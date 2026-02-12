Проклятая "чертова дюжина": почему мир боится пятницу 13-го до сих пор

О чем идет речь в материале:
Пятница 13-е до сих пор вызывает тревогу у миллионов людей по всему миру, а страх перед этой датой имеет как исторические, так и психологические объяснения. Об этом говорится в сюжете проекта "Затерянный мир", передает 2+2.
Почему число 13 несчастливое - что происходит в пятницу 13-го
С числом 13 связано немало трагических событий, которые сформировали его зловещую репутацию. Говорят, именно 13-го числа Каин убил своего брата Авеля. А 13 октября 1307 года французский король Филипп Четвертый приказал арестовать членов Ордена Тамплиеров, которых впоследствии пытали и казнили.
Неудивительно, что за 13-м числом "тянется кровавый мистический шлейф", из-за чего его недолюбливают во многих странах.
Что означает пятница 13-го - как называется страх перед пятницей 13-го
Корни суеверия уходят еще в дохристианские времена. Тогда число 12 считалось символом совершенства, а следующее за ним трактовали как нарушение гармонии и разрушение порядка — так появилось понятие "чертова дюжина".
В медицине даже существует отдельный термин — трискайдекафобия, означающий страх перед числом 13.
Также в еврейской каббале 13-я буква МЕМ символизирует смерть, что только усиливает мистический ореол вокруг этого числа.
Что нельзя делать 13 числа — почему люди боятся пятницу 13-го
Отдельно выделяют страх именно пятницы 13-го. Психологи объясняют, что люди часто сами подпитывают свою тревогу.
"У меня даже был когда-то такой опыт, я работала в университете, у нас очень коллега переживала, что будет пятница 13-го. Она отпросилась (с работы, - ред.), пошла домой и все равно антресоль упала на голову. То есть на самом деле, если себя так настраивать и зацикливаться, ты реально не осознанно начинаешь создавать ситуации, чтобы разрядить это напряжение, которое есть у тебя вокруг", - подчеркнула психолог Наталья Холоденко.
По словам эксперта, чрезмерная концентрация на страхе может приводить к самонаведению и подсознательному ожиданию негатива.
Почему в США нет 13-го этажа
Числа 13 боятся не только отдельные люди, но и целые государства. В США отсутствует 13-й этаж во многих зданиях, а в самолетах часто нет 13-го ряда.
Более того, по американским финансовым отчетам, убытки от страха перед пятницей 13-го достигают около 750 миллионов долларов в год. В этот день многие откладывают заключение сделок и важные решения.
Несмотря на попытки бороться с суеверием, оно до сих пор влияет на поведение общества и даже экономические процессы.
