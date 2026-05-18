Желтеют листья и гниют корни: худшие места для посадки перца

Сергей Кущ
18 мая 2026, 10:51
Даже если кусты выживут, урожай будет слабым.
Где нельзя сажать перец
Где нельзя сажать перец / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете

  • Какие ошибки снижают урожай перца
  • Почему перец не любит тесную посадку
  • Какая почва считается опасной для культуры

Перец считается одной из самых капризных овощных культур на огороде. Даже при хорошем уходе растения могут плохо расти, сбрасывать цветы и давать мало плодов, если выбрать неправильное место для посадки.

Мы узнали, где нельзя высаживать перец на огороде, и какие условия особенно опасны для будущего урожая.

Почему перец плохо растет в тени

Одной из самых распространенных ошибок считается посадка перца в недостаточно освещенном месте.

Специалисты отмечают, что для нормального развития растению требуется минимум 6–8 часов солнечного света в день. Если света мало, перец начинает вытягиваться, стебли становятся тонкими, а количество цветов заметно уменьшается.

Кроме того, плоды в тени созревают значительно медленнее, особенно если лето прохладное.

Где нельзя сажать перец из-за влаги

Перец крайне плохо переносит застой воды. Поэтому низины и участки, где после дождя долго остается влага, для него не подходят.

При переувлажнении корни начинают страдать от нехватки кислорода, из-за чего:

  • желтеют листья;
  • останавливается рост;
  • растение сбрасывает цветы;
  • развивается корневая гниль.

Даже если кусты выживут, урожай будет слабым.

Что любит и чего не любит перец
Что любит и чего не любит перец / Инфографика: Главред

Почему важно избегать тесной посадки

Еще одна частая ошибка — слишком плотная высадка растений.

Перцу необходимо пространство для нормального развития корневой системы и ветвей. Если кусты посажены слишком близко друг к другу, они начинают конкурировать за:

  • свет;
  • влагу;
  • питательные вещества.

Кроме того, плохая циркуляция воздуха повышает риск грибковых заболеваний и появления вредителей.

После каких культур нельзя сажать перец

Эксперты особенно предупреждают о важности севооборота.

Перец нельзя высаживать на грядках, где ранее росли:

  • помидоры;
  • картофель;
  • баклажаны.

Все эти культуры относятся к семейству пасленовых и имеют общие болезни и вредителей.

Из-за этого возрастает риск фитофтороза, бактериальной пятнистости и вертициллезного увядания.

Какая почва не подходит для перца

Тяжелая и уплотненная земля тоже считается плохим вариантом для выращивания перца.

В такой почве корни развиваются медленно, а сами растения становятся слабыми и менее урожайными. Специалисты советуют выбирать рыхлый, плодородный и хорошо дренированный грунт.

Если земля слишком плотная, некоторые огородники предпочитают выращивать перец в контейнерах или высоких грядках.

Где лучше всего растет перец

Для хорошего урожая перцу нужны:

  • солнечное место;
  • плодородная рыхлая почва;
  • защита от холодного ветра;
  • умеренная влажность.

Именно в таких условиях растения активно цветут и формируют крупные плоды.

Смотрите видео о том, что любит и не любит перец:

