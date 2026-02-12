Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Проклятая "чертова дюжина": почему мир боится пятницу 13-го до сих пор

Юрий Берендий
12 февраля 2026, 17:04
26
Дата пятница 13-е уже веками обростает страхами, легендами и мистическими объяснениями, которые до сих пор влияют на поведение людей во всем мире.
Проклятая
Пятница 13-е приметы и поговорки - почему люди боятся пятницу 13-е / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Что означает число пятница 13
  • Что означает день пятница 13
  • Почему все боятся пятницы 13

Пятница 13-е до сих пор вызывает тревогу у миллионов людей по всему миру, а страх перед этой датой имеет как исторические, так и психологические объяснения. Об этом говорится в сюжете проекта "Затерянный мир", передает 2+2.

Главред выяснил, что произошло в пятницу 13-го.

Почему число 13 несчастливое - что происходит в пятницу 13-го

С числом 13 связано немало трагических событий, которые сформировали его зловещую репутацию. Говорят, именно 13-го числа Каин убил своего брата Авеля. А 13 октября 1307 года французский король Филипп Четвертый приказал арестовать членов Ордена Тамплиеров, которых впоследствии пытали и казнили.

Неудивительно, что за 13-м числом "тянется кровавый мистический шлейф", из-за чего его недолюбливают во многих странах.

Что означает пятница 13-го - как называется страх перед пятницей 13-го

Корни суеверия уходят еще в дохристианские времена. Тогда число 12 считалось символом совершенства, а следующее за ним трактовали как нарушение гармонии и разрушение порядка — так появилось понятие "чертова дюжина".

В медицине даже существует отдельный термин — трискайдекафобия, означающий страх перед числом 13.

Также в еврейской каббале 13-я буква МЕМ символизирует смерть, что только усиливает мистический ореол вокруг этого числа.

Смотрите видео о том, что происходит в пятницу 13-го:

Что нельзя делать 13 числа — почему люди боятся пятницу 13-го

Отдельно выделяют страх именно пятницы 13-го. Психологи объясняют, что люди часто сами подпитывают свою тревогу.

"У меня даже был когда-то такой опыт, я работала в университете, у нас очень коллега переживала, что будет пятница 13-го. Она отпросилась (с работы, - ред.), пошла домой и все равно антресоль упала на голову. То есть на самом деле, если себя так настраивать и зацикливаться, ты реально не осознанно начинаешь создавать ситуации, чтобы разрядить это напряжение, которое есть у тебя вокруг", - подчеркнула психолог Наталья Холоденко.

По словам эксперта, чрезмерная концентрация на страхе может приводить к самонаведению и подсознательному ожиданию негатива.

Почему в США нет 13-го этажа

Числа 13 боятся не только отдельные люди, но и целые государства. В США отсутствует 13-й этаж во многих зданиях, а в самолетах часто нет 13-го ряда.

Более того, по американским финансовым отчетам, убытки от страха перед пятницей 13-го достигают около 750 миллионов долларов в год. В этот день многие откладывают заключение сделок и важные решения.

Несмотря на попытки бороться с суеверием, оно до сих пор влияет на поведение общества и даже экономические процессы.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" — это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Шанс очень велик": в Раде назвали сценарий совершения войны

"Шанс очень велик": в Раде назвали сценарий совершения войны

17:51Война
Почему левый берег Киева замерзает без отопления, а на правом - оно есть: объяснение эксперта

Почему левый берег Киева замерзает без отопления, а на правом - оно есть: объяснение эксперта

16:32Энергетика
Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

16:28Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

Последние новости

17:51

"Шанс очень велик": в Раде назвали сценарий совершения войны

17:44

Появился всего 40 лет назад - какой город Украины является самым молодым

17:32

Скандал вокруг Интернационального легиона: в ВСУ прокомментировали слухи о "ликвидации"

17:12

Украинские звезды мощно поддержали дисквалифицированного украинского спортсмена

17:04

Проклятая "чертова дюжина": почему мир боится пятницу 13-го до сих порВидео

Конец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянкуКонец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянку
16:32

Почему левый берег Киева замерзает без отопления, а на правом - оно есть: объяснение эксперта

16:28

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

16:21

Сколько могут стоить доллар и евро в ближайшие дни: неожиданный прогноз

16:08

Скандал на Олимпийских играх получил продолжение - какую награду получил Гераскевич

Реклама
16:02

Жена Виталия Козловского рассказала о болезни с осложнением

15:58

Зачем стучать по дереву и как это делать правильно: в чем смысл приметы

15:51

МОК вляпался в новый скандал на фоне дисквалификации Гераскевича

15:31

Королева показала проукраинскую маму Люду и "убила" ее комплиментом

15:31

Можно ли праздновать День святого Валентина: священник расставил точки над "і"Видео

15:22

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

14:49

"Момент стыда": Зеленский и МИД - о дисквалификации Гераскевича

14:31

Верховная Рада пустует, деятельность парламента приостановлена - в чем причина

14:13

Почему педаль тормоза "бьет" зимой - главные ошибки водителей

14:08

Красивые поздравления с Днем Святого Валентина - картинки, проза и стихи

14:07

Не нужно тереть часами: найдено дешевое средство, которое быстро очистит духовку

Реклама
14:05

Салат из капусты, который будут есть все: простой рецепт вкусного блюда

13:57

Божественный рецепт: блины по-особенному на Масленицу 2026Видео

13:01

Что нужно сделать с кустами смородины ранней весной: уход для большого урожаяВидео

12:41

"Идем вместе по жизни": путинист Киркоров признался в любви мужчине

12:36

В Украине масштабная воздушная тревога: россияне, вероятно, запустили Орешник

12:32

Собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком - что она сделала

12:32

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

12:08

"Мы не дуэт": Джанабаева сделала признание о браке с Меладзе

11:57

Дешево только на бумаге: сколько на самом деле стоила жизнь в СССР

11:52

"Фламинго" накрыли арсенал ГРАУ: Генштаб подтвердил удары по военным объектам в РФ

11:38

Белый налет на листьях: чем опасна мучнистая роса и как спасти растения

11:38

Путинистка Снежана Егорова показалась без макияжа и высмеяла женщин

11:30

Украина усиливает свою ПВО: Сырский рассказал о плане действий и эффективности

11:18

Новый MacBook 2026: Apple готовит бюджетный ноутбук дешевле MacBook Air

10:58

"Американцы дожмут": эксперт спрогнозировал отказ большой страны от нефти РФ

10:37

Алина Гросу рассекретила пол будущего ребенка

10:37

Скандал набрал обороты: украинского спортсмена выгнали с Олимпиады из-за шлема

10:29

Китайский гороскоп на завтра 13 февраля: Кроликам - испытания, Собакам - лень

10:21

Ситуация катастрофическая: что происходит в Киеве после обстрела

09:54

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

Реклама
09:53

В разгар боевых действий Путин изменил систему управления силовым блоком - ISW

09:52

Можно ли убирать в праздник 13 февраля: приметы, которые уберегут от беды

09:39

Василий Вирастюк показал свою жену и высказался о ее фигуре

09:28

Разрушения серьезные: РФ атаковала 31-ю подстанцию ДТЭК на ОдесчинеФото

09:25

Их время пришло: три знака зодиака, которым февраль принесёт заслуженную победу

09:13

Гороскоп на завтра 13 февраля: Львам - внезапная прибыль, Стрельцам - проблемы

08:51

Пятница 13-е: можно ли работать и что нельзя делать в этот день

08:50

Россия ударила по Одессе: разрушен жилой дом, горели рынок и супермаркетФото

08:37

Московский режим подготовил для россиян сюрприз в 2027 годумнение

08:13

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять