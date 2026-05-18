У Зеленского раскрыли планы Кремля на летнее наступление – какие города под угрозой

Российское командование продолжает корректировать свои планы наступления на Донбассе и юге Украины, отметил Палиса.

https://glavred.info/front/u-zelenskogo-raskryli-plany-kremlya-na-letnee-nastuplenie-kakie-goroda-pod-ugrozoy-10765871.html Ссылка скопирована

Куда Россия будет наступать летом — ответил Палиса / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22-я отдельная механизированная бригада

О чем идет речь в материале:

Летом РФ будет наступать на Донбассе и Запорожском направлении

Оккупанты провалили все сроки захвата городов в Донецкой области

Враг не сможет выйти на границы Донецкой области до конца года

Несмотря на активные наступательные действия российской армии весной 2026 года, Кремлю пока не удалось достичь ключевых целей, которые ставились перед войсками на Донбассе. О том, на каких направлениях страна-агрессор Россия будет наступать летом, рассказал в интервью 24 каналу заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса.

По словам Палисы, в этом году российские войска сосредоточат основные усилия на попытках выйти к административным границам Донецкой области.

видео дня

"Они будут развивать свое наступление, насколько у них будет возможность, также на Запорожском направлении – на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Однако они часто уточняют свои планы прежде всего в отношении сроков. Сейчас ни одного дедлайна они не выполнили", – указал он.

Он отметил, что российское командование ставило задачу захватить Константиновку до конца апреля, однако пока оккупанты далеки от ее выполнения. Также, по его словам, руководство РФ планировало создать условия для начала штурма Краматорско-Славянской агломерации в конце мая или в начале июня, но и эта задача, вероятно, останется невыполненной.

Палиса добавил, что, исходя из текущей ситуации на фронте, не верит в способность российских войск реализовать поставленные цели в течение ближайших трех-четырех месяцев. Он также выразил сомнение, что оккупанты смогут до начала сентября достичь административной границы Донецкой области, как того требует российское руководство.

"Я более склонен считать, что до конца года им это также не удастся", — подытожил он.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Бои в Сумской области — что известно

Как ранее писал Главред, российские оккупационные войска пытаются активизировать штурмовые действия в Сумской области. В приграничных районах фиксируется зона инфильтрации противника. Об этом сообщил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

В приграничной зоне продолжаются сложные бои, однако Силы обороны Украины принимают все необходимые меры, чтобы не допустить расширения присутствия российских войск в регионе. По имеющейся информации, противник несет значительные потери.

"В Сумской области есть зона инфильтрации врага в приграничной зоне, где враг пытается усилить штурмовые действия, пользуясь ранней зеленью, в попытках проникнуть. Бои сложные, прорыва врага вглубь, по состоянию на сейчас, нет", — говорится в сообщении.

В группировке войск "Курск" также заявили, что ситуация в Сумской области пока остается стабильной и контролируемой. Там отметили, что действия российских войск пока не свидетельствуют о попытках взять Сумы в так называемое полуокружение.

Сумы / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, бойцы ГУР во время боев за Степногорск на Запорожском направлении выбили российских военных из укрепленных позиций и взяли под контроль ключевые объекты города, что стало одним из немногих успешных контрнаступательных эпизодов последних недель на юге. В ГУР заявили о готовности к новым атакам оккупантов. Россияне пытаются сохранить давление в районе Гуляйполя и стыка Запорожской и Днепропетровской областей.

Как ранее сообщал Главред, аналитики ISW сообщили об успехах ВСУ под Константиновкой и Лиманом, где украинские силы проводят контрдействия и сдерживают попытки российского прорыва. В отчете также шла речь о проблемах РФ с продвижением в Харьковской области и неудачных атаках на Славянском направлении.

В то же время начальник сектора реагирования патрульной полиции Волчанска Алексей Харьковский заявил, что бои за Волчанск продолжаются, несмотря на заявления РФ о полной оккупации города, а украинские военные до сих пор удерживают позиции в населенном пункте. По его словам, российское командование пытается подстроить реальную ситуацию под предварительные доклады Кремлю. В самом городе уже не осталось гражданских из-за масштабных разрушений.

Другие новости:

О личности: Павел Палиса Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году — командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред