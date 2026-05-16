Будет ли Украина восстанавливать Волчанск после войны — названа альтернатива

Из-за масштабных разрушений восстановление Волчанска кажется почти нереальным, однако часть населенного пункта можно было бы отстроить, отметил Харьковский.

Стоит ли Украине восстанавливать город после войны / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему физическое восстановление Волчанска считают невозможным

Какую альтернативу предлагают вместо восстановления разрушенного города

Реально ли восстановить села и инфраструктуру Волчанского района

Из-за колоссальных разрушений Волчанска идея его восстановления выглядит нереалистичной. Альтернативой может стать создание нового населенного пункта поблизости. Об этом в интервью Главреду заявил начальник сектора реагирования патрульной полиции Волчанска Алексей Харьковский.

"Учитывая масштабы разрушений и загрязнения минами в Волчанске, я не понимаю, как это физически можно сделать. Я – реалист", – отметил он.

Харьковский заявил, что восстановление части Волчанского района, прежде всего сел, а не самого Волчанска, вполне возможно.

Он отметил, что лично готов присоединиться к восстановлению общины и в будущем работать там. По его мнению, при условии надлежащего финансирования можно было бы построить новый город вблизи леса, на территории сел и полей, вместо восстановления разрушенного Волчанска на его нынешнем месте.

Волчанск / Инфографика: Главред

Восстановление городов Украины после войны — последние новости по теме

Напомним, военный эксперт Роман Свитан объяснял, что восстановление разрушенных городов после войны будет зависеть от государственной стратегии развития территорий, ведь решения будут приниматься с учетом экономической целесообразности, наличия промышленности и перспектив региона. Он отдельно обращал внимание на потенциал Донбасса и вопрос запуска шахт и предприятий. Часть городов могут восстанавливать лишь частично.

Как ранее сообщал Главред, экономист Олег Пендзин заявлял, что восстановление уничтоженных Россией городов затрудняется отсутствием населения и масштабным минированием. По его оценке, часть людей может вообще не вернуться домой после войны, а это создает дополнительную проблему для будущего восстановления таких территорий.

Отметим, что председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак ранее предупреждал, что после войны в первую очередь будут восстанавливать города с производственными мощностями и ресурсами. Ключевым фактором он назвал наличие рабочих мест и предприятий. Без экономической жизни, по словам эксперта, удержать население в таких общинах будет невозможно.

О личности: Алексей Харьковский Алексей Харьковский — начальник сектора реагирования патрульной полиции Волчанска. Во время боевых действий Харьковский стал известен благодаря регулярным публикациям из районов, подвергавшихся российским обстрелам, в частности из Волчанска и других приграничных населенных пунктов Харьковской области. Его посты и видео часто использовались украинскими СМИ в качестве источника оперативной информации о ситуации в области.

