Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

У Зеленского раскрыли планы Кремля на летнее наступление – какие города под угрозой

Юрий Берендий
18 мая 2026, 23:21
google news Подпишитесь
на нас в Google
Российское командование продолжает корректировать свои планы наступления на Донбассе и юге Украины, отметил Палиса.
У Зеленского раскрыли планы Кремля на летнее наступление – какие города под угрозой
Куда Россия будет наступать летом — ответил Палиса / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22-я отдельная механизированная бригада

О чем идет речь в материале:

  • Летом РФ будет наступать на Донбассе и Запорожском направлении
  • Оккупанты провалили все сроки захвата городов в Донецкой области
  • Враг не сможет выйти на границы Донецкой области до конца года

Несмотря на активные наступательные действия российской армии весной 2026 года, Кремлю пока не удалось достичь ключевых целей, которые ставились перед войсками на Донбассе. О том, на каких направлениях страна-агрессор Россия будет наступать летом, рассказал в интервью 24 каналу заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса.

По словам Палисы, в этом году российские войска сосредоточат основные усилия на попытках выйти к административным границам Донецкой области.

видео дня

"Они будут развивать свое наступление, насколько у них будет возможность, также на Запорожском направлении – на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Однако они часто уточняют свои планы прежде всего в отношении сроков. Сейчас ни одного дедлайна они не выполнили", – указал он.

Он отметил, что российское командование ставило задачу захватить Константиновку до конца апреля, однако пока оккупанты далеки от ее выполнения. Также, по его словам, руководство РФ планировало создать условия для начала штурма Краматорско-Славянской агломерации в конце мая или в начале июня, но и эта задача, вероятно, останется невыполненной.

Палиса добавил, что, исходя из текущей ситуации на фронте, не верит в способность российских войск реализовать поставленные цели в течение ближайших трех-четырех месяцев. Он также выразил сомнение, что оккупанты смогут до начала сентября достичь административной границы Донецкой области, как того требует российское руководство.

"Я более склонен считать, что до конца года им это также не удастся", — подытожил он.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Бои в Сумской области — что известно

Как ранее писал Главред, российские оккупационные войска пытаются активизировать штурмовые действия в Сумской области. В приграничных районах фиксируется зона инфильтрации противника. Об этом сообщил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

В приграничной зоне продолжаются сложные бои, однако Силы обороны Украины принимают все необходимые меры, чтобы не допустить расширения присутствия российских войск в регионе. По имеющейся информации, противник несет значительные потери.

"В Сумской области есть зона инфильтрации врага в приграничной зоне, где враг пытается усилить штурмовые действия, пользуясь ранней зеленью, в попытках проникнуть. Бои сложные, прорыва врага вглубь, по состоянию на сейчас, нет", — говорится в сообщении.

В группировке войск "Курск" также заявили, что ситуация в Сумской области пока остается стабильной и контролируемой. Там отметили, что действия российских войск пока не свидетельствуют о попытках взять Сумы в так называемое полуокружение.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Сумы / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, бойцы ГУР во время боев за Степногорск на Запорожском направлении выбили российских военных из укрепленных позиций и взяли под контроль ключевые объекты города, что стало одним из немногих успешных контрнаступательных эпизодов последних недель на юге. В ГУР заявили о готовности к новым атакам оккупантов. Россияне пытаются сохранить давление в районе Гуляйполя и стыка Запорожской и Днепропетровской областей.

Как ранее сообщал Главред, аналитики ISW сообщили об успехах ВСУ под Константиновкой и Лиманом, где украинские силы проводят контрдействия и сдерживают попытки российского прорыва. В отчете также шла речь о проблемах РФ с продвижением в Харьковской области и неудачных атаках на Славянском направлении.

В то же время начальник сектора реагирования патрульной полиции Волчанска Алексей Харьковский заявил, что бои за Волчанск продолжаются, несмотря на заявления РФ о полной оккупации города, а украинские военные до сих пор удерживают позиции в населенном пункте. По его словам, российское командование пытается подстроить реальную ситуацию под предварительные доклады Кремлю. В самом городе уже не осталось гражданских из-за масштабных разрушений.

Другие новости:

О личности: Павел Палиса

Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году — командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Фронт Павел Палиса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Зеленского раскрыли планы Кремля на летнее наступление – какие города под угрозой

У Зеленского раскрыли планы Кремля на летнее наступление – какие города под угрозой

23:21Фронт
Хантавирус в Украине: врачи назвали количество случаев заражения

Хантавирус в Украине: врачи назвали количество случаев заражения

22:48Украина
В ЕС обсуждают будущее украинских беженцев: вернутся на родину не многие

В ЕС обсуждают будущее украинских беженцев: вернутся на родину не многие

21:42Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 19 мая: Кроликам - обновление, Собакам - похвала

Китайский гороскоп на завтра, 19 мая: Кроликам - обновление, Собакам - похвала

После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением

После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

Последние новости

23:21

У Зеленского раскрыли планы Кремля на летнее наступление – какие города под угрозой

23:21

Конец мая принесет счастье двум знакам зодиака: кого ждут перемены

23:18

Приносят радость: астрологи назвали четыре самых счастливых даты рождения

23:08

О прополке можно забыть: простой метод справится с сорняками за минутыВидео

22:48

Хантавирус в Украине: врачи назвали количество случаев заражения

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
22:42

Почему нельзя часто открывать дверцу холодильника: ответ удивит

22:08

Топливо в Украине резко подорожает: названы сроки скачка цен на АЗС

21:42

В ЕС обсуждают будущее украинских беженцев: вернутся на родину не многие

21:41

Что скрывал СССР под Киевом: тайна Быковнянского леса

Реклама
21:30

Точилка не понадобится: как быстро заточить нож в домашних условияхВидео

21:28

"Мадяр" раскрыл новые детали удара по Москве — что пытается скрыть Кремль

21:00

Фейковый "СБУшник" выманил у экс-премьера космическую сумму: СМИ узнали детали

20:44

Партнер АГТ Горбуненко заявил о рисках "ручного управления" ОПЗ накануне приватизации

20:44

Урожай сгниет в земле: какая ошибка при посадке гороха встречается чаще всего

20:33

Новый премьер Венгрии Мадьяр выставил Украине условие для вступления в ЕС – что известно

20:25

Оптическая иллюзия "ломает" мозг: нужно сказать, какого цвета точки за 10 секунд

20:15

Назван потенциальный новый исполнитель роли Джеймса Бонда

20:13

Почему нельзя покупать вещи до рождения ребенка: тайна древнего страха

20:10

США продлили исключение для Москвы: нефть РФ вывели из-под санкций

19:38

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинскомВидео

Реклама
19:37

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот смотрит на хозяина и не моргаетВидео

19:10

Цена вопроса $18 тыс: в Харькове сотрудник ТЦК и экс-беркутовец "помогали" уклонистам

19:10

Резкие перемены и крупные деньги: таролог назвала фаворита июня 2026Видео

19:10

Срочная поездка Путина в КНР: Денисенко раскрыл главную цель Кремлямнение

19:02

Мир должен отвергнуть иллюзии и внимательно прислушиваться к оценкам Буданова, - американский эксперт

19:01

В Раде назвали главное препятствие на пути вступления Украины в Евросоюз

18:58

Кто может стать спецпредставителем ЕС на переговорах с Россией – СМИ назвали фамилии

18:46

Урожай огурцов будет обильным и здоровым: что нужно положить в лунку при посадке

18:35

Многие стирают одежду неправильно: сколько раз носить вещи перед стиркойВидео

18:28

Деньги исчезнут с карточек: в Минэкономики назвали дату, когда заберут кэшбек

18:17

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

18:06

В Украине нашли загадочный храм, которому тысячи лет: где именно и что там открылиВидео

17:37

Украинцы сохраняют единство в чрезвычайно сложных ситуациях, — Андрей Юсов

17:31

Никакой не "майский жук": у насекомого есть более лаконичное украинское название

17:12

"Оккупанты "поздравили" нас": Камалия показала последствия прилетаВидео

17:08

Вручение повесток по-новому: известны детали реформы мобилизации в Украине, что изменитсяВидео

17:08

В Киеве резко повысят тарифы на проезд: сколько будет стоить поездка в транспорте

16:59

От жары до гроз и сильного ветра: погода в Украине будет резко меняться

16:57

Обязательно ли надевать платок в церковь: священник расставил точки над "і"Видео

16:25

Как уменьшить джинсы в талии за несколько секунд: игла и нитка не понадобятсяВидео

Реклама
16:25

Доллар в шаге от рекорда, евро дорожает: курс валют на 19 мая

16:22

Почему 19 мая нельзя стричь волосы: какой церковный праздник

16:11

Как правильно обрезать тую, чтобы она не лысела - основные правила и ошибкиВидео

15:52

Почему на самой длинной реке мира нет ни одного моста: настоящая причина удивит

15:51

Оккупантов выбили с позиций: бойцы ГУР продвинулись в Запорожской областиВидео

15:41

Крышки засияют как новые: поможет простой способ из того, что есть дома

15:17

Путин оказался перед трудным выбором из-за войны: в разведке раскрыли проблему Кремля

14:56

Галкин растрогал сеть поступком для Пугачевой: "Вместе до конца"Видео

14:39

Женщина потеряла 119 тысяч гривен после телефонного разговора — что произошло

14:29

Головки вырастут размером с кулак: чем подкормить чеснок, чтобы он не желтелВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять