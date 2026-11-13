Украина укрепляет свои позиции на переговорах: командующий ДШВ назвал козырь

Наступательные операции ВСУ укрепляют позиции Украины.

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Победы ВСУ влияют на переговоры: Апостол рассказал, что меняет позицию партнеров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, x.com/SergiyKyslytsya

О чем идет речь в материале:

Как наступательные действия ВСУ влияют на переговорные позиции Украины

Почему пришлось пересмотреть результаты одной из операций

При каких условиях украинским войскам стоит наступать

Успехи украинской армии на поле боя укрепляют позиции Киева в международном переговорном процессе. Способность Сил обороны возвращать захваченные территории и останавливать российские наступления демонстрирует партнерам, что Украина может продолжать борьбу. Об этом сообщил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол во время встречи с журналистами, передает Укринформ.

Одним из примеров влияния военных результатов на международную оценку ситуации стала Добропольская операция. Ее ход привлек внимание представителей американского военного руководства.

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"Например, во время Добропольской операции украинским военным удалось остановить наступательные действия значительных сил российской морской пехоты. Ее результаты повлияли на восприятие ситуации представителями американского военного руководства", - отметил командующий.

Доброполье / Инфографика: Главред

Апостол также обратил внимание на зависимость международной поддержки от ситуации на фронте. По его словам, отсутствие положительных результатов может создавать дополнительные предпосылки для внешнего давления на Украину в отношении переговоров.

Отдельно командующий рассказал о принципах планирования боевых задач. Он считает, что решения о проведении операций должны учитывать соотношение сил и реальные перспективы достижения поставленной цели.

"Наступать нужно там, где есть возможность и можно добиться успеха", - отметил Апостол.

Если российская группировка имеет значительное численное превосходство и подготовленные позиции, украинским войскам целесообразнее сосредоточиться на удержании фронта и сдерживании противника.

Командующий подчеркнул различие между задачами наступательных операций и действиями по стабилизации обстановки на отдельных направлениях. Результативность военных действий, по его словам, нельзя оценивать исключительно по изменению линии фронта.

"Эффективность операций определяется не только территориальным продвижением, но и их влиянием на общую ситуацию на фронте", - отметил командующий.

Сколько территорий удалось вернуть под контроль ВСУ

Во время встречи с журналистами Олег Апостол также раскрыл результаты двух украинских наступательных операций. В целом по их итогам Силы обороны восстановили контроль над территорией площадью более 800 квадратных километров.

В то же время командующий уточнил, что первоначальные оценки результатов одной из операций были выше. Впоследствии эти показатели пересмотрели из-за изменения подхода к определению площади территорий, на которых находились российские военные.

В ходе обсуждения журналисты обратили внимание на необходимость проводить разграничение между районами, которые оккупанты контролировали постоянно, и территориями, куда проникали отдельные российские группы.

Что изменится в войне весной - мнение комбата

Имперские амбиции Владимира Путина могут потерпеть поражение, а весной станет понятнее, когда и на каких условиях может завершиться война против Украины. Об этом сообщил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир "Лука" в интервью Главреду.

По оценке военного, цели российского руководства выходят далеко за пределы захвата украинских земель. Кремль стремится восстановить империю, и ради этого Путин готов продолжать войну, не считаясь с ценой.

"Однако его планы обречены на крах, потому что дела идут плохо. Враг не только наступает, но и несет потери", - отметил "Лука".

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики проекта DeepState подчеркнули, что Константиновка в Донецкой области находится под контролем ВСУ, несмотря на непрерывные активные бои, а предложения РФ провести в городе так называемую "гуманитарную миссию" являются полным лицемерием. По словам экспертов, враг систематически пытается проникнуть в застроенные районы и охватить город с флангов для создания оперативного окружения, тогда как украинские защитники дают жесткий отпор этим попыткам. Лучшей гуманитарной помощью для местного населения, по оценке аналитиков, стало бы полное прекращение российских штурмов и разрушительных обстрелов.

Кроме того, обновив интерактивную карту боевых действий, специалисты DeepState зафиксировали локальные изменения на линии фронта - в частности, продвижение оккупационных подразделений вблизи Константиновки и расширение зоны контроля врага возле поселка Червоное.

Ранее посол Украины в Великобритании и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пояснил, что дальнейшее развитие украинского наступления после освобождения Херсона в 2022 году напрямую зависело от объемов, номенклатуры и сроков поставок западного вооружения. Он подчеркнул, что своевременное поступление большего количества высокоточных систем, артиллерийских боеприпасов и бронетехники могло бы создать более благоприятные условия для продолжения активных действий Сил обороны, однако реализация этих замыслов упиралась в политические решения партнеров.

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