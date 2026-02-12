Укр
Скандал вокруг Интернационального легиона: в ВСУ прокомментировали слухи о "ликвидации"

Дарья Пшеничник
12 февраля 2026, 17:32
Боевые задачи для личного состава интернациональных легионов остаются неизменными.

Интернациональный легион
Интернациональный легион / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/2InternationalLegion, facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из новостей:

  • Интернациональные легионы не ликвидированы, а интегрированы в штурмовые подразделения ВСУ
  • Иностранные бойцы сохраняют свои задачи и получают усиленную поддержку и новые возможности развития
  • Изменения направлены на повышение боеспособности и прозрачности в подразделениях

В Сухопутных войсках ВСУ официально заявили, что интернациональные легионы не прекратили существование. Вместо этого их включили в состав штурмовых частей, что позволило усилить боевые возможности и расширить доступ к ресурсам регулярных соединений.

"Интернациональные легионы обороны Украины интегрированы в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск. Они получили новые возможности карьерного роста, усилили собственные возможности с помощью нового вооружения и военной техники", - говорится в публикации ведомства в facebook.

Что изменилось для иностранных военных

В командовании объясняют, что подразделения иностранцев не расформировывают, а переводят в новый формат, чтобы повысить их эффективность на поле боя.

"Вместо того чтобы быть отдельными "легкими" батальонами, они интегрируются в состав эффективных и опытных подразделений Сухопутных войск", - отмечается в сообщении.

Легионеры и в дальнейшем выполняют те же задачи, что и раньше, ведь их профиль - штурмовые действия и противодиверсионная работа - остается неизменным. В армии отмечают, что интеграция только усиливает их способность действовать, обеспечивает лучшую защиту и доступ к современным средствам - от БПЛА до артиллерии и аэроразведки.

Также иностранные бойцы получили более широкие возможности для профессионального развития: теперь они могут переквалифицироваться в операторов дронов, артиллеристов, разведчиков или специалистов тыловых служб.

В Сухопутных войсках подчеркивают, что большинство легионеров не только продолжают службу, но и активно занимаются рекрутингом новых добровольцев из-за рубежа. По словам военных, это свидетельствует о доверии к принятым решениям и видении перспектив в новой структуре.

Почему возникли слухи о "ликвидации"

В командовании признают, что вокруг темы интеграции возникла дискуссия, которую некоторые комментаторы подали как якобы сворачивание деятельности легионов.

В ходе служебной проверки действительно выявили отдельные нарушения в учете и управлении, которые требовали исправления. Однако, как отмечают в Сухопутных войсках, это не имеет никакого отношения к прекращению работы иностранных подразделений.

"Часть публичных комментариев, которые появились впоследствии, не отражает полной картины и может быть связана с нежеланием отдельных должностных лиц терять свои функции или должности после принятых решений", — пояснили в ведомстве.

Равные права и поддержка для всех военных

Командование подчеркивает, что иностранные добровольцы имеют такие же права и социальные гарантии, как и украинские военнослужащие.

"Представители других стран, которые защищают нашу землю, имеют абсолютно те же права, социальные гарантии и, что самое главное, тот же уровень поддержки и обеспечения, что и украинские воины", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Кроме того, надеяться на длительную паузу на фронте в рамках переговорного процесса не стоит. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

Напомним, что ситуация на Покровском направлении продолжает ухудшаться. Аналитики DeepState сообщают, что российские подразделения пытаются продвинуть пехоту в северную часть Покровска, параллельно вывозя тела погибших военных, переодевшись в гражданскую одежду.

Об источнике: Сухопутные войска ВСУ

Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше.

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

война в Украине ВСУ
Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

