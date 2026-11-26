Некоторые подарки на День святого Николая могут не только разочаровать близких, но и стать причиной обиды.

https://glavred.info/life/ne-varto-klasti-pid-podushku-naygirshi-podarunki-na-den-svyatogo-mikolaya-10815686.html Ссылка скопирована

Что не стоит дарить на день Николая / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Что не стоит дарить на День святого Николая

Какие подарки могут обидеть близких

От каких популярных подарков лучше отказаться

День святого Николая, который в Украине отмечают 6 декабря, традиционно ассоциируется с приятными сюрпризами и подарками под подушкой. Этого праздника с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Однако далеко не каждый подарок способен вызвать искреннюю радость. Главред расскажет подробнее.

Издание Time Out составило список неудачных рождественских подарков, которые также стоит учитывать при выборе презентов на День святого Николая.

видео дня

Книги по саморазвитию

Книги о борьбе с депрессией, похудении, пищевых привычках или преодолении личных проблем могут быть восприняты как намек на недостатки человека.

Даже если подарок выбран с благими намерениями, получатель может расценить его как критику. Такие книги лучше дарить только тогда, когда человек сам выразил желание их прочитать.

Брелки для ключей

Брелки часто покупают в качестве универсальных сувениров, в частности на День святого Николая. Однако далеко не всем нужны дополнительные аксессуары для ключей.

Скорее всего, ненужный брелок окажется в ящике среди других вещей, которыми никто не пользуется.

Пустые фоторамки

Фоторамка без фотографии может выглядеть как подарок, выбранный без особых усилий. Кроме того, согласно некоторым народным поверьям, пустые рамки ассоциируются с негативной энергетикой.

Если хочется подарить фоторамку, лучше заранее поместить в неё совместную фотографию или изображение, которое будет иметь особое значение для получателя.

Часы

В китайской культуре дарение часов связано с неблагоприятной символикой. Выражение, означающее дарение часов, звучит подобно выражению о проводах человека в последний путь.

Именно поэтому люди, которые придерживаются таких традиций или верят в приметы, могут негативно воспринять подобный подарок.

Домашние животные

Щенка или котенка может показаться идеальным сюрпризом на День святого Николая, особенно для ребенка. Однако домашнее животное - это большая ответственность, требующая времени, финансовых затрат и постоянного ухода.

Решение завести домашнего питомца необходимо принимать осознанно. Не стоит делать такой сюрприз без предварительной договоренности с будущими хозяевами.

Чашки с надписями

Чашки с шуточными или мотивационными надписями давно стали популярным праздничным подарком. Однако у многих людей дома уже достаточно посуды.

Очередная чашка с надписью может остаться неиспользованной и лишь занимать место в кухонном шкафу.

Ранее полученные подарки

Передаривание вещей само по себе не является чем-то плохим, особенно если они действительно могут пригодиться кому-то.

Однако может возникнуть неловкая ситуация, если человек узнает подарок, который ранее дарили вам. Особенно неприятно, когда такую вещь пытаются выдать за специально выбранный презент.

Ненужные подарочные сертификаты

Подарочный сертификат может быть практичным решением, но только при условии, что он соответствует интересам и потребностям человека.

Например, сертификат на мастер-класс по флористике вряд ли порадует человека с аллергией на пыльцу. Поэтому перед покупкой стоит учитывать предпочтения получателя.

Счастливые цвета 2027 года / Инфографика: Главред

Шоколад сомнительного качества

Сладости - один из самых популярных подарков на День святого Николая. Именно шоколад, конфеты и другие лакомства традиционно оставляют детям под подушкой.

Однако авторы материала советуют внимательно подходить к выбору шоколада и отдавать предпочтение проверенным производителям. Сладости сомнительного качества могут испортить впечатление даже от красиво оформленного подарка.

Носки

Несмотря на практичность такого подарка, носки не всегда вызывают восторг. Особенно если они не подходят по размеру, цвету или стилю.

Даже тематические праздничные носки могут остаться неиспользованными, если они не соответствуют вкусам человека.

Шутливые сувениры

Необычные аксессуары и забавные безделушки могут развлечь человека во время празднования. Однако после окончания праздника такие подарки нередко теряют свою актуальность.

Если вещь не имеет практического применения, она может быстро превратиться в ненужный хлам.

Товары для похудения и фитнеса

Спортивный инвентарь, аксессуары для тренировок и товары для похудения могут быть восприняты как намек на внешность или физическую форму человека.

Такие подарки уместны только в том случае, если получатель увлекается спортом или сам просил приобрести конкретную вещь. В противном случае даже благие намерения могут привести к обиде.

Свое присутствие вместо подарка

Фраза "Я - твой подарок" может показаться удачной шуткой, однако не все оценят такой юмор. Особенно если близкие заранее подготовили сюрпризы ко Дню святого Николая.

Подарок не обязательно должен быть дорогим. Даже небольшой презент, выбранный с учётом интересов и пожеланий человека, может подарить больше положительных эмоций, чем дорогая, но ненужная вещь.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред