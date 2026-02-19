Каким будет март-2026 в Одессе: прогноз погоды на первый месяц весны

Одесситов и гостей города ждут дожди в начале месяца и солнце - в конце, прогнозируют синоптики.

Весна в Одессе стартует с осадков, а потом придет солнечная погода / Фото: УНИАН

Кратко:

Март-2026 будет преимущественно теплым и солнечным

В начале месяца прогнозируются продолжительные дожди

Несмотря на общее потепление, ночи останутся прохладными

В первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной. В то же время без осадков в марте-2026 не обойдется.

В первой декаде марта в Одессе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит +5°C…+8°C. Ночью возможны небольшие колебания от незначительных заморозков до слабого тепла — столбики термометров будут показывать -1°C…+2°C, передает vikna.tv.

Начало месяца окажется богатым на осадки. 3 марта, а также с 6 по 9 число прогнозируются продолжительные дожди.

Все остальные дни первой декады марта будут облачными.

Во второй декаде месяца (11-20 марта) дневные температурные показатели будут стабильно держаться в диапазоне +5…+9°C. Ночью синоптики прогнозируют довольно холодную погоду. Столбики термометров будут колебаться от -1 до +3°C.

Осадков в середине месяца будет мало. Лишь 15 марта прогнозируется небольшой дождь. В остальные дни - солнечно либо переменная облачность.

Конец первого весеннего месяца в Одессе обещает быть преимущественно теплым и солнечным. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +6°C…+8°C. В ночное время воздух все еще будет оставаться прохладным. Температура воздуха составит 0°C…+3°C.

Прогноз погоды на март 2026 / world-weather.ru

Какой буде погода в Одессе до конца февраля

Как писал Главред, в конце февраля в Одессе можно будет почувствовать приближение весны. Несмотря на дождь 22 февраля, общий тренд будет направлен на потепление. С 23 числа дневная температура будет уверенно держаться выше +10 °C.

Пик потепления придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C. Ночи также станут значительно теплее — от +5 до +8 °C. Завершится месяц 28 февраля приятной солнечной погодой с температурой +10 °C.

Погода в других регионах Украины

Погода в Украине 19 февраля будет снежной и дождливой, сообщает Укргидрометцентр. Синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве центральных и южных областях. Там ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. В Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях будут сильные снегопады, метель. На дорогах в Украине (кроме юго-востока и Закарпатья) будет гололедица.

Погода в Тернопольской области 19 февраля будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. В частности, завтра ветер будет юго-восточного направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в области ночью составит -5...-10 градусов, а днем ожидается от -4 до +1 градуса.

Сегодня на территории Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, а ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман и изморозь, что будет затруднять видимость.

