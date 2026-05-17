Простой рецепт котлет без мясорубки: получатся сочные благодаря одному ингредиенту

Котлеты — универсальное блюдо, которое можно подать как на обед, так и на ужин. И не всегда для их приготовления нужно тратить время на приготовление фарша, ведь сочные котлеты получатся и из рубленого мяса.
Особенно, если добавить в него секретный ингредиент — кукурузу. Главред узнал, что рецептом таких котлет в TikTok поделилась украинская блогерша под ником mariiam_foodblog.
Рубленые котлеты — рецепт
Ингредиенты:
- Филе бедра 700 г
- Кукуруза 120 г
- Твердый сыр 150 г
- Зелень
- Яйца 2 шт.
- Мука или крахмал 2-3 ст. л.
- Майонез или сметана
- Соль
- Перец
Нарезаем филе бедра на небольшие кубики. Добавляем к нему кукурузу, натертый сыр, мелко нарезанную зелень, майонез, крахмал, яйца и любимые специи. Жарим котлеты на разогретой и смазанной маслом сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@mariiam_foodblog Рубленые котлетки — это же такая вкуснятина ? Сохраняйте рецепт ✅ Для рецепта беру филе бедра от @super.fileo — для меня это лучшая часть курочки ? Без кости и кожицы, очень удобно в приготовлении, сочнее обычного филе. Ингредиенты: Супер филео — 700 г Кукуруза — 120 г Твёрдый сыр — 150 г Зелень Яйца — 2 шт. Мука или крахмал — 2–3 ст. л. Соль, перец по вкусу. Филе бедра нарезаем кубиками, перекладываем в миску, добавляем кукурузу, натертый твердый сыр и зелень. Посолим, поперчим по вкусу, добавим яйца и крахмал, перемешаем, выложим фарш на сковороду с помощью ложки и обжарим котлетки с обеих сторон по 2-3 минуты на среднем огне до золотистого цвета. Приятного аппетита!
О персонаже: mariiam_foodblog
mariiam_foodblog — популярная украинская кулинарная блогерша в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.
