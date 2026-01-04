Сажа исчезнет моментально: что бросить в печь, чтобы дымоход самоочистился

Главное из новости:
- Картофельные корки во время горения смягчают сажу в дымоходе благодаря крахмалу
- Шелуху высыпают на хорошо разогретые дрова и оставляют на 15-20 минут
- После этого сажа легко осыпается, а дымоход работает безопаснее и эффективнее
В разгар отопительного сезона владельцы печей и каминов сталкиваются с вопросом не только запасов дров, но и правильного ухода за отопительными системами. Одной из самых распространенных проблем остается накопление сажи в дымоходе - она ухудшает тягу и создает опасный риск воспламенения.
Однако эксперты напоминают, что существует простой и проверенный способ, который помогает поддерживать дымоход в чистоте без химических средств, пишет ТСН.
Речь идет об использовании картофельных шкурок. Этот метод известен еще с давних времен и считается одним из самых экологичных. Во время сгорания крахмал, содержащийся в шелухе, выделяется вместе с паром и поднимается по дымоходу. Он смягчает слой сажи, делая его хрупким и легким для дальнейшего удаления.
Чтобы метод сработал, нужно взять примерно полведра сухой шелухи. Важно, чтобы она была хорошо высушена - чрезмерная влажность может потушить пламя. Сначала печь растапливают привычным способом и ждут, пока дрова наберут достаточную температуру. Только после этого на раскаленный очаг высыпают картофельные корки и плотно закрывают дверцу.
В течение 15-20 минут пар с крахмалом поднимается по дымоходу и выполняет свою работу. После завершения процесса достаточно легонько простучать трубу - размягченная сажа отпадает от стенок, и дымоход снова работает эффективно и безопасно.
Специалисты отмечают, что регулярная очистка дымохода - это не только о комфортном тепле, но и о безопасности всего дома.
