Вы узнаете:
- Какие церковные праздники отмечают в декабре 2026 года
- Когда отмечают День святого Николая и Рождество
- На какие даты приходятся Святвечер и Щедрый вечер
Декабрь 2026 года принесет верующим ряд важных церковных праздников. В течение месяца православные христиане будут почитать святых, соблюдать Рождественский пост и готовиться к одному из величайших христианских праздников - Рождеству Христовому. Главред расскажет подробнее.
По новоюлианскому календарю День святого Николая отмечают 6 декабря, Святвечер - 24 декабря, а Рождество Христово - 25 декабря. Также в этом месяце верующие чтят великомученицу Варвару, святителя Спиридона и других святых.
Главные церковные праздники в декабре 2026 года
В декабре православные верующие будут отмечать несколько важных религиозных дат.
4 декабря - День святой Варвары. В этот день почитают великомученицу Варвару, которую в христианской традиции считают примером мужества и непоколебимой веры.
6 декабря - День святого Николая. Один из самых любимых праздников украинцев. Святителя Николая почитают за милосердие, добрые дела и помощь нуждающимся.
12 декабря - День святителя Спиридона. Верующие чтят епископа Тримифунтского, которого считают чудотворцем.
24 декабря - Святвечер. Накануне Рождества семьи традиционно собираются за праздничным столом. Этот день связан с молитвой и завершением Рождественского поста.
25 декабря - Рождество Христово. Один из главных праздников христианского календаря, посвящённый рождению Иисуса Христа.
26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы. На следующий день после Рождества Церковь особо почитает Деву Марию.
31 декабря - День преподобной Мелании. В народной традиции эта дата связана с Щедрым вечером и праздником Маланки.
Церковный календарь на декабрь 2026 года - все праздники по дням
1 декабря - пророка Наума; праведного Филарета Милостивого.
2 декабря - пророка Авакума; преподобных Афанасия, затворника Киево-Печерского (в Ближних и Дальних пещерах); иконы Божией Матери Герондис.
3 декабря - пророка Софонии; преподобного Иоанна Молчальника; преподобного Феодула Константинопольского.
4 декабря - великомученицы Варвары; преподобного Иоанна Дамаскина; мученицы Юлиании.
5 декабря - преподобного Саввы Освященного; мученика Анастасия Аквилейского.
6 декабря - святителя Николая Чудотворца.
7 декабря - святителя Амвросия, епископа Медиоланского; преподобного Иоанна, подвижника Киево-Печерского.
8 декабря - преподобного Патапия Фивского; апостолов из числа 70: Сосфена, Аполоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесария и Онисифора.
9 декабря - Зачатие Пресвятой Богородицы праведной Анной; пророчицы Анны, матери пророка Самуила; иконы Божией Матери "Неожиданная радость".
10 декабря - мучеников Мины, Ермогена и Евграфа Александрийских; святителя Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского.
11 декабря - преподобного Даниила Столпника; преподобного Никона Сухого, Киево-Печерского; преподобного Луки Столпника.
12 декабря - святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца; священномученика Александра, епископа Иерусалимского.
13 декабря - мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
14 декабря - мучеников Фирса, Левкия и Калиника; мучеников Филимона, Аполония, Ариана и Феотиха.
15 декабря - священномученика Елевферия, епископа, и матери его, мученицы Анфии; святителя Стефана.
16 декабря - пророка Агея; мученика Марина Римского; благоверной императрицы Феофании.
17 декабря - пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.
18 декабря - мученика Севастиана Медиоланского и его супруги; святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского.
19 декабря - мученика Вонифатия; преподобного Ильи Муромца, Киево-Печерского.
20 декабря - священномученика Игнатия Богоносца.
21 декабря - мученицы Юлиании; святителя Петра.
22 декабря - мучеников Хрисогона, Феодотии и других.
23 декабря - мучеников на Крите: Феодула, Сатурнина и других; преподобного Нифонта, епископа Кипрского.
24 декабря - канун Рождества Христова (Рождественский святвечер); преподобномученице Евгении.
25 декабря - Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы; священномученика Евфимия.
27 декабря - апостола, первомученика и архидиакона Стефана; преподобного Федора Начертанного.
28 декабря - праведного Иосифа Обручника, царя Давида и Иакова, брата Господня.
29 декабря - преподобного Иова Манявского; преподобных Марка, Феофила и Иоанна Киево-Печерских.
30 декабря - мученицы Анисии Солунской; апостола из числа 70 Тимона.
31 декабря - преподобной Мелании Римлянки (Щедрый вечер); святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого.
Когда заканчивается Рождественский пост в 2026 году
Рождественский пост - важный период духовной подготовки к рождению Иисуса Христа.
По новоюлианскому календарю он длится с 15 ноября по 24 декабря включительно.
В течение этого времени верующие уделяют больше внимания молитве, добрым делам и духовному очищению.
Пост предполагает не только ограничения в питании. Важны также милосердие, примирение с близкими и помощь людям, которые в этом нуждаются.
Пост завершается в Святвечер, 24 декабря. Уже 25 декабря верующие празднуют Рождество Христово.
Когда отмечают Рождество и Щедрый вечер по новому календарю
После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь даты неподвижных церковных праздников изменились.
Теперь День святого Николая отмечают 6 декабря вместо 19 декабря, а Рождество Христово - 25 декабря вместо 7 января.
Святвечер приходится на 24 декабря. В этот день украинцы традиционно готовят постные блюда, собираются всей семьей и ждут Рождества.
Щедрый вечер по новому календарю отмечают 31 декабря, в день преподобной Мелании Римлянки.
В то же время часть православных общин продолжает пользоваться старым юлианским календарем. Поэтому даты празднования могут отличаться в зависимости от церковной традиции.
Читайте также:
- Календарь праздников на декабрь 2026 года - какие даты нельзя пропустить
- Почему 22 ноября нельзя устраивать застолье: какой церковный праздник
- День Екатерины 2026 - что положить под подушку, чтобы увидеть будущую любовь
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред