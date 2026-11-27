Антициклон по имени Manuel из Скандинавии постепенно перемещается в сторону Украины.

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Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине на выходных

Когда наступит небольшое потепление

На погоду в Украине в ближайшие дни будет влиять антициклон, поэтому осадков станет меньше, но морозы усилятся. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон под названием Manuel из скандинавских стран постепенно перемещается к нам, в Украину. Поэтому количество осадков и облачность будут уменьшаться, атмосферное давление будет расти, а температура будет опускаться ниже нуля", - подчеркнула она. видео дня

Погода в Украине 28 ноября

По её словам, завтра, 28 ноября, в Украине осадки ожидаются только на юго-западе и на крайнем юге, остальная территория уже будет находиться под влиянием антициклона, поэтому будет сухо, а местами даже солнечно.

Движение антициклона / фото: facebook.com/tala.didenko

"Из-за того, что антициклон будет давить, а южная циклоничность будет сопротивляться, эта борьба выльется в усиление восточного ветра на юге и западе Украины, причем значительное", - подчеркнула Диденко.

Температура воздуха в ближайшую ночь будет колебаться от -2 до -7 градусов, завтра днем ожидается -1…-5 градусов. При этом на юге и в Закарпатье будет на несколько градусов теплее.

Погода в Украине 28 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 29 ноября

Синоптик добавила, что в воскресенье, 29 ноября, антициклон приблизится ещё больше. Из-за этого по всей территории страны осадков не ожидается, прогнозируется лёгкий, умеренный мороз.

Погода в Украине 29 ноября / фото: meteoprog

Какая будет погода в Киеве

В Киеве в течение субботы и воскресенья будет преобладать сухая погода с солнечными прояснениями.

Температура воздуха ночью будет достигать -3…-5 градусов, днём ожидается -1…-3 градуса.

Прогноз погоды в Киеве / фото: meteoprog

Когда морозы начнут отступать

Диденко также рассказала, что в первой половине следующей недели морозы в Украине усилятся, однако во второй половине недели холода ослабнут.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине 28 и 29 ноября на всей территории будет аномально холодной, без существенных осадков. Температура воздуха ночью снизится до -5...-11 градусов, в западной части страны местами морозы усилятся до -16 градусов.

Синоптики Укргидрометцентра заявляли, что декабрь 2026 года в Украине пройдет без погодных аномалий: не прогнозируются ни сильные морозы, ни затяжные оттепели. Среднемесячная температура ожидается от -4 до +3 градусов, что близко к норме.

Директор Укргидрометцентра Вероника Филоненко рассказала, что в этом году зима в Украине будет на 1,5–2 градуса теплее климатической нормы, однако не исключены морозы и резкие температурные контрасты.

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