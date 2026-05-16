Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Два "секрета" обычной стиральной машины: один фокус меняет буквально все

Алексей Тесля
16 мая 2026, 19:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Два места в стиралке особенно подвержены загрязнению — здесь задерживаются остатки моющих средств, вода и ворс.
Сколько раз в день можно запускать стиральную машину
Важно следить за состоянием стиральной машины / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Внутри стиралки скапливаются бактерии, плесень и неприятные запахи
  • Эксперты рекомендуют проводить глубокую чистку хотя бы раз в месяц

Многие часто забывают про уход за стиральной машиной, считая, что главное — чистота белья.

Однако именно внутри машины скапливаются бактерии, плесень и неприятные запахи, которые могут снижать качество стирки, пишет Express.

видео дня

Особое внимание стоит уделять двум ключевым зонам: отсеку для порошка и резиновому уплотнителю дверцы. Эти места особенно подвержены загрязнению — здесь задерживаются остатки моющих средств, вода, ворс и пот, что летом приводит к усилению неприятных запахов.

Эксперты рекомендуют проводить глубокую чистку хотя бы раз в месяц. Но можно снизить частоту уборки, если после каждой стирки выполнять простые действия:

  • Мыть отсек для порошка. Вынимайте ящик, промывайте его теплой водой и очищайте внутренние поверхности. Это предотвращает образование плесени и обеспечивает равномерную подачу моющего средства.
  • Протирать резиновый уплотнитель. После каждого цикла стирки на нем остаются вода, ворсинки и грязь. Регулярная очистка помогает поддерживать гигиену и избегать стойких запахов.
  • Оставлять дверцу приоткрытой. Это позволяет машине просохнуть и снижает риск появления плесени.
  • Использовать правильное количество моющего средства и периодически стирать при более высокой температуре, особенно летом, когда машина работает интенсивнее.

Следуя этим простым привычкам, вы продлите срок службы техники и улучшите качество стирки, особенно во время летнего сезона, когда нагрузка на машину увеличивается.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика
/ Главред

Эффективная чистка стиральной машины по советам специалистов

Со временем внутри стиральной машины накапливаются остатки порошка, грязь и даже плесень, особенно в отсеке для моющих средств. Эксперты предлагают простой и действенный способ.

Нужно пропустить через все отделения контейнера горячую воду. Высокая температура размягчает засохшие остатки, а поток воды смывает их из внутренних каналов. Если загрязнения сильные, процедуру стоит повторить несколько раз, чтобы полностью очистить отсек и восстановить нормальную работу машины.

Смотрите видео - советы по уходу за стиральной машиной:

Стиральная машина — незаменимый помощник в быту, который экономит время и силы. Но, как любая техника, она нуждается в регулярной заботе. Без ухода внутри барабана собираются бактерии и грязь, а на внутренних элементах может образоваться накипь, что повышает риск поломок даже у дорогих моделей.

Специалисты дают рекомендации, которые помогают сохранить машину в рабочем состоянии и продлить её срок службы.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
стиральная машинка лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Евровидение 2026 финал: онлайн трансляция

Евровидение 2026 финал: онлайн трансляция

21:14Звёзды
Мощные взрывы в РФ и на ВОТ: поражены важные объекты россиян

Мощные взрывы в РФ и на ВОТ: поражены важные объекты россиян

20:35Украина
Зеленский заявил о новой угрозе со стороны Кремля в связи с Приднестровьем

Зеленский заявил о новой угрозе со стороны Кремля в связи с Приднестровьем

20:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Предчувствуют будущее и эмоции: четыре месяца рождения с самым сильным чутьем

Предчувствуют будущее и эмоции: четыре месяца рождения с самым сильным чутьем

Начало "белой полосы": удача сама постучится в дверь трех знаков зодиака

Начало "белой полосы": удача сама постучится в дверь трех знаков зодиака

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке вратаря с мячом за 35 с

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке вратаря с мячом за 35 с

Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

Последние новости

21:38

Мира не будет: СМИ узнали о новых планах Путина до конца года

21:15

В Ровно припаркованный автомобиль "оккупировали" неожиданные пассажиры

21:14

Евровидение 2026 финал: онлайн трансляция

20:46

Исключили не из-за войны: РФ может вернуться на Евровидение, выполнив условие

20:35

Мощные взрывы в РФ и на ВОТ: поражены важные объекты россиян

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
20:23

Зеленский заявил о новой угрозе со стороны Кремля в связи с Приднестровьем

19:48

От тли не останется и следа: чем опрыскать растения

19:43

Рыбак поймал "чудовище со дна реки" и несколько часов не мог прийти в себя

19:41

Два "секрета" обычной стиральной машины: один фокус меняет буквально всеВидео

Реклама
19:27

Будет ли Украина восстанавливать Волчанск после войны — названа альтернатива

19:23

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

19:10

Трамп прилетел в Пекин не вовремя: Невзлин раскрыл сигнал Иранамнение

18:51

"Смертельный удар": французы 200 лет назад раскрыли секрет гибели РоссииВидео

18:33

Последний шанс Путина выиграть войну: в Die Zeit раскрыли сценарий

18:32

"На прощание": Ефросинина и Полякова публично разошлись после скандала

18:23

Может переписать историю: мальчик нашел древний артефакт в пустыне

18:21

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

18:19

Главная ошибка мая: почему нельзя подкармливать помидоры во время дождя

18:09

В России заявили о полной оккупации Волчанска — какова ситуация на самом деле

17:44

Джамала назвала место LELEKA в финале Евровидения-2026: "Огромная конкуренция"Видео

Реклама
17:41

Завершение войны в Украине: в Китае сделали заявление после переговоров с США

17:05

Мужчина купил потерянный багаж из аэропорта и неожиданно разбогателВидео

17:02

Готовы отдать последнее: в какие четыре месяца рождаются самые щедрые люди

16:59

Сразу три попадания: ВСУ атаковали корабль РФ в порту Бердянска, что известно

16:45

"Будем реалистами": в Раде дали тревожный прогноз насчет вступления Украины в ЕС

16:23

Москва под массированной атакой дронов: аэропорты парализованы, в небе десятки БПЛА

16:18

Опасный выбор: за кого женщинам в СССР не разрешалось выходить замуж

15:52

Одобрят ли США новый пакет финпомощи Украине - конгрессмен ответил

15:50

"Политическая система дала трещину": у Путина начались серьезные проблемы в РоссииВидео

15:39

Захват Волчанска стал для РФ "вопросом принципа": полицейский раскрыл причину

15:19

Мыши уйдут из сада навсегда: натуральные способы отпугнуть грызунов без химии

15:16

Девушка показала изобретение своей мамы: украинцы рыдают от смехаВидео

15:07

Почему снятся сны о выпадении зубов: ученые нашли неожиданное объяснение

15:03

Звезда "Американского пирога" разводится после 18 лет брака: названа причина

14:53

Как остановить ночные крики и беготню кота: ветеринар раскрыла секретВидео

14:51

ВСУ фиксируют все: "Мадяр" решительно пригрозил Лукашенко, что известно

14:20

Раскрыт сценарий Лукашенко для наступления на Украину: какие регионы под угрозой

14:19

Бермудский треугольник снова удивил ученых неожиданной находкойВидео

14:17

Война, богатство или смерть: о каких угрозах предупреждает молния

14:06

Чем подкормить огурцы после высадки: секрет мощного роста и большого урожая

Реклама
13:57

Три знака зодиака скоро поймают удачу за хвост: кто счастливчики

13:43

Украине нужны единство и оборонная демократия, – Ивашин

13:32

Мошенники запустили новую "схему": деньги списываются за считанные минуты

13:12

На картофеле желтеют листья: чем подкормить, чтобы спасти урожайВидео

13:01

Как мать и сын: фото 40-летнего актера с женой поразило людей

12:49

"Дальнобойные санкции": ВСУ за неделю поразили редкий самолет, вертолет и корабли

12:38

Хитрый тест по ПДД с круговым движением: водители долго "ломают" головуВидео

12:33

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

12:13

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

12:05

"Это как понимать?": Билык уличила фаворитку Евровидения 2026 в плагиате своего хитаВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять