Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Каким будет март-2026 в Одессе: прогноз погоды на первый месяц весны

Анна Ярославская
19 февраля 2026, 11:57
70
Одесситов и гостей города ждут дожди в начале месяца и солнце - в конце, прогнозируют синоптики.
Море, весна
Весна в Одессе стартует с осадков, а потом придет солнечная погода / Фото: УНИАН

Кратко:

  • Март-2026 будет преимущественно теплым и солнечным
  • В начале месяца прогнозируются продолжительные дожди
  • Несмотря на общее потепление, ночи останутся прохладными

В первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной. В то же время без осадков в марте-2026 не обойдется.

В первой декаде марта в Одессе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит +5°C…+8°C. Ночью возможны небольшие колебания от незначительных заморозков до слабого тепла — столбики термометров будут показывать -1°C…+2°C, передает vikna.tv.

видео дня

Начало месяца окажется богатым на осадки. 3 марта, а также с 6 по 9 число прогнозируются продолжительные дожди.

Все остальные дни первой декады марта будут облачными.

Во второй декаде месяца (11-20 марта) дневные температурные показатели будут стабильно держаться в диапазоне +5…+9°C. Ночью синоптики прогнозируют довольно холодную погоду. Столбики термометров будут колебаться от -1 до +3°C.

Осадков в середине месяца будет мало. Лишь 15 марта прогнозируется небольшой дождь. В остальные дни - солнечно либо переменная облачность.

Конец первого весеннего месяца в Одессе обещает быть преимущественно теплым и солнечным. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +6°C…+8°C. В ночное время воздух все еще будет оставаться прохладным. Температура воздуха составит 0°C…+3°C.

Прогноз погоды на март 2026
Прогноз погоды на март 2026 / world-weather.ru
Прогноз погоды на март 2026
Прогноз погоды на март 2026 / world-weather.ru

Какой буде погода в Одессе до конца февраля

Как писал Главред, в конце февраля в Одессе можно будет почувствовать приближение весны. Несмотря на дождь 22 февраля, общий тренд будет направлен на потепление. С 23 числа дневная температура будет уверенно держаться выше +10 °C.

Пик потепления придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C. Ночи также станут значительно теплее — от +5 до +8 °C. Завершится месяц 28 февраля приятной солнечной погодой с температурой +10 °C.

Погода в других регионах Украины

Погода в Украине 19 февраля будет снежной и дождливой, сообщает Укргидрометцентр. Синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве центральных и южных областях. Там ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. В Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях будут сильные снегопады, метель. На дорогах в Украине (кроме юго-востока и Закарпатья) будет гололедица.

Погода в Тернопольской области 19 февраля будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. В частности, завтра ветер будет юго-восточного направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в области ночью составит -5...-10 градусов, а днем ожидается от -4 до +1 градуса.

Сегодня на территории Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, а ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман и изморозь, что будет затруднять видимость.

Другие новости:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Одесса погода синоптик прогноз погоды новости Украины новости Одессы Погода в Украине Погода на месяц погода Одесса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ЕС потребует от РФ вывести войска из Приднестровья и Абхазии - СМИ

ЕС потребует от РФ вывести войска из Приднестровья и Абхазии - СМИ

12:54Мир
С границы на прорыв тыла ВСУ: в ГПСУ предупредили о новой угрозе на фронте

С границы на прорыв тыла ВСУ: в ГПСУ предупредили о новой угрозе на фронте

12:11Фронт
РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

10:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

Последние новости

13:34

В США скончался молодой 25-летней рэппер

13:30

Даже коммуналку не платит: женщина придумала, как сэкономить на жилье

13:05

Девочка села за пианино и через минуту все были поражены - что она сделала

12:59

Путинистка Успенская молится за свою дочь: что с ней случилось

12:54

ЕС потребует от РФ вывести войска из Приднестровья и Абхазии - СМИ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:20

Брата короля Великобритании принца Эндрю арестовали: что известно

12:11

Ученые пробурили лед на 228 метров: что они там нашлиВидео

12:11

С границы на прорыв тыла ВСУ: в ГПСУ предупредили о новой угрозе на фронте

11:58

Что выгоднее голубики в 2026 году: советы фермеров

Реклама
11:57

Каким будет март-2026 в Одессе: прогноз погоды на первый месяц весны

11:49

"Снег с дождем": в Харькове объявили I уровень опасности

11:46

Хит весны: Андре Тан назвал трендовые фасоны блузок на весну

11:40

Овчарка впервые увидела котенка: хозяйка не была готова к ее реакцииВидео

11:24

Михаил Поплавский: культурная стратегия длиной в 30 лет актуально

11:22

Две марионетки РФ: опасен ли для Украины ультиматум Венгрии и Словакии

11:13

Почему у котов зрачки как у рептилий: как на самом деле работает их зрение

10:51

"Горькая правда": Мерц о перспективах окончания войны

10:45

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

10:44

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Кроликам - обида, Драконам - неудачи

10:20

"Осторожный оптимизм": СМИ узнали о прогрессе в переговорах о перемирии

Реклама
09:54

США не хотят участия Украины на официальных встречах саммита НАТО - Politico

09:51

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:44

Тысячи людей без тепла и воды: РФ ударила по крупнейшей котельной ЛозовойФото

09:34

Мать украла у сына 4 миллиона, пока он был в плену, и сбежала за границуВидео

09:33

"Самое страшное": почему Лорак и Повалий предали Украину на самом деле

09:26

Российскую модель Ирину Шейк высмеяли в сети за дряблое тело

09:25

В Украине бушует магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

09:12

Гороскоп Таро на завтра 20 февраля: Львам - новое путешествие, Весам - прощание

09:04

Гороскоп на завтра 20 февраля: Тельцам - проблемы, Козерогам - прибыль

09:03

Вселенная услышала их: кому из знаков зодиака станет легче уже после 19 февраля

08:59

Подруга актрисы возмущена: мужа Заворотнюк заподозрили в романе

08:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

08:51

Зеленский сказал, о чем хочет поговорить с Путиным и готов ли отдать приказ его убить

08:51

Отключение света в Украине — графики на 19 февраля (обновляется)

08:24

Вспыхнул пожар, красный дым в небе: дроны атаковали важный объект РФ

08:23

"Инсульт": зависимая Лолита сдает все больше

08:10

Как Россия спасает свой последний актив в Европемнение

07:45

"Россия хочет заменить меня": Зеленский назвал условие проведения выборовВидео

06:55

Мирные переговоры в Женеве: Зеленский заявил о трех разных позициях по ДонбассуВидео

06:11

Как отмыть унитаз уксусом: простой домашний способ, который заменяет дорогую химию

Реклама
06:10

Украина подняла ставки: почему ввели санкции против Лукашенкомнение

06:00

Гениальный рецепт: изумительный торт всего за пять минутВидео

05:02

Слова из СССР, которые сбивают с толку современную молодежь: что они означают

04:30

Удача будет в руках трех знаков зодиака: кто получит особый подарок судьбы

03:35

Спасут дом от грибка: какие растения убивают плесень в квартире

02:45

Тайна древней катастрофы: почему миф о грандиозном потопе трещит по швам

02:21

Украина и Россия обсудили новые варианты компромисса по Донбассу – NYT

01:30

85-летний Аль Пачино и его 32-летняя экс-девушка подогрели слухи о воссоединении

01:13

Взялся за старое: о чем беглец Влад Яма заговорил на русском языке

00:57

Прорастет даже старый перец – деревенский метод, проверенный временемВидео

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять