Новый рецепт окрошки на сметане: легендарный суп за 25 минут

Рецепт освежающего супа, который любят многие украинцы.

Лучший рецепт окрошки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Летом вместо борща и солянки хочется есть что-то легкое и освежающее. Поэтому идеальным вариантом летнего супа остается окрошка. Оказалось, что на ее приготовление не нужно тратить много времени.

Главред узнал, что в TikTok украинская блогерша Юлия Сенич поделилась быстрым рецептом шикарной окрошки.

Окрошка — рецепт

Ингредиенты:

Филе бедра 400 г

Картофель 3-4 шт.

Яйца 5 шт.

Огурец 1-2 шт.

Сметана 100 г

Майонез 100 г

Укроп

Лимонная кислота 0,5 ч. л.

Вода 3 л

Соль 1 ст. л.

Отвариваем картофель и яйца. Затем нарезаем кубиками огурцы, мясо, яйца и картофель. Заправляем окрошку сметаной, майонезом и заливаем водой. В конце добавляем соль, лимонную кислоту и измельченный укроп. Перед подачей суп нужно охладить.

Приятного аппетита!

Об авторе: yuliia.senych yuliia.senych — популярный украинский кулинарный блогер в социальной сети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 50 тысяч пользователей социальной сети.

