В древности "могорич" был не просто угощением. Узнайте, как украинцы в XIX веке подтверждали устные договоренности и почему важную роль играли свидетели.

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Что такое "могорич" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что означал "могорич" в древности

Почему без угощения сделку могли считать незавершенной

Как украинцы подтверждали договоренности без документов

Сегодня слово "могорич" чаще всего ассоциируется с угощением после удачной покупки или завершения важного дела. Однако в древности эта традиция имела гораздо более серьезное значение. В некоторых украинских общинах "могорич" был важной частью заключения договоров. Главред расскажет подробнее.

О подлинном значении "могорича" в украинском обычаевом праве XIX века рассказали в видео в TikTok. Как объясняют авторы, совместное угощение могло служить подтверждением устной договоренности. Это касалось, в частности, покупки земли и скота.

видео дня

Что означал "могорич" в древности

В XIX веке многие сделки между украинскими крестьянами заключались устно. Люди договаривались о продаже имущества, скота или выполнении определённой работы без привычных сегодня документов.

Однако просто договориться о цене было недостаточно. Важную роль играли обычаи, которые помогали закрепить сделку перед общиной.

Одним из таких обычаев был "могорич". После достижения договоренности стороны устраивали совместное угощение. Чаще всего речь шла о распитии алкогольного напитка.

Такой обряд означал, что участники согласились с условиями и подтверждают своё намерение их выполнить.

В некоторых местностях именно после могорича соглашение считалось окончательно заключенным.

Почему без могорича соглашение могло не иметь силы

В традиционном украинском обществе большое значение имели устное слово, репутация и присутствие свидетелей.

Могорич был своеобразным публичным подтверждением договоренности. Его распивали не только участники соглашения, но и люди, присутствовавшие при его заключении.

Этих свидетелей иногда называли "могоричниками".

Если между сторонами возникал конфликт, они могли подтвердить, о чём именно договорились покупатель и продавец.

Особое значение этот обычай приобретал при купле-продаже скота. Стороны согласовывали цену, могли пожать друг другу руки, а затем завершали договоренность могоричем.

В некоторых общинах отсутствие такого угощения могло стать основанием считать сделку незавершённой.

Однако важно понимать, что правила различались в зависимости от местности. Могорич не был универсальной заменой письменных документов или всех требований официального законодательства.

Видео о том, что такое на самом деле "могорич", можно посмотреть здесь.

Как сельский суд разрешал споры из-за могорича

В XIX веке обычное право играло заметную роль в жизни украинских сел.

Если одна из сторон отказывалась выполнять устную договоренность, спор могли рассматривать с участием представителей общины или в местном суде.

Важными доказательствами становились показания людей, присутствовавших при заключении сделки.

Они могли рассказать, действительно ли стороны договорились о продаже, какие условия согласовали и состоялся ли угощение.

Сам факт совместного угощения помогал подтвердить, что договоренность была не просто предварительной беседой.

В то же время решение зависело от конкретных обстоятельств, местных обычаев и действующих правовых норм.

Таким образом, угощение выполняло не только обрядовую, но и важную социальную и обычаево-правовую функцию.

Как заключали соглашения без нотариусов

В традиционной сельской жизни значительная часть договоренностей заключалась без письменных договоров.

При покупке скота продавец и покупатель могли договориться о цене, пожать друг другу руки и пригласить свидетелей.

Иногда передача животного сопровождалась символическим вручением определенного предмета. Например, покупателю могли передать веревку или налигач от коровы.

Это символизировало переход имущества к новому владельцу.

После этого стороны могли выпить могорич. Такой обычай помогал общине запомнить факт заключения соглашения.

Подобные обряды использовались и при найме работников. После согласования оплаты хозяин мог угостить наемника и свидетелей.

Такие традиции были особенно важны в обществе, где личное доверие и общественная репутация имели большое значение.

Сохранилась ли традиция "могорича" сегодня

Со временем "могорич" постепенно утратил своё прежнее правовое значение.

Сегодня это слово в основном означает угощение в честь покупки, успешной сделки или другого приятного события.

Например, после покупки автомобиля или завершения важного дела люди могут в шутку предложить "поставить могорич".

Однако теперь такое угощение не подтверждает законность сделки и не заменяет необходимых документов.

Несмотря на это, само выражение остается частью украинского языка и культуры.

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