Сажа исчезнет моментально: что бросить в печь, чтобы дымоход самоочистился

Как выжечь сажу из печки / Коллаж: Главред, фото: Freepik, ua.depositphotos.com

В разгар отопительного сезона владельцы печей и каминов сталкиваются с вопросом не только запасов дров, но и правильного ухода за отопительными системами. Одной из самых распространенных проблем остается накопление сажи в дымоходе - она ухудшает тягу и создает опасный риск воспламенения.

Однако эксперты напоминают, что существует простой и проверенный способ, который помогает поддерживать дымоход в чистоте без химических средств, пишет ТСН.

Речь идет об использовании картофельных шкурок. Этот метод известен еще с давних времен и считается одним из самых экологичных. Во время сгорания крахмал, содержащийся в шелухе, выделяется вместе с паром и поднимается по дымоходу. Он смягчает слой сажи, делая его хрупким и легким для дальнейшего удаления.

Чтобы метод сработал, нужно взять примерно полведра сухой шелухи. Важно, чтобы она была хорошо высушена - чрезмерная влажность может потушить пламя. Сначала печь растапливают привычным способом и ждут, пока дрова наберут достаточную температуру. Только после этого на раскаленный очаг высыпают картофельные корки и плотно закрывают дверцу.

В течение 15-20 минут пар с крахмалом поднимается по дымоходу и выполняет свою работу. После завершения процесса достаточно легонько простучать трубу - размягченная сажа отпадает от стенок, и дымоход снова работает эффективно и безопасно.

Специалисты отмечают, что регулярная очистка дымохода - это не только о комфортном тепле, но и о безопасности всего дома.

