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Россия готовится к "решающей битве": что задумал враг

Марина Фурман
13 июля 2025, 15:52обновлено 13 июля, 16:40
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Аналитики рассказали, чего именно пытаются достичь россияне, нанося удары по гражданскому населению Украины.
Путин, армия РФ
Армия РФ готовится к решающей битве / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Главное:

  • Враг хочет истощить ПВО Украины перед летним наступлением
  • Нанося удары по городам Украины, Россия пытается повлиять на гражданское население

Страна-агрессор Россия в течение нескольких месяцев массированно атакует Украину дронами и ракетами. Такой подход врага может быть частью летнего наступления и свидетельствовать о подготовке к "решающей битве". Об этом сообщает Deutsche Welle.

Военный аналитик и полковник австрийской армии Маркус Рейснер отметил, что российский диктатор Владимир Путин, нанося комбинированные удары, преследует две стратегические цели:

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  • уничтожить военно-промышленный комплекс Украины;
  • повлиять на гражданское население, чтобы надавить на правительство.

Аналитик добавил, что Россия не смогла бы осуществлять такие атаки без помощи других стран, в частности Китая и Северной Кореи.

Между тем немецкий политолог Андреас Гайнеманн-Грюдер предполагает, что массированные комбинированные атаки России свидетельствуют о том, что враг уже этим летом развернет новую наступательную операцию.

"По его словам, цель России - вывести из строя украинскую противовоздушную оборону настолько, чтобы потери не могли быть компенсированы поставками из западных стран. Он добавил, что эти атаки могут также сигнализировать о том, что Россия готовится к "решающей битве", - говорится в сообщении.

При этом эксперты DW в один голос сказали, что Украине необходима большая поддержка союзников и решительные решения со стороны партнеров, особенно в поставках специальных систем вооружения, таких как зенитные комплексы Patriot.

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Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, днем 13 июля в городе Самар, что на Днепропетровщине раздались звуки взрывов. Городской голова Сергей Резник подтвердил атаку дронов и призвал жителей не публиковать в соцсетях фото или видео последствий.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение последних семи дней Россия осуществила масштабные атаки по Украине, использовав более 1800 дронов, более 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты. Таким образом оккупанты пытаются усилить давление и террор против украинских городов и общин.

Напомним, в ночь на 12 июля российские войска осуществили массированную атаку на Украину, применив ракеты, беспилотники и авиационные бомбы. В результате ударов зафиксированы масштабные разрушения и масштабные пожары в нескольких городах.

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Об источнике: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, который вещает на заграницу. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).

Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

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