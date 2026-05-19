Новый рецепт окрошки на сметане: легендарный суп за 25 минут

Летом вместо борща и солянки хочется есть что-то легкое и освежающее. Поэтому идеальным вариантом летнего супа остается окрошка. Оказалось, что на ее приготовление не нужно тратить много времени.
Главред узнал, что в TikTok украинская блогерша Юлия Сенич поделилась быстрым рецептом шикарной окрошки.
Окрошка — рецепт
Ингредиенты:
- Филе бедра 400 г
- Картофель 3-4 шт.
- Яйца 5 шт.
- Огурец 1-2 шт.
- Сметана 100 г
- Майонез 100 г
- Укроп
- Лимонная кислота 0,5 ч. л.
- Вода 3 л
- Соль 1 ст. л.
Отвариваем картофель и яйца. Затем нарезаем кубиками огурцы, мясо, яйца и картофель. Заправляем окрошку сметаной, майонезом и заливаем водой. В конце добавляем соль, лимонную кислоту и измельченный укроп. Перед подачей суп нужно охладить.
Приятного аппетита!
@yuliia.senych Освежающая и ароматная окрошка, как в буфете ? Нам понадобятся: • филе бедра 400 г • картофель 3-4 шт. среднего размера • яйца 5 шт. • огурец 1-2 шт. • сметана 100 г • майонез 100 г • укроп • лимонная кислота 0,5 ч.л. • вода 3 л • соль 1 ст.л. (регулируйте сами) Для подачи: + горчица и лимонный сок Приготовление ⬇️ 1. Картофель, яйца и мясо отвариваем. Мясо разрываем на маленькие кусочки или нарезаем. Картофель, огурцы и яйца тоже мелко нарезаем кубиками 2. Шинкуем зелень и смешиваем все это в одной кастрюле. Добавляем сметану и майонез и заливаем водой, у меня из-под крана. 3. Солим и добавляем лимонную кислоту по вкусу, хорошо перемешиваем и охлаждаем. Подаем с горчицей и лимонным соком! Приятного аппетита! ? Не обижайтесь на то, что у нас это называют "помии"? Потому что выглядит действительно так? Я ее, кстати, до 18 лет не ела, потому что папа готовил ее с приправой "Мивина"? Как называют окрошку у вас?⬇️ #рецепт#суп#окрошка#рецепты#окрошкаизбуфета#окрошкабуфет#recipes#recipe#хочуврек#хочувтоп#рекомендации#рецептынаукраинском♬ оригинальный звук - ТУТ ВКУСНО ?
Об авторе: yuliia.senych
yuliia.senych — популярный украинский кулинарный блогер в социальной сети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 50 тысяч пользователей социальной сети.
