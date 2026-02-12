'Американцы дожмут': эксперт спрогнозировал отказ большой страны от нефти РФ

У США есть серьезные рычаги влияния на одну из ключевых для России стран, которая закупает ее нефть.

Россия может остаться без больших доходов от продажи нефти / Коллаж: Белый дом, ua.depositphotos.com

Что сказал Загородний:

США имеют рычаги влияния на Индию

Индия может полностью отказаться от российской нефти

США дожмут Индию, чтобы та отказалась от покупки нефти страны-агрессора России. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, США уже начали давить на российский танкерный флот, который обслуживал РФ, Венесуэлу и Иран одновременно. Также у американцев появился доступ к венесуэльской нефти и они хотят обеспечить ее гарантированный сбыт, чтобы компании США могли в эту сферу инвестировать.

Теневой флот России / Инфографика: Главред

"Поэтому во всем, что касается нефти, в решимости США можно не сомневаться. И Индию американцы дожмут, у них есть для этого рычаги давления. В отличие от Китая, который, наоборот, имеет рычаг давления на США", - отметил Загородний.

Единственный вопрос, который остается открытым - на каких условиях Индия полностью прекратит покупать российскую нефть.

Как на РФ скажется отказ Индии от российской нефти - мнение эксперта

Главред писал, что по словам аналитика и эксперта по энергетической политике Максима Гардуса, хоть и бытует мнение, что отказ китайских компаний от российской нефти может серьезно повлиять на позицию страны-агрессора РФ на рынке. Однако это не совсем так.

На самом деле главный акцент сейчас должен быть на Индии, которая закупает около 1,6-1,8 млн баррелей нефти в день. Китай немного меньше - около 1,5 млн. Поэтому отказ Индии стал бы действительно серьезным ударом по позициям России на рынке.

Закупка Индией российской нефти - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. Страна планирует покупать гораздо больше в США и Венесуэле.

Накануне сообщалось, что на фоне того, что Соединенные Штаты усиливают давление на Нью-Дели из-за торговли российскими энергоносителями, Москва предпринимает шаги, которые рискуют создать дополнительные дипломатические осложнения именно тогда, когда отношения между сторонами требуют максимальной стабильности.

Напомним, Главред писал, что осенью 2025 года Indian Oil Corp, ведущий НПЗ Индии, приобрел пять партий российской нефти с доставкой в декабре от поставщиков, которые не подпадают под санкции.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

