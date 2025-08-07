Укр
Читать на украинском
В Индии приостанавливают закупки нефти из РФ из-за Трампа – Bloomberg

Виталий Кирсанов
7 августа 2025, 21:19
52
Компании Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. планируют временно отказаться от спотовых закупок нефти.
Правительство премьера Индии Моди выступило против пошлин Трампа
Правительство премьера Индии Моди выступило против пошлин Трампа / Коллаж: Белый дом, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Новые пошлины для Индии имеют целью оказать давление на Москву
  • Правительство премьера Индии Моди выступило против пошлин Трампа

Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии на данный момент отказываются от закупок российской нефти из-за усиления давления на Нью-Дели со стороны Вашингтона относительно закупок российской нефти и угроз введения жестких пошлин. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на лиц, непосредственно знакомых с планами закупок компаний.

В материале указывается, что такие компании, как Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., планируют временно отказаться от спотовых закупок нефти в ближайшем цикле закупок, до тех пор, пока не получат четких указаний от правительства.

видео дня

Источники издания на условиях анонимности также сообщили, что это решение повлияет на закупку российской марки экспортной нефтяной смеси Urals в октябре.

Мировой рынок нефти сосредоточился на закупках нефти в Индии после решения президента США Дональда Трампа удвоить пошлину на весь индийский экспорт в США в качестве наказания за то, что нефтеперерабатывающие заводы страны закупают российскую нефть.

Издание отмечает, что внедрение США новых пошлин для Индии, которые пока не затронули Китай, имеют целью оказать давление на Москву, чтобы она прекратила войну в Украине.

Указывается, что это напряжение повлияло на фьючерсы на этой неделе, так как трейдеры не исключают вероятность перебоев в поставках, а также способность Москвы найти альтернативных покупателей, если индийские нефтеперерабатывающие заводы начнут покупать меньше нефти. По состоянию на четверг, 7 августа, цена нефти Brent почти не изменилась и составила около 67 долларов за баррель.

Как сообщает издание, официально Нью-Дели не давало нефтеперерабатывающим заводам никаких указаний прекратить закупку российской нефти. Более того, правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди выступило против пошлин Трампа.

Издание предполагает, что вряд ли индийские нефтеперерабатывающие заводы прекратят вообще покупать нефть в России, но снижение закупок может вызвать ажиотаж на другие сорта нефти.

Приводятся данные, что в пиковый период Индия импортировала более 2 миллионов баррелей российской нефти в день, тогда как до полномасштабного российского вторжения в Украину импорт был почти нулевым.

Трамп ввел пошлины против Индии – что об этом известно:

Как сообщал Главред, 6 июля после переговоров представителя Белого дома Стива Уиткоффа с главой РФ Владимиром Путиным в Москве, у Трампа объявили о введении пошлин против Индии в размере 25%.

До этого Индия фактически отвергла требование Трампа не покупать нефть у России. Сначала в Нью-Дели решили воздержаться от комментариев на этот счет, но потом журналисты выяснили, что индийцы отказали в просьбе Трампу.

Индия резко раскритиковала пошлины Трампа, в Нью-Дели заявили, что, мол, действуют исходя из рыночной ситуации. Причем Индия пригрозила США "ответными мерами".

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

