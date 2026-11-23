Прогноз магнитных бурь на 24 ноября 2026 года. Геомагнитная обстановка во вторник будет спокойной, но в конце месяца возможно усиление активности.

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Магнитная буря / Коллаж Главред, фото: Главред

Вы узнаете:

Будет ли магнитная буря 24 ноября

Каким будет уровень геомагнитной активности

Когда ожидаются новые возмущения

Во вторник, 24 ноября 2026 года, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Геомагнитная активность будет оставаться преимущественно низкой. Однако в конце месяца ситуация может измениться. Главред расскажет подробнее.

По данным сервиса Meteoagent, 24 ноября К-индекс ожидается на уровне примерно 1,3–1,7 балла. Это соответствует зеленому уровню геомагнитной активности. Существенных возмущений магнитного поля Земли не предвидится.

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Магнитная буря 24 ноября - прогноз на вторник

По предварительным прогнозам, 24 ноября геомагнитная обстановка будет спокойной.

К-индекс будет оставаться на низких отметках. Такие показатели не соответствуют уровню магнитной бури.

В то же время прогнозы космической погоды могут меняться. Солнечная активность зависит от вспышек на Солнце, потоков заряженных частиц и скорости солнечного ветра.

Именно поэтому специалисты регулярно обновляют данные. Иногда прогнозы корректируются каждые 3 часа.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Когда ожидаются следующие магнитные бури

Несмотря на спокойный прогноз на 24 ноября, в конце месяца возможно усиление геомагнитной активности.

По предварительным данным, ближайшие заметные возмущения прогнозируются 27 и 28 ноября.

В эти дни К-индекс может повыситься до 5 баллов. Это соответствует слабой магнитной буре уровня G1.

Такие возмущения могут повлиять на отдельные спутниковые системы, радиосвязь и другие технологии.

Однако прогноз остается предварительным. Точную интенсивность и продолжительность магнитной бури специалисты уточнят ближе к указанным датам.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Некоторые люди связывают изменения самочувствия с геомагнитной активностью.

Чаще всего речь идет о головной боли, головокружении, усталости, сонливости, бессоннице и раздражительности.

Также возможны колебания артериального давления. Однако подобные симптомы могут возникать из-за стресса, недосыпания, погодных изменений или состояния здоровья.

Важно учитывать, что прямое влияние магнитных бурь на большинство таких симптомов научно убедительно не доказано.

Поэтому не стоит объяснять плохое самочувствие исключительно солнечной активностью. Если симптомы повторяются или усиливаются, лучше обратиться к врачу.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Независимо от геомагнитной активности, поддерживать хорошее самочувствие помогают простые ежедневные привычки.

Прежде всего стоит наладить режим сна. Взрослым обычно рекомендуют спать 7–9 часов в сутки.

Также важно пить достаточно воды и соблюдать сбалансированное питание.

Желательно ограничить чрезмерное употребление кофе, крепкого чая и алкоголя. Лучше отдавать предпочтение легким блюдам, овощам и фруктам.

Полезны будут спокойные прогулки на свежем воздухе и регулярное проветривание помещения.

Также следует избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.

Людям с хроническими заболеваниями важно следовать рекомендациям врача и не пропускать прием назначенных препаратов.

По предварительному прогнозу, 24 ноября геомагнитная обстановка будет спокойной, а следующее возможное усиление активности ожидается 27–28 ноября.

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