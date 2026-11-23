Церковный календарь на декабрь 2026 года по новому стилю. Когда отмечаются день Николая, Святвечер, Рождество Христово и другие важные церковные праздники.

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Все православные праздники декабря 2026 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие церковные праздники отмечают в декабре 2026 года

Когда отмечают День святого Николая и Рождество

На какие даты приходятся Святвечер и Щедрый вечер

Декабрь 2026 года принесет верующим ряд важных церковных праздников. В течение месяца православные христиане будут почитать святых, соблюдать Рождественский пост и готовиться к одному из величайших христианских праздников - Рождеству Христовому. Главред расскажет подробнее.

По новоюлианскому календарю День святого Николая отмечают 6 декабря, Святвечер - 24 декабря, а Рождество Христово - 25 декабря. Также в этом месяце верующие чтят великомученицу Варвару, святителя Спиридона и других святых.

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Главные церковные праздники в декабре 2026 года

В декабре православные верующие будут отмечать несколько важных религиозных дат.

4 декабря - День святой Варвары. В этот день почитают великомученицу Варвару, которую в христианской традиции считают примером мужества и непоколебимой веры.

6 декабря - День святого Николая. Один из самых любимых праздников украинцев. Святителя Николая почитают за милосердие, добрые дела и помощь нуждающимся.

12 декабря - День святителя Спиридона. Верующие чтят епископа Тримифунтского, которого считают чудотворцем.

24 декабря - Святвечер. Накануне Рождества семьи традиционно собираются за праздничным столом. Этот день связан с молитвой и завершением Рождественского поста.

25 декабря - Рождество Христово. Один из главных праздников христианского календаря, посвящённый рождению Иисуса Христа.

26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы. На следующий день после Рождества Церковь особо почитает Деву Марию.

31 декабря - День преподобной Мелании. В народной традиции эта дата связана с Щедрым вечером и праздником Маланки.

Церковный календарь на декабрь 2026 года - все праздники по дням

1 декабря - пророка Наума; праведного Филарета Милостивого.

2 декабря - пророка Авакума; преподобных Афанасия, затворника Киево-Печерского (в Ближних и Дальних пещерах); иконы Божией Матери Герондис.

3 декабря - пророка Софонии; преподобного Иоанна Молчальника; преподобного Феодула Константинопольского.

4 декабря - великомученицы Варвары; преподобного Иоанна Дамаскина; мученицы Юлиании.

5 декабря - преподобного Саввы Освященного; мученика Анастасия Аквилейского.

6 декабря - святителя Николая Чудотворца.

7 декабря - святителя Амвросия, епископа Медиоланского; преподобного Иоанна, подвижника Киево-Печерского.

8 декабря - преподобного Патапия Фивского; апостолов из числа 70: Сосфена, Аполоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесария и Онисифора.

9 декабря - Зачатие Пресвятой Богородицы праведной Анной; пророчицы Анны, матери пророка Самуила; иконы Божией Матери "Неожиданная радость".

10 декабря - мучеников Мины, Ермогена и Евграфа Александрийских; святителя Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского.

11 декабря - преподобного Даниила Столпника; преподобного Никона Сухого, Киево-Печерского; преподобного Луки Столпника.

12 декабря - святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца; священномученика Александра, епископа Иерусалимского.

13 декабря - мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

14 декабря - мучеников Фирса, Левкия и Калиника; мучеников Филимона, Аполония, Ариана и Феотиха.

15 декабря - священномученика Елевферия, епископа, и матери его, мученицы Анфии; святителя Стефана.

16 декабря - пророка Агея; мученика Марина Римского; благоверной императрицы Феофании.

17 декабря - пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

18 декабря - мученика Севастиана Медиоланского и его супруги; святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского.

19 декабря - мученика Вонифатия; преподобного Ильи Муромца, Киево-Печерского.

20 декабря - священномученика Игнатия Богоносца.

21 декабря - мученицы Юлиании; святителя Петра.

22 декабря - мучеников Хрисогона, Феодотии и других.

23 декабря - мучеников на Крите: Феодула, Сатурнина и других; преподобного Нифонта, епископа Кипрского.

24 декабря - канун Рождества Христова (Рождественский святвечер); преподобномученице Евгении.

25 декабря - Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы; священномученика Евфимия.

27 декабря - апостола, первомученика и архидиакона Стефана; преподобного Федора Начертанного.

28 декабря - праведного Иосифа Обручника, царя Давида и Иакова, брата Господня.

29 декабря - преподобного Иова Манявского; преподобных Марка, Феофила и Иоанна Киево-Печерских.

30 декабря - мученицы Анисии Солунской; апостола из числа 70 Тимона.

31 декабря - преподобной Мелании Римлянки (Щедрый вечер); святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого.

Когда заканчивается Рождественский пост в 2026 году

Рождественский пост - важный период духовной подготовки к рождению Иисуса Христа.

По новоюлианскому календарю он длится с 15 ноября по 24 декабря включительно.

В течение этого времени верующие уделяют больше внимания молитве, добрым делам и духовному очищению.

Пост предполагает не только ограничения в питании. Важны также милосердие, примирение с близкими и помощь людям, которые в этом нуждаются.

Пост завершается в Святвечер, 24 декабря. Уже 25 декабря верующие празднуют Рождество Христово.

Когда отмечают Рождество и Щедрый вечер по новому календарю

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь даты неподвижных церковных праздников изменились.

Теперь День святого Николая отмечают 6 декабря вместо 19 декабря, а Рождество Христово - 25 декабря вместо 7 января.

Святвечер приходится на 24 декабря. В этот день украинцы традиционно готовят постные блюда, собираются всей семьей и ждут Рождества.

Щедрый вечер по новому календарю отмечают 31 декабря, в день преподобной Мелании Римлянки.

В то же время часть православных общин продолжает пользоваться старым юлианским календарем. Поэтому даты празднования могут отличаться в зависимости от церковной традиции.

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