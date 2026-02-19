Укр
Скрытая угроза: 12 вещей, которые категорически нельзя покупать в секонд-хенде

Инна Ковенько
19 февраля 2026, 14:54
Секонд-хенд может показаться сокровищницей для кухни, но среди винтажных вещей есть и такие, которые таят в себе опасность.
Скрытая угроза: 12 вещей, которые категорически нельзя покупать в секонд-хенде
Какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде - список/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какую посуду нельзя покупать в секонд-хенде
  • Почему в секонд-хенде не стоит покупать чугунные сковородки
  • Чем опасна хрустальная посуда из секонд-хенда

Секонд-хенд может быть отличным местом для поиска стильных и практичных вещей для кухни. Но среди таких вещей есть и те, которые могут оказаться непригодными для использования или даже представлять опасность для здоровья.

Главред объясняет, какие кухонные предметы лучше не покупать в секонд-хенде.

Медные кастрюли и сковородки

Старинная медная посуда выглядит очень эффектно, особенно французские изделия ручной работы, пишет Martha Stewart. Но использовать ее для приготовления пищи можно только тогда, когда она имеет целое оловянное покрытие. Если оно стерто и сквозь него видна медь, то посуда становится опасной для здоровья. Кроме того, олово не выдерживает высоких температур, ведь плавится примерно при 450 градусах, поэтому такая посуда не подходит для приготовления пищи на сильном огне.

Старинные деревянные разделочные доски

Деревянные доски со временем впитывают жидкости, запахи и бактерии. Если они старые и неизвестно, как использовались ранее, риск опасности для продуктов очень высок. Трещины и повреждения делают их непригодными для приготовления пищи. Такие доски можно оставить как декоративный элемент, но не стоит использовать для нарезки пищи.

Хрустальные декантеры

Винтажный хрусталь часто содержит опасное количество свинца, который придает изделиям блеск и вес. Если хранить алкоголь в таких декантерах длительное время, свинец может вымываться в напиток.

Антипригарная посуда

Старые сковородки и кастрюли с антипригарным покрытием часто имеют царапины или сколы. При повреждении покрытия в пищу могут попадать токсичные частицы. Особенно опасны старые модели, изготовленные до обновления стандартов безопасности. В секонд-хенде лучше выбирать эмалированный чугун или нержавеющую сталь.

Винтажная керамика

До 1970-х годов в глазури керамической посуды часто использовали свинец. При контакте с горячими или кислыми продуктами он может переходить в пищу. Это касается кружек, тарелок, мисок и кувшинов. Если вы хотите использовать винтажную керамику, стоит провести тест на содержание свинца. Без проверки такие изделия лучше оставлять для декора.

Недорогая мелкая техника

Тостеры, кофеварки или дешевые блендеры в секонд-хенде часто продаются именно потому, что они уже не работают должным образом. Проверить их на месте сложно, а риск купить неисправный прибор высок. В то же время приобрести дорогой брендовый миксер или кухонный комбайн за символическую цену может быть выгодно, если техника исправна.

Винтажная бытовая техника

Старые миксеры, кофемолки или мультиварки могут выглядеть надежными, но проблема часто кроется в проводке. Изношенные кабели представляют опасность — они могут перегреваться или даже вызвать короткое замыкание. Если вы покупаете старую технику, обязательно проверьте состояние шнура и розетки.

Оловянная посуда

Винтажное олово может содержать до 20% свинца. Использовать его для еды опасно. Современная оловянная посуда, изготовленная после 1970 года, уже не содержит свинца, но старые изделия рекомендуем оставлять только для декора.

Старые столовые приборы

Серебряные приборы могут служить десятилетиями, но изделия из других металлов со временем ржавеют и корродируют. Ржавчина и трещины создают среду для бактерий. Если вилки или ножи имеют повреждения, их лучше не использовать, даже если они выглядят стильно.

Алюминиевая посуда

Алюминий реагирует с кислыми продуктами, такими как томаты или цитрусовые. Если поверхность кастрюли или сковороды изношена, алюминий может попадать в пищу. Это нежелательно для здоровья. Нержавеющая сталь является более безопасным и долговечным вариантом.

Пластиковые контейнеры

Старые пластиковые контейнеры могут содержать опасные соединения, которые уже не соответствуют современным стандартам. Царапины, пятна или помутнения делают их непригодными для хранения пищи. Использовать их можно только для бытовых мелочей — например, для хранения инструментов или канцелярии.

Поврежденный чугун

Чугунные сковородки могут служить десятилетиями, но только если они в хорошем состоянии. Трещины делают их опасными, ведь во время приготовления может протекать масло. Сильная ржавчина также вредит безопасности. Если ржавчина поверхностная, ее можно удалить и восстановить посуду, но серьезные повреждения означают, что изделие лучше не использовать.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

