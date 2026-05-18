Назван потенциальный новый исполнитель роли Джеймса Бонда

Имена других претендентов на роль не подтверждены официально.

Актер Том Фрэнсис претендует на роль нового Джеймса Бонда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realtomfrancis

Британский актер Том Фрэнсис может стать следующим исполнителем роли Джеймса Бонда. Об этом пишет Variety.

26-летний артист наиболее известен по работе на театральной сцене. Фрэнсис вместе с певицей Николь Шерзингер сыграл в мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера "Бульвар Сансет" и был удостоен престижной премии Лоренса Оливье.

Как отмечает издание, имена других претендентов на роль не подтверждены официально. Среди них - Джейкоб Элорди, Каллум Тернер и Аарон Тейлор-Джонсон.

Предыдущий фильм о Бонде "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в главной роли вышел в 2021 году. В картине Крейг вернулся к образу агента 007 в пятый раз.

Франко-канадский режиссер Дени Вильнев официально возглавит съемки нового фильма про Джеймса Бонда. Автор таких масштабных фильмов, как "Дюна" и "Прибытие", теперь попробует себя в жанре шпионского экшена, вдохнув новую жизнь в франшизу.

Актриса Сидни Суини, известная по роли в сериале "Эйфория", может сыграть главную женскую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде. Режиссер новой части "бондианы" Дени Вильнев считает Суини чрезвычайно талантливой и привлекательной для молодого поколения. Среди преимуществ актрисы журналисты называют атлетичность и женственность, которые обычно необходимы для воплощения образа девушки агента 007.

Компания Amazon MGM Studios официально объявила кастинг актеров на роль агента 007. Представители студии обратились к известной кастинг-директору Нине Голд, которая подбирала актеров для сериала "Игра престолов" и фильмов "Звездные войны". Именно она должна помочь найти мужчину, который достойно заменит актера Дэниела Крейга.

Об источнике: The Variety The Variety - это американский торговый журнал, принадлежащий Penske Media Corporation. Он является одним из самых авторитетных и уважаемых источников новостей в сфере развлечений во всем мире. Основан Симе Сильверманом в Нью-Йорке в 1905 году как еженедельная газета, освещавшая театральные представления и водевиль. Со временем его сфера охвата расширилась, включив легитимный театр, бурлеск, кинофильмы, радио и телевидение. В 1933 году был запущен "Daily Variety" в Лос-Анджелесе, чтобы сосредоточиться на киноиндустрии. Хотя "Daily Variety" прекратил печатную версию в 2013 году, еженедельное издание и постоянно обновляемый веб-сайт продолжают существовать. "The Variety" специализируется на новостях и анализе индустрии развлечений. Он является важным источником информации для влиятельных продюсеров, руководителей и талантов в сфере развлечений, предоставляя ежедневные срочные новости, глубокое освещение сезона наград, важные обзоры и анализ выдающихся игроков индустрии.

