Что крадет тепло в доме: простой шаг, который повышает эффективность обогрева

С наступлением холодов вопрос энергоэффективности становится особенно актуальным. В условиях роста цен на энергоносители даже небольшая ошибка в интерьере может стоить дополнительных затрат, пишет Еxpress.
Главред решил рассказать, почему даже небольшая блокировка радиаторов мебелью может увеличить расходы на отопление, и как этого избежать.
Мэтт Оберле, эксперт по энергетике, объясняет: если мебель блокирует циркуляцию воздуха вокруг радиаторов, котел вынужден работать интенсивнее, расходуя больше топлива.
Как мебель влияет на отопление
- Блокировка конвекции: радиаторы обогревают воздух, который поднимается и циркулирует по комнате. Диван или другие крупные предметы останавливают этот поток.
- Мебель-"губки": плотная обивка или темная ткань впитывает тепло, вместо того чтобы обогревать пространство.
- Перегрузка системы: термостат фиксирует низкую температуру и заставляет котел работать дольше, что увеличивает расход энергии.
Эксперт советует не делать радикальных изменений: достаточно отодвинуть диван от радиатора на 30–40 см, что обеспечивает естественную циркуляцию воздуха. The Sun подтверждает: это уменьшает расход энергии и платежки.
Дополнительные преимущества правильного расположения
- Сохранение мебели: тепло не пересушивает деревянный каркас и ткань, продлевая их срок службы.
- Безопасность: меньший риск перегрева и возгорания обивки.
- Экология: котел работает эффективнее, сокращая выбросы углерода.
Прежде чем искать сложные технические решения для утепления дома, осмотрите гостиную. Иногда простое перемещение дивана позволяет сэкономить деньги, сохранить мебель и сделать жилье теплее и безопаснее.
