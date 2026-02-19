'Снег с дождем': в Харькове объявили I уровень опасности

Кратко:
- Харькову 19 февраля присвоили I уровень опасности
- В Харьковской области ожидается облачная погода
В четверг, 19 февраля, в Харькове ожидается ухудшение погоды: город покроется льдом. Об этом предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
"По городу и области в течение суток 19 февраля - гололед. На дорогах гололедица... Днем снег с дождем", - прогнозируют синоптики.
Кроме того, в Харьковской области будет ветер с порывами 15-20 м/с.
"Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны", - призвали в гидрометцентре и объявили I уровень опасности, желтый.
19 февраля в Харьковской области ожидается облачная погода. Днем пройдут умеренные осадки. Местами образуется гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха по области днем от 3° мороза до 2° тепла, а в Харькове 0°...+2°.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 19 февраля будет облачная погода.
"На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром продолжается дождь со снегом, который шел ночью. Во второй половине дня его сменит мелкий снег и утихнет только к вечеру", - говорится в сообщении.
Ветер южный, 4, 6 м/с.
Ближайшей ночью столбики термометров покажут -6° ... -8°. Температура воздуха днем 14 февраля будет +1° ... -4°.
Прогноз погоды в Украине - последние новости
Погода в Украине 19 февраля будет снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве центральных и южных областях. Там ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. В Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях будут сильные снегопады, метель. На дорогах в Украине (кроме юго-востока и Закарпатья) будет гололедица.
Как сообщал Главред, 19 февраля на территории Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, а ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман и изморозь, что будет затруднять видимость.
В конце недели Днепр ожидает холодная зимняя погода с облачностью и осадками. По прогнозу синоптиков, следующие три дня будут динамичными: от морозного утра до непродолжительного потепления.
Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области.
Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.
