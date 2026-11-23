Перед встречей Украина, США и Европа должны согласовать общую повестку дня.

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Зеленский настаивает на участии Европы в переговорах с РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, МИД Турции, скриншот из видео

Главное из заявления Зеленского:

Киев готов к переговорам с РФ, США и Европой уже завтра

Партнеры хотят провести встречу до Рождества

Повестку дня должны согласовать Украина, США и Европа

Украина готова в ближайшее время сесть за стол четырехсторонних переговоров с США, Европой и страной-агрессором Россией по вопросу прекращения войны. Однако перед этим Киев, Вашингтон и европейские столицы должны выработать общую позицию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.

"Мы должны сделать все, чтобы четырехсторонняя встреча - Украины, Европы, Америки и России - состоялась как можно скорее. Мы готовы к этому буквально завтра. Мы услышали от наших партнеров, что они хотят попытаться провести ее до Рождества. Мы надеемся, что это произойдет раньше", - подчеркнул глава государства. видео дня

В то же время Зеленский предупреждает, что поспешность без предварительной координации между союзниками не даст нужного эффекта. Поэтому позиции западного лагеря должны быть согласованы еще до начала переговоров с Москвой.

"Мы должны прийти на эту встречу с четкой повесткой дня, подготовленной и согласованной всеми нами. Всеми нами - Украиной, Европой и Америкой. Тщательная совместная подготовка должна дать нам более весомый результат", - отметил он.

Почему участие Европы в переговорах важно

Отдельно президент подчеркнул, что европейские делегаты должны принимать непосредственное участие в переговорах.

По его словам, американцы уже договорились об этом участии, а Киев отстаивал эту модель с первых дней дипломатического процесса.

"Европа должна иметь место за столом переговоров, когда обсуждается её собственное будущее", - сказал Зеленский.

Какой Зеленский видит модель диалога

Будущие договоренности, убежден президент, должны учитывать интересы безопасности не только Киева, но и всего континента. Поэтому и сам формат встречи, по его мнению, выходит далеко за пределы двустороннего диалога между Украиной и государством-агрессором.

"Это означает, что Украина, Европа и Америка - с одной стороны, Россия - с другой. И как это выглядит? Фактически это выглядит как переговоры НАТО с Россией, ЕС с Россией, Запада с Россией. Потому что Украина уже на 100% является частью этого мира общих ценностей - мира НАТО, ЕС и Запада", - подытожил глава государства.

Как Украина укрепляет позиции на переговорах

Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол заявил, что успехи украинской армии на поле боя укрепляют позиции Киева в международном переговорном процессе.

По его словам, способность Сил обороны возвращать захваченные территории и останавливать российские наступления демонстрирует партнерам, что Украина может продолжать борьбу.

"Например, во время Добропольской операции украинским военным удалось остановить наступательные действия значительных сил российской морской пехоты. Ее результаты повлияли на восприятие ситуации представителями американского военного руководства", - подчеркнул он.

Доброполье / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, пресс-секретарь диктатора страны-агрессора РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться в ближайшее время, однако конкретных дат пока нет. Москва рассматривает в качестве площадки для встречи Абу-Даби, но не исключает и других вариантов.

Специальный представитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтону, вероятно, удалось склонить Москву к модели гарантий безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО. Дональд Трамп готов рассмотреть такой механизм, но только при условии, что он будет отвечать интересам США.

Австрия предложила наделить европейскую команду на мирных переговорах по прекращению войны, которую страна-агрессор Россия ведет против Украины, содержательным мандатом по четырем направлениям: политическому, безопасности, гуманитарному и экономическому.

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