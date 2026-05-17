Слово "мямлить" является грубой ошибкой - как правильно сказать на украинском

В украинском языке есть немало точных слов, которые заменяют русское "мямлить" и передают различные оттенки невнятной речи.

Как заменить слово "мямлить"

Слово "мямлить" имеет полноценные аналоги в украинском языке, и каждый из них передает разные оттенки невнятной, тихой или нечеткой речи. Об этом рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в TikTok.

По ее словам, вместо калькированного "мямлить" в украинском языке стоит использовать слово "мимрити". Оно означает говорить нечетко, тихо, неразборчиво или так, что сложно понять смысл сказанного. Именно это слово считается наиболее точным и естественным эквивалентом.

Помимо него, в украинском языке есть целый ряд синонимов, которые помогают передать различные ситуации и эмоциональные оттенки речи:

мугикати — говорить неразборчиво, часто тихо или "под нос";

— говорить неразборчиво, часто тихо или "под нос"; белькотати — путано или невнятно выражаться, иногда как в детской речи;

— путано или невнятно выражаться, иногда как в детской речи; бурмотіти — говорить тихо, быстро и не совсем понятно;

— говорить тихо, быстро и не совсем понятно; харамаркати — произносить слова нечетко, проглатывая звуки или окончания.

В комментариях пользователи также поделились разговорными вариантами, которые часто используются в быту. Среди них — "гундосити" (и форма "не гундось" как предостережение), а также слова "жебоніти" и "плямкати", которые иногда употребляют для описания невыразительной или нечеткой речи в разных контекстах.

украинцы чаще всего выражают благодарность простым словом "дякую", однако украинский язык имеет гораздо больше красивых и благозвучных форм благодарности.

в украинском языке правильно — вуж.

выражение "за границу" часто вызывает языковые споры, однако оно имеет вполне историческое обоснование. Как объясняет историк и глава Института национальной памяти Александр Алфьоров, слово "граница" является древним славянским и происходит от слова "грань".

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

