Два "секрета" обычной стиральной машины: один фокус меняет буквально все

Два места в стиралке особенно подвержены загрязнению — здесь задерживаются остатки моющих средств, вода и ворс.

Важно следить за состоянием стиральной машины

Многие часто забывают про уход за стиральной машиной, считая, что главное — чистота белья.

Однако именно внутри машины скапливаются бактерии, плесень и неприятные запахи, которые могут снижать качество стирки, пишет Express.

Особое внимание стоит уделять двум ключевым зонам: отсеку для порошка и резиновому уплотнителю дверцы. Эти места особенно подвержены загрязнению — здесь задерживаются остатки моющих средств, вода, ворс и пот, что летом приводит к усилению неприятных запахов.

Эксперты рекомендуют проводить глубокую чистку хотя бы раз в месяц. Но можно снизить частоту уборки, если после каждой стирки выполнять простые действия:

Мыть отсек для порошка. Вынимайте ящик, промывайте его теплой водой и очищайте внутренние поверхности. Это предотвращает образование плесени и обеспечивает равномерную подачу моющего средства.

Протирать резиновый уплотнитель. После каждого цикла стирки на нем остаются вода, ворсинки и грязь. Регулярная очистка помогает поддерживать гигиену и избегать стойких запахов.

Оставлять дверцу приоткрытой. Это позволяет машине просохнуть и снижает риск появления плесени.

Использовать правильное количество моющего средства и периодически стирать при более высокой температуре, особенно летом, когда машина работает интенсивнее.

Следуя этим простым привычкам, вы продлите срок службы техники и улучшите качество стирки, особенно во время летнего сезона, когда нагрузка на машину увеличивается.

Эффективная чистка стиральной машины по советам специалистов

Со временем внутри стиральной машины накапливаются остатки порошка, грязь и даже плесень, особенно в отсеке для моющих средств. Эксперты предлагают простой и действенный способ.

Нужно пропустить через все отделения контейнера горячую воду. Высокая температура размягчает засохшие остатки, а поток воды смывает их из внутренних каналов. Если загрязнения сильные, процедуру стоит повторить несколько раз, чтобы полностью очистить отсек и восстановить нормальную работу машины.

Стиральная машина — незаменимый помощник в быту, который экономит время и силы. Но, как любая техника, она нуждается в регулярной заботе. Без ухода внутри барабана собираются бактерии и грязь, а на внутренних элементах может образоваться накипь, что повышает риск поломок даже у дорогих моделей.

Специалисты дают рекомендации, которые помогают сохранить машину в рабочем состоянии и продлить её срок службы.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

