'Поможет закончить войну в Украине': Индия останавливает покупку нефти РФ - Трамп

Что сказал Трамп:
- Индия согласилась прекратить покупку российской нефти
- Страна планирует значительно увеличить закупки в США и Венесуэле
- Лидер США подчеркивает, что такой шаг поможет завершить войну в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.
Страна планирует покупать гораздо больше в США и Венесуэле. Такое заявление американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social после телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
"Для меня было честью поговорить сегодня утром с премьер-министром Индии Моди. Он один из моих лучших друзей и влиятельный и уважаемый лидер своей страны. Мы обсудили много вопросов, в частности торговлю и прекращение войны между Россией и Украиной. Он согласился прекратить закупки российской нефти и покупать гораздо больше нефти в США и, возможно, в Венесуэле. Это поможет прекратить войну в Украине, которая происходит прямо сейчас и в которой каждую неделю гибнут тысячи людей", - написал Трамп.
Кроме того, президент США добавил, что Вашингтон согласился с немедленным вступлением в силу торгового соглашения с Индией. Оно предусматривает, что США будут взимать пониженную взаимную пошлину, уменьшив ее с 25% до 18%.
Почему отказ Индии от нефти РФ более приоритетен
Существует мнение, что отказ китайских компаний от российской нефти может серьезно повлиять на позицию страны-агрессора РФ на рынке. Однако это не совсем так. Об этом в интервью Главреду рассказал аналитик и эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус. По его словам, главный акцент сейчас должен быть на Индии.
Эксперт отметил, что Индия закупает около 1,6-1,8 млн баррелей нефти в день. Китай немного меньше - около 1,5 млн. Поэтому отказ Индии стал бы действительно серьезным ударом по позициям России на рынке.
"Думаю, сейчас все дипломатические усилия сосредоточатся именно на этом направлении: с одной стороны, усилят санкционное давление на компании, работающие с Россией, чтобы запугать индийский бизнес; с другой - будут вести агитационную работу среди арабских стран, чтобы они увеличили добычу. Это должно убедить Индию, что отказ от российской нефти будет для нее безопасным", - пояснил он.
Отказ Индии от российской нефти - последние новости
Напомним, Главред писал, что после того как Соединенные Штаты ввели санкции против российских нефтяных корпораций "Лукойл" и "Роснефть", потоки "черного золота" из России на крупные нефтеперерабатывающие заводы Индии упадут практически до нуля.
Ранее стало известно, что государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии в настоящее время отказываются от закупок российской нефти из-за усиления давления на Нью-Дели со стороны Вашингтона в отношении закупок российской нефти и угроз введения жестких пошлин.
Накануне сообщалось, что Россия и ее экономический партнер Индия по горячим следам подписали протокол об усилении сотрудничества в сфере алюминия, удобрений, железнодорожного транспорта и горнодобывающих технологий.
Truth Social
Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.
