Желтеют листья и гниют корни: худшие места для посадки перца

Перец считается одной из самых капризных овощных культур на огороде. Даже при хорошем уходе растения могут плохо расти, сбрасывать цветы и давать мало плодов, если выбрать неправильное место для посадки.
Мы узнали, где нельзя высаживать перец на огороде, и какие условия особенно опасны для будущего урожая.
Почему перец плохо растет в тени
Одной из самых распространенных ошибок считается посадка перца в недостаточно освещенном месте.
Специалисты отмечают, что для нормального развития растению требуется минимум 6–8 часов солнечного света в день. Если света мало, перец начинает вытягиваться, стебли становятся тонкими, а количество цветов заметно уменьшается.
Кроме того, плоды в тени созревают значительно медленнее, особенно если лето прохладное.
Где нельзя сажать перец из-за влаги
Перец крайне плохо переносит застой воды. Поэтому низины и участки, где после дождя долго остается влага, для него не подходят.
При переувлажнении корни начинают страдать от нехватки кислорода, из-за чего:
- желтеют листья;
- останавливается рост;
- растение сбрасывает цветы;
- развивается корневая гниль.
Даже если кусты выживут, урожай будет слабым.
Почему важно избегать тесной посадки
Еще одна частая ошибка — слишком плотная высадка растений.
Перцу необходимо пространство для нормального развития корневой системы и ветвей. Если кусты посажены слишком близко друг к другу, они начинают конкурировать за:
- свет;
- влагу;
- питательные вещества.
Кроме того, плохая циркуляция воздуха повышает риск грибковых заболеваний и появления вредителей.
После каких культур нельзя сажать перец
Эксперты особенно предупреждают о важности севооборота.
Перец нельзя высаживать на грядках, где ранее росли:
- помидоры;
- картофель;
- баклажаны.
Все эти культуры относятся к семейству пасленовых и имеют общие болезни и вредителей.
Из-за этого возрастает риск фитофтороза, бактериальной пятнистости и вертициллезного увядания.
Какая почва не подходит для перца
Тяжелая и уплотненная земля тоже считается плохим вариантом для выращивания перца.
В такой почве корни развиваются медленно, а сами растения становятся слабыми и менее урожайными. Специалисты советуют выбирать рыхлый, плодородный и хорошо дренированный грунт.
Если земля слишком плотная, некоторые огородники предпочитают выращивать перец в контейнерах или высоких грядках.
Где лучше всего растет перец
Для хорошего урожая перцу нужны:
- солнечное место;
- плодородная рыхлая почва;
- защита от холодного ветра;
- умеренная влажность.
Именно в таких условиях растения активно цветут и формируют крупные плоды.
