Скандал вокруг Интернационального легиона: в ВСУ прокомментировали слухи о "ликвидации"

Боевые задачи для личного состава интернациональных легионов остаются неизменными.

Интернациональные легионы не ликвидированы, а интегрированы в штурмовые подразделения ВСУ

Иностранные бойцы сохраняют свои задачи и получают усиленную поддержку и новые возможности развития

Изменения направлены на повышение боеспособности и прозрачности в подразделениях

В Сухопутных войсках ВСУ официально заявили, что интернациональные легионы не прекратили существование. Вместо этого их включили в состав штурмовых частей, что позволило усилить боевые возможности и расширить доступ к ресурсам регулярных соединений.

"Интернациональные легионы обороны Украины интегрированы в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск. Они получили новые возможности карьерного роста, усилили собственные возможности с помощью нового вооружения и военной техники", - говорится в публикации ведомства в facebook.

Что изменилось для иностранных военных

В командовании объясняют, что подразделения иностранцев не расформировывают, а переводят в новый формат, чтобы повысить их эффективность на поле боя.

"Вместо того чтобы быть отдельными "легкими" батальонами, они интегрируются в состав эффективных и опытных подразделений Сухопутных войск", - отмечается в сообщении.

Легионеры и в дальнейшем выполняют те же задачи, что и раньше, ведь их профиль - штурмовые действия и противодиверсионная работа - остается неизменным. В армии отмечают, что интеграция только усиливает их способность действовать, обеспечивает лучшую защиту и доступ к современным средствам - от БПЛА до артиллерии и аэроразведки.

Также иностранные бойцы получили более широкие возможности для профессионального развития: теперь они могут переквалифицироваться в операторов дронов, артиллеристов, разведчиков или специалистов тыловых служб.

В Сухопутных войсках подчеркивают, что большинство легионеров не только продолжают службу, но и активно занимаются рекрутингом новых добровольцев из-за рубежа. По словам военных, это свидетельствует о доверии к принятым решениям и видении перспектив в новой структуре.

Почему возникли слухи о "ликвидации"

В командовании признают, что вокруг темы интеграции возникла дискуссия, которую некоторые комментаторы подали как якобы сворачивание деятельности легионов.

В ходе служебной проверки действительно выявили отдельные нарушения в учете и управлении, которые требовали исправления. Однако, как отмечают в Сухопутных войсках, это не имеет никакого отношения к прекращению работы иностранных подразделений.

"Часть публичных комментариев, которые появились впоследствии, не отражает полной картины и может быть связана с нежеланием отдельных должностных лиц терять свои функции или должности после принятых решений", — пояснили в ведомстве.

Равные права и поддержка для всех военных

Командование подчеркивает, что иностранные добровольцы имеют такие же права и социальные гарантии, как и украинские военнослужащие.

"Представители других стран, которые защищают нашу землю, имеют абсолютно те же права, социальные гарантии и, что самое главное, тот же уровень поддержки и обеспечения, что и украинские воины", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Кроме того, надеяться на длительную паузу на фронте в рамках переговорного процесса не стоит. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

Напомним, что ситуация на Покровском направлении продолжает ухудшаться. Аналитики DeepState сообщают, что российские подразделения пытаются продвинуть пехоту в северную часть Покровска, параллельно вывозя тела погибших военных, переодевшись в гражданскую одежду.

