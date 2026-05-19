Одессу накроют грозы со шквалами: синоптики предупредили об опасности

Кратко:
- В Одессе ожидаются шквалы и грозы 19-22 мая
- Температура воздуха поднимется до 26 градусов
- Спасатели предупредили о риске пожаров в экосистемах
Погода в Одессе и области до конца недели будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Детальный прогноз на ближайшие четыре дня - с 19 по 22 мая - опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Синоптики прогнозируют облачную погоду с дождями, временами с грозами. Ветер преимущественно северного направления, во время гроз - со шквалами.
Температура воздуха ночью 13-18°, днем 21-26°. Температура морской воды 14-16 °. Ожидается легкое волнение. В целом, безопасные уровни моря.
Погода на сегодня в Одесской области
Во вторник, 19 мая, в Одессе и области будет облачно с прояснениями, местами ожидается кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами во время грозы шквал 15-18 м/с.
Температура воздуха составит 21-26°; в Одессе 21-23°.
На дорогах области видимость хорошая.
Погода в Одессе по состоянию на 07:00:
- температура воздуха 15°;
- атмосферное давление 749 мм рт;
- относительная влажность 79%;
- температура морской воды 14°.
Объявлен первый уровень опасности.
Прогноз пожарной опасности по Одесской области на 19 мая
Погодные условия будут способствовать преимущественно повышенной, на юге области – высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).
Прогноз погоды на май 2026 в Одессе
Погода в Одессе в мае порадует теплом. Синоптики не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков.
В середине месяца (с 11.05 по 20.05) погода не сильно изменится — небо так же будет преимущественно солнечным с минимальным количеством облаков. Осадки синоптики не прогнозируют.
Днем воздух будет прогреваться до +18…+23°C, а в ночные часы — до +11…+16°C.
В третьей декаде мая (с 21.05 по 31.05) в Одессу придут осадки. В частности, 25-27 числа в городе время от времени будет идти небольшой дождь. 21 мая возможна гроза.
Температура воздуха останется почти такой же: днем столбики термометров покажут +18…+22°C, а ночью — +12…+14°C.
О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.
Чем занимается:
- составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
- публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
- Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
- ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.
Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.
