От жары до гроз и сильного ветра: погода в Украине будет резко меняться

Синоптик отметила, что жарко будет не во всех областях Украины.

https://glavred.info/synoptic/ot-zhary-do-groz-i-silnogo-vetra-pogoda-v-ukraine-budet-rezko-menyatsya-10765748.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 19 мая / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине во вторник

Где прогнозируется сильная жара

Погода в Украине во вторник, 19 мая, будет преимущественно дождливой, но теплой. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в западных областях и в Житомирской области температура воздуха достигнет +17…+21 градус. В то же время на юге, в центре, а также в Черниговской, Сумской и Харьковской областях ожидается жара до +25…+29 градусов.

видео дня

"Кто не попал в этот список — тепло, комфортно, +22…+25 градусов", — добавила она.

Карта температуры воздуха / фото: t.me/PohodaNatalka

Диденко подчеркнула, что во вторник повсеместно в Украине ожидается нестабильная погода с кратковременными грозовыми дождями. Также местами возможны сильные шквалы.

Погода 19 мая / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 19 мая пройдут кратковременные грозовые дожди. Максимальная температура воздуха в столице составит около +25 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

"Нестабильная погода в Украине продлится, поэтому зонтики, нурофен, корвалол и мурлыкающих кошек держим под рукой. Пусть и май помурлыкает грозами — это же его типичная натура", — подытожила синоптик.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 17 мая в Днепре прошел сильный ливень, который привел к подтоплению части городских улиц. Осадки были настолько интенсивными, что вода быстро начала скапливаться на дорогах и тротуарах. В результате отдельные участки улиц временно оказались под водой.

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в течение недели с 18 по 24 мая будет нестабильной, с периодическими дождями, грозами и градом. Над территорией страны будет преобладать пониженное атмосферное давление, что будет способствовать развитию циклонической активности.

Синоптики также заявляли, что погода в Украине в мае 2026 года ожидается с умеренными температурами. Средняя температура воздуха составит 12–15 °C по стране, что примерно на 1,5 градуса ниже климатической нормы.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред