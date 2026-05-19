Удобрение станет ядом: что нельзя класть в компостную яму

Некоторые отходы испортят компост и заразят почву болезнями.

Компостная яма станет ядовитой: названы 12 опасных отходов

Вы узнаете:

Почему фекалии домашних питомцев нельзя бросать в компостную яму

Какие сорняки способны выжить и прорасти внутри зрелого перегноя

Чем опасны листья черного ореха для будущих грядок

Компостная куча — это живой организм. Для нормального функционирования ей необходим правильный баланс углерода, азота, влаги и кислорода. Если добавить неподходящие компоненты, это нарушит баланс, уничтожит полезные организмы и разрушит химический состав.

Опытный садовод рассказал изданию House Digest, что нельзя класть в компостную яму.

По словам специалиста, существует множество вещей, которые можно компостировать, но в то же время добавление неподходящих материалов может привлечь вредителей, занести патогены или загрязнить готовый продукт веществами, за которые ваши растения не будут вам благодарны.

"Общие правила таковы: никогда не компостируйте приготовленную пищу любого вида, отходы жизнедеятельности животных, таких как ваши домашние кошки и собаки, семена или зараженные растительные остатки. Но есть и более тонкие нюансы", - отметил эксперт.

Что нельзя бросать в компостную яму

Мясо, рыба и кости.

Сырое или вареное мясо, рыбные обрезки и кости категорически не подходят для домашнего компоста. Они медленно разлагаются, издают сильный запах и привлекают всевозможных вредителей, включая крыс, енотов и мух. Даже если вы закопаете их глубоко в компостную кучу, все равно есть большая вероятность, что вы привлечете этих вредителей.

Жиры и белки в животной плоти создают слизистые анаэробные условия, из-за которых в компостной куче стоит ужасный запах. Это также создает неблагоприятные условия для аэробных бактерий и других организмов, которые активно участвуют в разложении компоста.

Молочные продукты.

Добавление молочных продуктов в компостную кучу кажется довольно безобидным, но на самом деле масло, молоко, сыр, йогурт и сливки могут содержать большое количество жира. Еще до начала разложения эти жиры покрывают все материалы, с которыми соприкасаются, блокируя циркуляцию воздуха, необходимую компостирующим микробам для выполнения своей работы. Таким образом, фактически останавливается дыхание компостной кучи, в результате чего компостирующие организмы быстро погибают, и куча становится анаэробной.

"Это значительно замедляет разложение, создает недостаток кислорода и повышает кислотность компостной кучи. В итоге вы получите отвратительную, гниющую, слизистую массу. Запах такой компостной кучи вы никогда не забудете, потому что он действительно отвратителен", - отметил садовод.

Растительные масла, жиры и смазки для приготовления пищи.

Жирные остатки создают водоотталкивающие жировые барьеры вокруг других материалов и подавляют микроорганизмы, ответственные за разложение. По той же причине нельзя добавлять молочные продукты в компостную кучу. Даже небольшое количество масла, например, остатки со сковороды или оливковое масло из заправки для салата, значительно замедляет процесс компостирования и делает его менее эффективным.

Выбрасывайте остатки масла и жира из посуды в мусорное ведро, а не в компостную кучу, посоветовал эксрперт.

Кошачьи и собачьи отходы.

В фекалиях собак и кошек может содержаться огромное количество патогенов и паразитов. Все они действительно опасны для вашего здоровья. Яйца круглого червя Toxocara canis, Toxoplasma gondii, кишечная палочка, сальмонелла и лямблии — вот некоторые из наиболее распространенных патогенов и паразитов, которые могут быть обнаружены в отходах ваших питомцев.

Теоретически, если компостная куча будет постоянно нагреваться до достаточно высокой температуры, то отходы домашних животных можно будет компостировать в ней. Однако обычная компостная куча на заднем дворе никогда не достигнет и не будет поддерживать такие высокие температуры, и любые бактерии или паразиты, которые останутся в куче, попадут в вашу почву. Даже если вы не выращиваете съедобные растения, это очень опасно, если у вас есть дети или домашние животные, которые играют в той зоне, куда вы будете добавлять компост.

Лучший способ избавиться от кошачьих и собачьих фекалий — использовать специальный контейнер для собачьих отходов или выбрасывать их в бытовой мусорный бак в герметичных пакетах.

Больные или пораженные вредителями растения.

Нежелательно добавлять в компост растительные остатки, зараженные вредителями или имеющие явные признаки болезней. Неважно, имеете ли вы дело с фитофторозом, черной пятнистостью или мучнистой росой.

Каким бы ни был возбудитель или вредитель, не следует добавлять в компостную кучу зараженные корни, листву или любые другие части растений. Вредители и болезни могут перезимовать в компостной куче и, теоретически, размножаться. Когда вы будете распределять готовый компост по здоровым грядкам, вы распространите вместе с ним болезни и вредителей.

Сорняки с семенами.

Сорняки можно добавлять в компост. Главное — не добавлять в компостную кучу жизнеспособные семена, поскольку они могут выживать в теплых условиях домашней компостной кучи.

Попав обратно в почву, они сразу же начнут расти. Семена сорняков могут сохранять жизнеспособность в почве годами. Для надежного уничтожения семян сорняков температура в компостной куче должна поддерживаться на уровне не ниже 60 градусов Цельсия. Даже если вы нагреете до этой температуры ядро ​​компостной кучи, любые семена, находящиеся в верхней части или по бокам, останутся жизнеспособными, так как там обычно прохладнее.

Многолетние сорняки с инвазивной корневой системой.

Сорняки с разветвлённой корневой системой, такие как вьюнок, чертополох и сныть, имеют корневища и могут отрасти даже из крошечного фрагмента корня. Важно избегать добавления корневой части этих сорняков в компост. То же самое относится к бермудской траве, пырею и многим другим. Даже кусочек сломанного корневища в тёплой компостной куче может дать начало новому растению.

Обработанная, окрашенная или прошедшая обработку под давлением древесина и ее опилки.

Чистые опилки и древесная щепа в умеренных количествах могут стать отличным дополнением к компостной куче, поскольку они добавляют много клетчатки, которая помогает создать легкий, воздушный компост с хорошей текстурой, который понравится вашим грядкам. Однако опилки и обрезки древесины, обработанной под давлением, окрашенной, лакированной, морилированной или герметизированной, могут быть опасны, и их ни в коем случае нельзя компостировать.

Старая древесина часто обрабатывается хромированным медно-арсенатным компостом (CCA), и, как следует из названия, он содержит мышьяк, поэтому его не следует компостировать.

Другие консерванты могут быть столь же опасны, и все они могут выживать в процессе компостирования. Они не инертны и останутся в вашем готовом материале.

Краска и лак содержат органические растворители и пигменты тяжелых металлов, которые не исчезают даже при компостировании и разложении самой древесины. Вместо этого они остаются концентрированными в вашем компосте, и вы затем распределяете эти опасные вещества по своим грядкам.

Добавляйте в компост только опилки или щепу из чистой древесины.

Зола от сжигания угля и зола от угольных брикетов.

Золу от сжигания чистых дров (не обработанных, не окрашенных и не покрытых морилкой) можно использовать в небольших количествах в компостной куче, поскольку она добавляет важные питательные вещества и органические вещества. Но только в небольших количествах, так как избыток может изменить pH компоста.

Золу от сжигания угля и древесного угля использовать ни в коем случае нельзя6 поскольку она содержит большое количество соединений серы, железа и тяжелых металлов, включая мышьяк и свинец. Они токсичны для растений и очень вредны для почвенной микрофлоры и биологии.

Зола от брикетов так же вредна. Угольные брикеты иногда производят с использованием связующих веществ и добавок, включая нефтепродукты, парафин, нитрат натрия и буру, чтобы они горели с высокой температурой и равномерно в течение длительного времени. Все эти соединения остаются в золе после сгорания.

Листья и веточки черного ореха.

Все части черного ореха обладают аллелопатическими свойствами. Они содержат соединение под названием юглон, которое токсично для большинства распространенных садовых растений, включая съедобные, такие как помидоры, перец, яблоки и черника, а также бесчисленное множество декоративных растений.

Юглон обладает стойким действием, поэтому он сохраняется в корнях и древесине в течение многих лет. Даже если оставить его в компосте на длительное время, токсин может разлагаться лишь через много-много лет.

Хлеб, вареная крупа и выпечка.

Технически, можно компостировать вареную пасту, рис, хлеб, торты и выпечку. Они очень быстро разлагаются и превращаются в компост. Проблема в том, что, если у вас нет идеальной защиты от вредителей, то у вас появятся крысы и мыши. Запах привлечет их с довольно большого расстояния.

Растительный материал, обработанный пестицидами и гербицидами.

Многие химические вещества, содержащиеся в гербицидах и пестицидах, сохраняются в почве. Некоторые из них также не разлагаются в процессе компостирования, поэтому остаются в готовом компосте. Наиболее опасные вещества могут сохраняться годами.

Об источнике: House Digest House Digest - это крупный американский цифровой журнал, полностью посвященный обустройству дома, дизайну интерьеров, ремонту, садоводству и лайфхакам по ведению хозяйства. Ежемесячная аудитория достигает порядка 7 миллионов уникальных пользователей. Портал принадлежит крупной американской медиакомпании Static Media (базируется в Индианаполисе, США). Этот холдинг управляет десятками известных тематических брендов, среди которых /Film, Looper, Tasting Table, SlashGear, Mashed и недавно приобретенный Engadget. Сам проект House Digest был запущен в 2021 году как оригинальное медиа компании в нише "Дом и сад". Портал ориентирован как на новичков в сфере DIY (сделай сам), так и на людей, профессионально занимающихся обустройством жилья. На сайте можно найти практические руководства по ремонту и очистке поверхностей, обзоры трендов в дизайне интерьеров и архитектуре, а также советы по ландшафтному дизайну, садоводству и уходу за комнатными растениями.

