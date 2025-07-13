Будут ли в Украине восстанавливать разрушенные города - все решит один нюанс

О чем сказал Свитан:
- Восстановление деоккупированных населенных пунктов будет зависеть от правительственных решений относительно будущего этих территорий
- Города будут восстанавливаться однозначно
- Донбасс имеет большой потенциал
Вопрос восстановления украинских городов после окончания российско-украинской войны напрямую будет зависеть от планов развития этих территорий. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.
По его словам, сейчас шахты Донбасса остаются затопленными, и вопрос их повторного запуска остается открытым. Это будет зависеть от того, каким образом регион будет развиваться дальше - как горно-металлургический центр или как сельскохозяйственный регион. От этого и будут зависеть правительственные решения по восстановлению разрушенных населенных пунктов.
"Города однозначно будут восстанавливаться, но - в каком ключе, до какого уровня и под какие задачи. Будет ли там металлургический комбинат или не будет, будет ли там коксохим или не будет, будет ли там работать шахта им. Засядько или не будет и т.д. Именно от таких вопросов зависит, в каком объеме будут восстанавливаться города", - указывает аналитик.
Свитан подчеркнул, что Донбасс имеет значительный потенциал, особенно сейчас, когда растет потребность в редкоземельных металлах и определенных видах топлива, в частности сланцевом газе, которого немало в районе Славянска. В перспективе решения по региону будут приниматься с учетом экономической целесообразности. В то же время, города региона в любом случае будут подлежать восстановлению - хотя бы частично.
Смотрите видео, в котором полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, для каких украинских городов наступление РФ в августе-сентябре представляет наибольшую угрозу, а также когда ВСУ могут начать операцию в Брянской области:
Война в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, фронт в войне между Россией и Украиной все больше переходит в состояние застоя, что связано с интенсивным развитием и широким применением дронов. Издание The Wall Street Journal сообщает, что современные типы БПЛА, в частности разведывательные, FPV, оптоволоконные и наземные - существенно меняют характер боевых действий.
В то же время Россия продолжает масштабные атаки на Украину с помощью дронов и ракет. По информации Deutsche Welle, такие действия могут быть частью подготовки к активизации наступления летом и свидетельствовать о намерениях провести "решающий бой".
Сейчас российские силы пытаются прорваться в Днепропетровскую область, боевые действия происходят уже вблизи ее админграниц. Однако, как отметил представитель группировки "Хортица" Виктор Трегубов, никаких оккупированных территорий в этом регионе на сегодня нет.
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О персоне: Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
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