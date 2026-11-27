Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине на выходных
- Когда наступит небольшое потепление
На погоду в Украине в ближайшие дни будет влиять антициклон, поэтому осадков станет меньше, но морозы усилятся. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Антициклон под названием Manuel из скандинавских стран постепенно перемещается к нам, в Украину. Поэтому количество осадков и облачность будут уменьшаться, атмосферное давление будет расти, а температура будет опускаться ниже нуля", - подчеркнула она.видео дня
Погода в Украине 28 ноября
По её словам, завтра, 28 ноября, в Украине осадки ожидаются только на юго-западе и на крайнем юге, остальная территория уже будет находиться под влиянием антициклона, поэтому будет сухо, а местами даже солнечно.
"Из-за того, что антициклон будет давить, а южная циклоничность будет сопротивляться, эта борьба выльется в усиление восточного ветра на юге и западе Украины, причем значительное", - подчеркнула Диденко.
Температура воздуха в ближайшую ночь будет колебаться от -2 до -7 градусов, завтра днем ожидается -1…-5 градусов. При этом на юге и в Закарпатье будет на несколько градусов теплее.
Погода в Украине 29 ноября
Синоптик добавила, что в воскресенье, 29 ноября, антициклон приблизится ещё больше. Из-за этого по всей территории страны осадков не ожидается, прогнозируется лёгкий, умеренный мороз.
Какая будет погода в Киеве
В Киеве в течение субботы и воскресенья будет преобладать сухая погода с солнечными прояснениями.
Температура воздуха ночью будет достигать -3…-5 градусов, днём ожидается -1…-3 градуса.
Когда морозы начнут отступать
Диденко также рассказала, что в первой половине следующей недели морозы в Украине усилятся, однако во второй половине недели холода ослабнут.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине 28 и 29 ноября на всей территории будет аномально холодной, без существенных осадков. Температура воздуха ночью снизится до -5...-11 градусов, в западной части страны местами морозы усилятся до -16 градусов.
Синоптики Укргидрометцентра заявляли, что декабрь 2026 года в Украине пройдет без погодных аномалий: не прогнозируются ни сильные морозы, ни затяжные оттепели. Среднемесячная температура ожидается от -4 до +3 градусов, что близко к норме.
Директор Укргидрометцентра Вероника Филоненко рассказала, что в этом году зима в Украине будет на 1,5–2 градуса теплее климатической нормы, однако не исключены морозы и резкие температурные контрасты.
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