо отвариваем. Мясо разрываем на маленькие кусочки или нарезаем. Картофель, огурцы и яйца тоже мелко нарезаем кубиками 2. Шинкуем зелень и смешиваем все это в одной кастрюле. Добавляем сметану и майонез и заливаем водой, у меня из-под крана. 3. Солим и добавляем лимонную кислоту по вкусу, хорошо перемешиваем и охлаждаем. Подаем с горчицей и лимонным соком! Приятного аппетита! ? Не обижайтесь на то, что у нас это называют "помии"? Потому что выглядит действительно так? Я ее, кстати, до 18 лет не ела, потому что папа готовил ее с приправой "Мивина"? Как называют окрошку у вас?⬇️ #рецепт#суп#окрошка#рецепты#окрошкаизбуфета#окрошкабуфет#recipes#recipe#хочуврек#хочувтоп#рекомендации#рецептынаукраинском♬ оригинальный звук - ТУТ ВКУСНО ?

Вас может заинтересовать:

Об авторе: yuliia.senych

yuliia.senych — популярный украинский кулинарный блогер в социальной сети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 50 тысяч пользователей социальной сети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
рецепт суп рецепты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

15:21Война
РФ ударила ракетой по центру Прилук: есть погибшие и десятки раненых

РФ ударила ракетой по центру Прилук: есть погибшие и десятки раненых

14:19Украина
Прорыв границы в зоне ЧАЭС: в ГПСУ заявили о реальной угрозе

Прорыв границы в зоне ЧАЭС: в ГПСУ заявили о реальной угрозе

13:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

Доллар в шаге от рекорда, евро дорожает: курс валют на 19 мая

Доллар в шаге от рекорда, евро дорожает: курс валют на 19 мая

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Последние новости

15:46

На Львовщине прогремел взрыв: мужчина взорвал боевую гранату возле стадиона

15:41

Сколько времени ребенок может пользоваться гаджетами: ответ специалиста

15:40

Тля исчезнет раз и навсегда: секретный трюк, который работает лучше химии

15:23

Собака с "поросячьим пятачком" удивила людей: что показал ДНК-тестВидео

15:21

ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

Компенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодексаКомпенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодекса
15:09

На волоске: Повалий при смерти оказалась на операционном столе

14:57

Гайтана оправдалась за скандал и благотворительный концерт

14:53

Какие вещи категорически запрещено оставлять в раковине на ночь: список удивит

14:45

Новый рецепт окрошки на сметане: легендарный суп за 25 минут

Реклама
14:41

Когда Петров пост - в 2026 году уже будет по новому календарю

14:28

Электромобиль может потерять 31% запаса хода: как спасти батарею в жаруВидео

14:19

РФ ударила ракетой по центру Прилук: есть погибшие и десятки раненыхФото

14:13

Спрос на солнечные панели растет: цены могут удивить покупателейВидео

14:09

Звезда "Зважені та щасливі" отрезал лишнюю кожу и показал "до" и "после"

14:05

"Завершение СВО просто необходимо": в Госдуме РФ сделали срочное заявление

13:53

Большинство ошибаются годами: что добавить в фарш для сочных котлет

13:32

Прорыв границы в зоне ЧАЭС: в ГПСУ заявили о реальной угрозе

13:20

Китайский гороскоп на завтра, 20 мая: Обезьянам - интуиция, Свиньям - форс-мажоры

13:04

Как сказать по-украински "впопыхах" — варианты, о которых мало кто знаетВидео

12:57

Задача на интеллект для 2 класса стала вирусной: не все взрослые могут выполнить

Реклама
12:49

Украинка пережила Чернобыль и родила в 66 лет: врачи не верятВидео

12:38

Яблоки не будут гнить: что нужно сделать уже сейчас, чтобы спасти урожайВидео

12:26

Сильные ливни и град накроют Украину: синоптик предупредила об опасной погоде

12:20

Удобрение станет ядом: что нельзя класть в компостную ямуВидео

12:03

Всего 30 секунд: простое действие в мае поможет забыть о мухах

11:56

В одном из городов Украины проезд в общественном транспорте может подешеветь

11:53

РФ перебрасывает МиГ-31К в Беларусь: мониторы предупредили об опасности

11:42

Клубника становится мелкой и кислой по неожиданно причине: как все исправитьВидео

11:41

Резкий разворот цен: один популярный овощ неожиданно подешевел

11:19

Женщина проучила соседа, который заваливал ее мусором: сеть в восторге

11:01

Тысячи военных, авиация и флот: РФ и Беларусь отрабатывают ядерный сценарий - детали

10:58

Как прочистить забитый слив на кухне за 0 гривен: лайфхак от сантехника

10:55

Си Цзиньпин во время встречи с Трампом неожиданно высказался о Путине - FT

10:52

Когда в Украине могут снизить мобилизационный возраст: в ОП назвали одно условие

10:12

Обстрелов станет больше: Россия приготовила новую тактику ударов по Украине

10:00

Фантастический конец мая ждет трех знаков зодиака: кто в списке

09:48

Гороскоп на завтра, 20 мая: Весам — проблемы, Водолеям — спокойствие

09:45

После ливней и града в Украину придет летнее тепло с Каспия: когда ударит жара

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

08:33

Атака дронов по Одесчине спровоцировала сильный пожар: что попало под ударФото

Реклама
08:29

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:18

Москву и Ярославль атаковали дроны: есть повреждения, российская ПВО в напряжении

07:43

Одессу накроют грозы со шквалами: синоптики предупредили об опасности

07:00

Это лишь симптом: Андрусив - о том, почему рейтинг Трампа обвалилсямнение

06:46

Харьков - под ударом "шахедов": повреждено более 25 домов, есть раненые и жертваФото

05:33

У кого сбудется желание в начале лета: Таро-прогноз на июнь 2026

05:11

Буквально уничтожают личность: от каких привычек времен СССР следует срочно избавиться

04:58

Когда и как подвязывать томаты, чтобы урожай был в несколько раз больше - лайфхак

04:08

Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причинаВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять