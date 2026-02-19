Оффшоры, $112 млн и "черная бухгалтерия": раскрыта роль Галущенко в деле "Мидас"

Согласно материалам НАБУ, Галущенко причастен к схеме по получению неправомерной выгоды в сфере энергетики и действовал под псевдонимом "Сигизмунд".

В НАБУ раскрыли роль Галущенко в деле "Мидас" - что известно о "пленках Галущенко" / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Как Галущенко получал средства из коррупционных схем в энергетическом секторе

Сколько средств удалось выручить благодаря коррупционной схеме

Какова роль Германа Галущенко в деле "Мидас"

Сколько средств получил конкретно Галущенко и на что он тратил средства

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) официально сообщили о подозрении бывшему министру энергетики и юстиции Герману Галущенко в рамках резонансного дела "Мидас", в котором он фигурирует под кодовым именем "Сигизмунд".

По данным следствия, организованная группа привлекала значительные суммы (более $112 млн) через схемы с "откатами" на контрактах госкомпаний, в частности Энергоатома, легализуя полученные средства через иностранные фонды и офшорные счета, а часть из них, речь идет о семейных средствах Галущенко — якобы использовано на обучение детей и другие личные нужды.

Экс-министра задержали при попытке пересечения границы, и ему уже избрали меру пресечения — содержание под стражей в рамках этого дела, которое стало одним из самых громких антикоррупционных расследований в Украине последнего времени.

Главред собрал главное, что стоит знать об обвинениях НАБУ в отношении роли экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко в действительно масштабных хищениях в энергетике "Мидас".

Как Галущенко получал средства из коррупционных схем в энергетическом секторе

Как говорится в расследовании НАБУ, в феврале 2021 года на острове Ангилия был создан фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов инвестиций. Руководителем структуры стал гражданин Сейшельских островов, знакомый с подозреваемыми по делу об участии в преступной организации.

/ Скриншот: НАБУ

По данным НАБУ, он специализировался на услугах по отмыванию средств. Среди инвесторов фонда были лица по прозвищам "Карлсон" (Тимур Миндич) и "Шугармен" (Александр Цукерман), которые вложили в проект десятки миллионов долларов.

"Чтобы скрыть участие министра энергетики на территории Маршалловых островов создали три компании, которые в свою очередь вошли в структуру траста, зарегистрированного Сент-Китс и Неви. Бенефициарными владельцами оформили бывшую жену и четверых детей высокопоставленного чиновника. Эти компании стали инвесторами фонда", – сообщил руководитель подразделения детективов Александр Абакумов НАБУ, который и занимался этим расследованием.

По результатам расследования НАБУ установлено, что эти компании выступили инвесторами фонда, который открыл счета в трех швейцарских банках. Одного из высокопоставленных чиновников, речь идет о Германе Галущенко, по данным следствия, привлекли к деятельности преступной организации из-за его влияния на энергетический сектор, где аккумулировались значительные финансовые ресурсы, которые впоследствии оказались под контролем этой структуры.

Смотрите видео НАБУ о роли Германа Галущенко в операции "Мидас":

"Сбежать не получилось"

На обнародованных записях НАБУ и САП зафиксированы разговоры, в которых экс-министр энергетики Герман Галущенко якобы выражает намерение покинуть свой пост и заняться дипломатической работой за рубежом.

Участник схемы по прозвищу "Шугармен" (Александр Цукерман) упоминает, что Галущенко стремится покинуть министерский пост и перейти на работу послом.

/ Скриншот: НАБУ

Как работала коррупционная схема в Энергоатоме

По данным НАБУ, в государственной компании "Энергоатом" участники схемы организовали механизм получения откатов в размере 10–15% от суммы контрактов. По версии следствия, эти средства контрагенты передавали доверенному лицу министра, известному под псевдонимом "Рокет" — Игорю Миронюку, который является советником Галущенко, или доставляли курьерами непосредственно в офис организации на Софийской площади. Владельцами помещения, по данным расследования, была семья бывшего народного депутата Андрея Деркача, который сейчас является сенатором РФ.

Смотрите видео НАБУ о деталях хищений в энергетике:

Из материалов расследования следует, что Галущенко фигурировал под прозвищем "Сигизмунд", а также использовал кодовое имя "Профессор".

"Детективы НАБУ получили доказательства того, что министр энергетики непосредственно лоббировал перед министром по вопросам стратегических отраслей промышленности вопрос обеспечения моратория на выплату задолженностей Энергоатому по заключенным контрактам. Это сделало возможной схему шлагбаума, когда оплата подрядчику поступала от Энергоатома только после отката. Часть неправомерной выгоды, которую получали "Тенор" и "Рокет" от контрагентов, передавалась топ-чиновнику, которого они между собой называли "Профессором", - указал Абакумов.

Стоит отметить, что под псевдонимом "Тенор" фигурирует Дмитрий Басов. Он занимал должность в НАЭК "Энергоатом" и отвечал за направление физической защиты и специальной безопасности.

Смотрите видео НАБУ о том, как легализовывались средства из схемы:

Детективы НАБУ установили, что средства из энергетического сектора, которые передавались наличными через лицо с псевдонимом "Рокет" в офис преступной организации, отражались в так называемой черной бухгалтерии под кодовым названием "Комплекс".

Черная бухгалтерия / Скриншот: НАБУ

Сколько средств удалось выручить благодаря коррупционной схеме

В течение 2021–2025 годов по этому направлению, по данным следствия, было аккумулировано более 112 миллионов долларов США. Лица, занимавшиеся легализацией средств под псевдонимами "Карсон", "Шугармен" и "Рёшик" (последний, по версии следствия, — бывший директор по безопасности Энергоатома Игорь Фурсенко, который выполнял функции бухгалтера так называемого бэк-офиса по отмыванию средств), — во внутренних записях называли министра энергетики "Сигизмундом".

Какова роль Германа Галущенко в деле "Мидас"

По информации следствия, "Карсон", используя связи в высших органах власти, способствовал сохранению влияния "Сигизмунда" и связанных с ним лиц в составе правительства, а также обеспечивал внешнюю устойчивость деятельности организации.

"В то же время ключевая роль "Сигизмунда" (речь идет о Германе Галузенко, — ред.) в деятельности Минэнерго, Энергоатома, НКРЭКУ, Объединенной газотранспортной системы Украины и других субъектов хозяйствования государственного сектора энергетики фактически не уменьшилась даже после назначения его в июле 2025 года на должность министра юстиции. В результате он получил возможность влиять уже на два министерства. В черной бухгалтерии преступной организации фиксировались объемы средств по статье Сигизмунд. Подробно указывали долю должностного лица и пути ее легализации в его интересах. Для отмывания (средств, - ред.) использовали криптовалюту с последующим поступлением средств на счета фонда в Швейцарии или выдачей наличных его бывшей жене", - сообщили в Бюро.

Сколько средств получил конкретно Галущенко

Детектив НАБУ Абакумов сообщил, что собранные доказательства свидетельствуют об отмывании в 2021-2025 годах около 12 миллионов долларов США в пользу лица, которое следствие идентифицирует как Германа Галущенко. Деньги поступали на счета фонда в швейцарских банках, размещались на депозитах и приносили дополнительный доход его семье. Также, по данным следствия, находясь на должности министра энергетики, он получил более 7,4 миллиона долларов США на счета двух компаний, зарегистрированных на Маршаловых островах.

Кроме того, почти 4 миллиона долларов были сняты наличными в Швейцарии.

На что Галущенко тратил средства

Как сообщили в НАБУ, часть из этих средств, как отмечается, потратили на обучение детей в престижных швейцарских заведениях, часть — аккумулировали на счетах бывшей жены. Также деньги направлялись на оплату медицинских услуг в клинике, связанной с "Шугарменом", и на приобретение брендовой одежды в киевских бутиках.

"Детективы НАБУ получили доступ к движению активов на счетах фонда. Доказательства получены в рамках международного сотрудничества со Швейцарией и Маршалловыми островами. В целом в рамках этого дела продолжается сотрудничество с 15 странами мира", - резюмируется в видео с материалами дела.

Где учится сын Галущенко

В то же время перед судебным заседанием 18 февраля бывший министр заявил журналистам, что обучение его сына в престижном колледже профинансировал крестный отец ребенка, которого он назвал очень состоятельным человеком. Называть его имя экс-чиновник отказался, объяснив это некорректностью такого шага.

По данным журналистского расследования "Радио Свобода", сын бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко уже четыре года учится в одном из самых дорогих частных колледжей Европы — College Alpin Beau Soleil в Швейцарии. Годовая стоимость обучения и проживания в этом заведении составляет около 200 тысяч долларов (примерно 8,6 миллиона гривен).

"Там разные средства, всем это очень интересно. Там разные люди платили, первый год платил крестный отец, потом другой человек. У меня много кумовьев, они все состоятельные", — говорил Галущенко.

Что теперь "светит" Галущенко

15 февраля Галущенко задержали при попытке выезда за границу. Уже 16 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП объявили бывшему чиновнику подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины — о создании и руководстве преступной организацией или участии в ней, а также легализации имущества, полученного незаконным путем.

18 февраля Высший антикоррупционный суд после восьмичасового рассмотрения избрал ему меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура считает, что экс-министр юстиции и энергетики координировал деятельность преступной группы и был причастен к легализации значительных средств в сфере энергетики.

По информации ТСН, сторона обвинения ходатайствовала о содержании под стражей, в частности из-за того, что жена и четверо детей подозреваемого находятся за пределами Украины. Также отмечалось, что после начала полномасштабной войны он 58 раз покидал территорию государства, а задержание произошло именно во время очередной попытки пересечения границы.

"Я не найду эти средства (425 млн грн залога, которые просила САП — прим. ред.). Это означает, что я буду в СИЗО годами. Я не понимаю, кто из окружения может предоставить такую космическую сумму. От силы могу внести 20-30 миллионов", — сказал во время заседания суда Галущенко, отвечая на вопрос судьи о том, какую сумму залога он бы хотел для себя.

Смотрите видео заявления Галущенко из зала суда об объеме залога:

/ Скриншот

Какое решение суда по Галущенко

Суд принял решение об аресте Галущенко сроком на 60 суток с правом внесения залога. Судья Виктор Ногачевский определил сумму залога в 200 миллионов гривен, что более чем в два раза меньше суммы, которую просили прокуроры. Кроме того, на подозреваемого возложена обязанность не покидать пределы Киева и сдать загранпаспорта.

Об источнике: НАБУ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых. Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющими угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.

