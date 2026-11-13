Пятница 13-е — день большой удачи: малоизвестный ритуал исполнит любое желание

Названы 13 неожиданных шагов, которые помогут привлечь в жизнь любовь и деньги.

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Пятница 13-е приносит удачу: что нужно сделать / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

В чем суть ритуала "13 шагов" в пятницу 13-го

Что нужно сделать, чтобы привлечь любовь и повышение зарплаты

Сегодня - пятница 13-е, которую многие считают несчастливым днем. Однако существует и противоположное, малоизвестное поверье: именно в этот день можно "запустить" любое желание, если сделать 13 небольших шагов, связанных с ним. Шаги могут быть совсем мелкими или символическими - главное, чтобы они касались того, что человек хочет привлечь в свою жизнь, пишет Glamour.

Традиционно пятница 13-е ассоциируется с запретами: не садиться за стол втроем, не открывать новое дело или бизнес, не разбивать зеркало и даже не делать предложение в этот день.

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Впрочем, у этой даты есть и гораздо более позитивное толкование. Её можно использовать как старт для перемен в карьере, личной жизни или дома.

Как выполнить ритуал "13 шагов"?

Сначала стоит выбрать сферу жизни, в которой хочется перемен, а затем максимально конкретно сформулировать цель. Вместо расплывчатого "хочу быть счастливой" стоит ставить четкие цели: найти новую работу, получить повышение, купить жилье мечты или построить гармоничные отношения.

Далее нужно расписать 13 шагов, которые приблизят к желаемому. Неважно, насколько они мелкие. По логике ритуала, таким образом человек подает Вселенной сигнал, что готов принять желаемое и действовать ради него.

Какие шаги помогут привлечь новую любовь?

Для тех, кто мечтает о новых отношениях, можно составить такой список:

Напишите знакомому человеку, который вам давно нравится. Не накручивайте себя и ничего не ожидайте. Запланируйте поход в кино, театр или коктейль с подругами (или в одиночку). Смените фото в профиле на то, где вы кажетесь себе самой красивой, самой привлекательной и самой счастливой. Составьте список как минимум из 10 черт и ценностей, которые для вас важны в будущем партнере. Послушайте песню, которая не связана ни с одним из бывших, но идеально передает для вас чувство любви. Будьте спонтанны и согласитесь на прогулку или поездку, даже если после работы хочется остаться дома. Уберите из дома последнюю вещь, которая хоть как-то напоминает о бывшем. Наденьте что-нибудь красное или розовое - эти оттенки ассоциируются с любовью. Занимайте только одну половину кровати, как бы "сообщая" Вселенной, что готовы впустить в свою жизнь партнера. Сформулируйте для себя пять вещей, которые хотели бы обязательно делать для другого человека в отношениях. Купите камень или украшение из розового кварца, который ассоциируется с любовью и романтикой. Посетите место, где никогда не бывали, - там точно будут новые лица. Улыбнитесь кому-нибудь во время прогулки вместо того, чтобы смотреть под ноги.

Что делать, чтобы получить повышение зарплаты?

Для желания зарабатывать больше 13 шагов выглядят так:

Запишите как минимум пять причин, почему вы заслуживаете повышения. Этот список должен выглядеть для вас как естественная награда за результаты. Наведите порядок в кошельке: выбросьте просроченные проездные и старые чеки. Напишите письмо руководителю с объяснением, почему просите повышение. Отправлять его не обязательно. Пригласите себя на обед или ужин в ресторан, куда давно хотели пойти, как будто повышение уже состоялось. Купите минерал, который якобы притягивает достаток: пирит, цитрин, зеленый авантюрин или сердолик. Напишите на листочке "Я притягиваю деньги, как магнит" и положите его в кошелек. Составьте список того, на что потратите повышение в ближайшие три месяца. Определите сумму зарплаты, которой вы были бы довольны, запишите её и положите туда, где будете видеть её каждый день. Подарите кому-нибудь мелочь совершенно бескорыстно. Запишите три позитивных утверждения о вашем отношении к деньгам. Подумайте, что на вашей работе уже сейчас работает хорошо. Запишите 10 вещей, которые вам нравятся в вашей работе. Разложите дома несколько монет.

Большинство этих шагов символические, однако среди них есть и те, которые могут помочь на практике. Кроме того, действуя, человек показывает, что не ждет, пока всё само упадет в руки, и это полностью совпадает с логикой манифестации.

Приметы о деньгах / Инфографика: Главред

Работает ли манифестация и почему люди боятся пятницы 13-го

Организационный психолог Лилла Кертес в комментарии Glamour объясняла, чем манифестация отличается от популярного "закона притяжения". По её мнению, ключевое различие - в роли собственных усилий.

"Закон притяжения подчеркивает силу позитивного мышления и веру в то, что Вселенная реагирует на вибрационную энергию человека. Манифестация же, напротив, делает больший акцент на целенаправленных действиях и сфокусированном мышлении. Она предполагает четкое формулирование целей и активную работу ради их достижения. В отличие от закона притяжения, манифестация признает роль усилий и решимости в достижении желаемых результатов. Она сочетает когнитивные процессы с целенаправленными действиями, благодаря чему получается более целостный подход к формированию реальности", - пояснила Кертес.

В то же время психиатр клиники Burjeel Medical City в Абу-Даби Амир Джавед в комментарии Gulf News обратил внимание на другую сторону суеверий. По его словам, страх перед пятницей 13-го подпитывается самим способом, которым работает наш мозг.

"Если вы растёте, слыша, что пятница 13-е - несчастливый день, ваш мозг начинает искать доказательства, подтверждающие это убеждение", - отметил он.

Врач добавил, что люди склонны видеть закономерности даже там, где их нет. Поэтому, по его мнению, влияние даты зависит прежде всего от самого человека.

"Значение, которое мы придаем этому дню, определяет, как он на нас влияет", - подчеркнул Джавед.

Когда будет следующая пятница 13-го?

В следующий раз пятница выпадет на 13-е число только в августе 2027 года. Ближайшие такие даты:

13 августа 2027 года

13 октября 2028 года

13 апреля 2029 года

13 июля 2029 года

13 сентября 2030 года

13 декабря 2030 года

13 июня 2031 года

13 февраля 2032 года

13 августа 2032 года

13 мая 2033 года

13 января 2034 года

13 октября 2034 года

Пятница 13 - новости

Как сообщал Главред, в 2026 году пятница трижды приходилась на 13-е число - в феврале, марте и ноябре. Психологи объясняют страх перед этой датой самовнушением, ведь тот, кто ожидает неудачи, чаще замечает негатив. Научных доказательств того, что этот день несчастливый, нет.

Народные приметы советуют в этот день воздерживаться от некоторых дел. В частности, не стоит начинать новые проекты и подписывать важные документы, а также одалживать деньги. В то же время статистика не подтверждает, что в пятницу 13-го происходит больше аварий.

Плохую репутацию числа 13 связывают с несколькими историческими событиями. Одним из них называют арест тамплиеров 13 октября 1307 года по приказу французского короля Филиппа IV. Страх перед числом 13 называется трискайдекафобией.

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