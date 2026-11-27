Зерно и соль содержат слишком мало воды, а избыточная влажность в квартире может привести к появлению плесени, аллергии и повреждению стен.

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Рис и соль против запотевших окон / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Действительно ли рис на подоконнике спасает от конденсата

Почему соль работает только при влажности свыше 75%

Что помогает избавиться от влаги на окнах

Миску с сырым рисом на подоконнике часто рекомендуют как средство от конденсата на окнах. На самом деле она впитывает лишь незначительную часть влаги и не заменяет ни проветривание, ни осушитель воздуха. Зёрна удерживают очень мало воды по сравнению с тем, сколько её ежедневно попадает в воздух квартиры во время приготовления пищи, принятия душа или сушки белья, сообщает румынское издание Lovedeco.

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Конденсат появляется, когда тёплый влажный воздух комнаты соприкасается с холодным стеклом. Чаще всего это заметно зимой, утром, после ночи в непроветренном помещении. Проблема возникает даже с современными двух- и трехкамерными стеклопакетами, если они слишком герметичны, а вентиляции не хватает.

Рис способен постепенно впитывать водяной пар благодаря своей структуре и содержанию крахмала. Чтобы попробовать этот метод, сырой белый рис насыпают в широкую миску, открытую банку или тканевый мешочек и ставят рядом с местом, где скапливается вода. Проверять его следует примерно раз в 2–3 недели. Если зерна размякли, слиплись, изменили цвет или неприятно пахнут, их нужно заменить.

Поваренная соль действует иначе. Хлорид натрия активно впитывает воду из воздуха только тогда, когда относительная влажность превышает примерно 75%. При обычных для жилья показателях её эффект значительно слабее. Крупную соль рекомендуют насыпать в устойчивую непроницаемую посуду, ведь рассол может повредить поверхности и металлические детали возле окна.

Имеет ли смысл вообще прибегать к такому методу? Авторы статьи оценивают его сдержанно.

"Даже если они могут удержать определенное количество воды, их влияние на влажность у стекла может быть слишком незначительным, чтобы заметно уменьшить конденсат. Поэтому этот трюк можно попробовать в качестве вспомогательной меры, но не в качестве замены проветривания помещения и не в качестве гарантии от появления плесени", - отмечают в издании.

Чем опасна чрезмерная влажность

Комфортной для проживания считается относительная влажность от 30% до 50%. Если показатель постоянно держится выше 60%, это способствует развитию плесени. Наиболее уязвимые места - холодные углы комнат, пространство за мебелью и поверхности, где регулярно скапливается вода.

Плесень наносит вред здоровью, особенно людям с аллергией, астмой или другими заболеваниями дыхательных путей. Она может вызывать раздражение глаз, заложенность носа, кашель, свистящее дыхание и аллергические реакции. Больше всего рискуют дети и люди с чувствительными дыхательными путями, а длительный контакт может обострить имеющиеся заболевания.

Во влажной теплой среде также быстрее размножаются пылевые клещи, обитающие в матрасах, подушках, коврах и мягкой мебели. Кроме того, постоянная влажность постепенно разрушает жилище: краска шелушится, штукатурка крошится, древесина набухает, а металл ржавеет.

Еще один признак проблемы - стойкий запах затхлости. Он может указывать на влажные участки там, где их не видно, например за шкафами или под обоями. Поэтому вытирать стекла или ароматизировать комнату бесполезно, пока не найден и не устранен источник влаги.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Что действительно помогает избавиться от конденсата

Самый доступный способ - регулярное проветривание. Зимой окна рекомендуется широко открывать на 5–10 минут несколько раз в день, особенно утром и после занятий, из-за которых в воздух попадает много пара. На кухне стоит включать вытяжку с выводом наружу, в ванной - вентилятор. Сушить белье в плохо проветриваемых комнатах не рекомендуется.

Конденсата меньше там, где температура в помещении держится более или менее ровной. Если комната сильно остывает, стекла и наружные стены охлаждаются настолько, что пар легче оседает на них каплями. Также важно не перекрывать теплому воздуху доступ к окнам плотными шторами или мебелью.

Если влажность остается высокой, более эффективным, чем миски с рисом или солью, будет электрический осушитель воздуха. Для шкафов и кладовых подойдут специальные поглотители на основе хлорида кальция или силикагеля. Их следует использовать в соответствии с инструкцией и держать подальше от детей и животных. Контролировать уровень влажности поможет гигрометр.

Если стекло продолжает запотевать, несмотря на все меры, причина может быть в утеплении дома. Мостики холода, протечки или неправильный монтаж окон приводят к тому, что отдельные поверхности остаются холодными. В таком случае нужно найти и устранить саму причину, а не просто временно снижать влажность воздуха.

Смотрите видео о том, какова норма влажности в помещении:

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