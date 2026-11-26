С возрастом необходимость в таких действиях исчезает, однако сама привычка у многих животных сохраняется.

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Зачем кошки мнут лапами живот хозяина, одеяло и подушку / Коллаж Главред, фото: Pixabay, Pexels

Вы узнаете:

Откуда у кошек появилась привычка перебирать лапами

Почему кошка мнет лапами именно хозяина

Может ли разминание лапами быть поведенческим расстройством

Вы спокойно отдыхаете на диване, когда к вам подходит кошка, запрыгивает на колени, начинает мурлыкать, прикрывает глаза и ритмично перебирает лапами. Выглядит это довольно мило, пока питомец не выпускает когти. Тогда приятный массаж превращается в настоящее испытание. Почему кошки мнут лапами людей, одеяла и подушки? Так они проявляют привязанность, успокаиваются или пытаются справиться со стрессом? И нужно ли бороться с этой привычкой? Рассказывает Главред со ссылкой на Zwierzaki.trojmiasto.

Откуда у кошек появилась привычка перебирать лапами

Такое поведение берет начало в раннем детстве. Его часто называют "молочным шагом": уже в первые дни жизни котята ритмично надавливают передними лапами на живот матери во время кормления. Эти движения стимулируют выделение молока и помогают малышам получать питание.

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С возрастом необходимость в таких действиях исчезает, однако сама привычка у многих животных сохраняется. Поэтому взрослые кошки могут разминать лапами мягкие одеяла, подушки, лежанки и даже колени хозяев. Нередко это сопровождается мурлыканьем, прикрытыми глазами, а иногда - сосанием ткани или повышенным слюноотделением.

Распространено мнение, что таким образом питомец воспринимает человека как свою мать. Однако это не совсем так. Хотя привычка действительно формируется в младенчестве, у взрослых кошек она может выполнять сразу несколько функций.

Почему кошка мнет лапами именно хозяина

Ответ довольно простой: человек обеспечивает тепло, мягкую поверхность и ощущение безопасности. Если питомец устраивается у вас на коленях, мурлычет и начинает ритмично перебирать лапами, вероятно, он чувствует себя комфортно.

Кроме того, разминание может быть способом самоуспокоения. Повторяющиеся движения помогают некоторым животным регулировать эмоциональное возбуждение и расслабляться.

Еще одна возможная причина связана с запаховыми метками. На подушечках кошачьих лап находятся железы, выделяющие вещества с индивидуальным запахом. Когда питомец разминает поверхность, он может оставлять на ней такие метки. Впрочем, это не означает, что кошка каждый раз пытается заявить свои права на хозяина.

Важно учитывать и то, что мурлыканье не всегда свидетельствует о счастье, а разминание лапами не обязательно означает удовольствие. Кошки могут использовать подобные действия и для снижения напряжения. Поэтому оценивать состояние питомца лучше по всему комплексу признаков, а не только по движениям лап.

Может ли разминание лапами быть поведенческим расстройством

Само по себе такое поведение совершенно нормально. Оно встречается у котят и взрослых кошек и не считается признаком психологических проблем. Повод для беспокойства появляется, если животное начинает делать это чрезмерно часто, подолгу не может остановиться или демонстрирует другие необычные реакции.

Например, если кошка несколько минут мнет любимое одеяло перед сном, а затем спокойно засыпает, причин для тревоги нет. Другое дело, когда питомец часами сосет и разминает ткань, с трудом переключается на другие занятия или становится чрезмерно возбужденным при попытке его отвлечь.

Особого внимания требует ситуация, когда кошка не просто сосет или жует ткань, но и проглатывает ее части. Такое поведение может быть проявлением пики - расстройства, при котором животное употребляет в пищу несъедобные предметы. Это опасно, поскольку проглоченная ткань способна вызвать непроходимость желудочно-кишечного тракта.

При этом само по себе сосание одеяла еще не означает наличия заболевания. Однако если привычка становится навязчивой, мешает нормальному сну, питанию и другим повседневным занятиям, стоит обратиться за консультацией к ветеринару.

Связана ли привычка мять лапами с ранним отлучением от матери

Существует распространенное убеждение: если взрослая кошка постоянно мнет лапами одеяло и сосет ткань, значит, ее слишком рано разлучили с матерью. Но однозначной связи здесь нет.

Раннее отлучение от матери действительно может повышать вероятность некоторых форм поведения, связанных с сосанием тканей и повторяющимися действиями. Однако это не означает, что каждый питомец с такой привычкой пережил тяжелое детство.

Даже кошки, которые достаточно долго находились рядом с матерью и однопометниками, могут сохранять "молочный шаг" на протяжении всей жизни. Поэтому делать выводы о психологических травмах животного только по тому, как оно перебирает лапами, не стоит.

Нужно ли отучать кошку от этой привычки

Если питомец спокоен, не причиняет себе вреда и не создает проблем окружающим, избавлять его от такой особенности поведения совершенно необязательно.

Не стоит кричать на кошку, отталкивать ее, брызгать водой или наказывать. Разминание лапами - естественное поведение, а наказание может лишь усилить стресс.

Если когти доставляют дискомфорт, можно положить на колени плотное одеяло или аккуратно перенаправить питомца на подушку либо специальную мягкую лежанку. Также поможет регулярное подстригание когтей, если кошка спокойно переносит эту процедуру.

Главная задача - не искоренить привычку, а сделать ее комфортной и безопасной как для животного, так и для хозяина.

Когда кошка перестанет мять лапами

Вполне возможно, что никогда. И это нормально. Одни котята активно разминают все мягкие поверхности вокруг себя, но с возрастом делают это все реже. Другие сохраняют такую привычку до глубокой старости.

Определенного возраста, в котором кошка должна отказаться от "молочного шага", не существует. Если десятилетний питомец по-прежнему устраивается на любимом одеяле и несколько минут перебирает лапами перед сном, это вовсе не означает, что он застрял на стадии младенческого развития.

Скорее всего, у него просто сформировался привычный ритуал, который помогает расслабиться.

Как помочь кошке, если она слишком интенсивно мнет лапами

Прежде всего необходимо разобраться, в каких обстоятельствах возникает такое поведение. Например, питомец делает это только перед сном или начинает активно разминать ткань после стрессовых ситуаций? Изменилась ли привычка после переезда, появления другого животного в доме или нарушения привычного распорядка дня?

Если разминание помогает кошке справляться с эмоциональным напряжением, простое удаление любимого одеяла не решит проблему. Напротив, животное может лишиться одного из привычных способов успокоиться.

Вместо этого стоит обеспечить питомцу комфортные условия: придерживаться предсказуемого распорядка дня, оборудовать спокойные места для отдыха и укрытия, регулярно играть с кошкой и предоставить ей возможность реализовывать охотничьи инстинкты. Важно также следить, чтобы у животного было достаточно ресурсов и не возникало постоянных конфликтов с другими питомцами.

Можно выделить для кошки отдельное одеяло или мягкую ткань, которую она сможет спокойно разминать. Особенно это актуально, если у нее уже есть любимое место для такого ритуала.

Если привычка возникла внезапно, стала заметно интенсивнее или сопровождается другими изменениями в поведении, сначала необходимо исключить возможные проблемы со здоровьем. Для этого следует обратиться к ветеринару.

А если кошка проглатывает кусочки ткани, такие предметы нужно немедленно убрать из ее доступа и показать животное специалисту. Ждать, что питомец со временем перерастет эту привычку, в подобной ситуации опасно.

Почему кошка может начать кусаться после разминания лапами

Иногда все начинается вполне идиллически: питомец приходит на колени, мурлычет, перебирает лапами, а затем неожиданно хватает хозяина за руку зубами. Такое поведение может сбивать с толку, особенно если еще минуту назад кошка выглядела совершенно довольной.

Однако разминание лапами не обязательно означает, что животное хочет, чтобы его гладили. Кошка может искать тепла, близости и удобного места для отдыха, но при этом не испытывать желания к продолжительным прикосновениям.

Поэтому важно обращать внимание на сигналы, которые подает питомец. Напряжение мышц, резкие движения хвоста, повороты головы, изменение положения ушей или внезапное прекращение мурлыканья могут указывать на то, что животному уже некомфортно.

Сам факт того, что кошка пришла к хозяину и устроилась у него на коленях, не означает согласия на неограниченные поглаживания.

Стоит ли разрешать кошке мять лапами

Да, если это безопасно для питомца и не сопровождается тревожными симптомами. Не каждую необычную с человеческой точки зрения привычку необходимо корректировать или пытаться искоренить.

Кошка, которая разминает одеяло или колени хозяина, не обязательно испытывает стресс, страдает от психологической травмы или имеет поведенческие нарушения. Возможно, таким образом она просто расслабляется и чувствует себя в безопасности.

А если любимым местом для этого ритуала стали ваши колени, можете считать, что получили повышение до персонального матраса.

Главное - понимать причины поведения животного и не пытаться исправлять то, что не требует вмешательства. Иногда лучшая забота о кошке заключается в том, чтобы позволить ей оставаться собой.

Правила выгула кошек / Инфографика: Главред

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