Что крадет тепло в доме: простой шаг, который повышает эффективность обогрева

Эксперты рассказали, какие простые шаги могут снизить платежки и сохранить тепло в комнате.

Как простое перемещение мебели помогает котлу работать эффективнее / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Как расположение дивана влияет на тепло и экономию отопления

Почему плотная обивка мебели "впитывает" тепло вместо обогрева комнаты

Какие простые шаги помогут сохранить мебель и уменьшить платежки

С наступлением холодов вопрос энергоэффективности становится особенно актуальным. В условиях роста цен на энергоносители даже небольшая ошибка в интерьере может стоить дополнительных затрат, пишет Еxpress.

Главред решил рассказать, почему даже небольшая блокировка радиаторов мебелью может увеличить расходы на отопление, и как этого избежать.

Мэтт Оберле, эксперт по энергетике, объясняет: если мебель блокирует циркуляцию воздуха вокруг радиаторов, котел вынужден работать интенсивнее, расходуя больше топлива.

Как мебель влияет на отопление

Блокировка конвекции: радиаторы обогревают воздух, который поднимается и циркулирует по комнате. Диван или другие крупные предметы останавливают этот поток.

Мебель-"губки": плотная обивка или темная ткань впитывает тепло, вместо того чтобы обогревать пространство.

Перегрузка системы: термостат фиксирует низкую температуру и заставляет котел работать дольше, что увеличивает расход энергии.

Эксперт советует не делать радикальных изменений: достаточно отодвинуть диван от радиатора на 30–40 см, что обеспечивает естественную циркуляцию воздуха. The Sun подтверждает: это уменьшает расход энергии и платежки.

Дополнительные преимущества правильного расположения

Сохранение мебели: тепло не пересушивает деревянный каркас и ткань, продлевая их срок службы.

Безопасность: меньший риск перегрева и возгорания обивки.

Экология: котел работает эффективнее, сокращая выбросы углерода.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Прежде чем искать сложные технические решения для утепления дома, осмотрите гостиную. Иногда простое перемещение дивана позволяет сэкономить деньги, сохранить мебель и сделать жилье теплее и безопаснее.

