Слова из СССР, которые сбивают с толку современную молодежь: что они означают

Эти слова еще можно услышать в старых фильмах или воспоминаниях, но для молодого поколения они часто остаются незнакомыми.

Язык — это зеркало времени. В советское время он был наполнен словами, которые сегодня звучат странно или совсем непонятно для молодых поколений. То, что когда-то было обыденностью, теперь вызывает улыбку или удивление.

Главред собрал слова, которые были распространены в СССР, но сейчас часто вызывают удивление у молодого поколения.

Юннат

Сокращение от "юный натуралист". Так называли школьников, которые занимались природоведением в специальных кружках и лагерях, пишет УНИАН. Юннаты изучали растения и животных, ходили в походы, участвовали в мероприятиях по охране окружающей среды.

Готовальня

Не кухня и не столовая, как может показаться современным подросткам. Это набор чертежных инструментов в футляре — циркули, линейки, лекала. Слово происходит от польского "gotować się" — "готовиться". В советских школах и институтах готовка была обязательным атрибутом для занятий черчением.

Бобина

Магнитофонная катушка с магнитной лентой для записи звука. В 1960-1980-х годах это был основной носитель музыки и аудиозаписей. Бобины использовались дома, на радио и в студиях звукозаписи. Исчезли они вместе с магнитофонами.

Комок

Сленговое обозначение комиссионного магазина, где продавали подержанные вещи и технику. Фактически советский аналог секонд-хенда. Там можно было найти мебель, бытовую технику или одежду, которую кто-то сдал на продажу.

Шабашка

Так называли временную или сезонную работу, которая давала дополнительный заработок. От этого слова произошло выражение "пошабашить" — подработать в свободное время. Для многих это был способ заработать больше, чем позволяла официальная зарплата.

Фарцовка

Нелегальная перепродажа импортных товаров и валюты. Фарцовщики поставляли одежду, пластинки, книги, косметику — все то, что было дефицитом в СССР. Это явление было распространено среди молодежи, которая стремилась выглядеть модно и слушать западную музыку.

Примус

Переносное устройство для приготовления пищи и нагрева воды, работавшее на керосине. Использовалось до распространения газовых плит. Примус был незаменим в походах и в быту тех, кто не имел доступа к газу.

ВИА

Аббревиатура от "вокально-инструментальный ансамбль". Это были официально одобренные музыкальные коллективы с несколькими участниками. Популярные примеры — "Песняры", "Веселые ребята", "Земляне". ВИА фактически заменяли современные группы, но находились под государственным контролем.

Видеосалон

Место, где коллективно смотрели фильмы на видеокассетах. Во времена, когда телевизоры и видеомагнитофоны были редкостью, это был способ приобщиться к киноновинкам. Люди платили за просмотр, и это было настоящим культурным явлением.

Самоиздание

Сокращение от "самостоятельное издательство". Так называли нелегальное распространение литературы, запрещенной цензурой. Книги и статьи печатали дома или на работе и передавали из рук в руки. Самвыдав был важным инструментом сопротивления системе.

Мочалка

Сленговое слово из тюремного жаргона, которым в молодежной среде называли легкодоступных девушек. Позже его вытеснили другие жаргонизмы - "чикса", "телка".

Блат

Система личных связей, которая позволяла достать дефицитные товары или решить сложные вопросы. "По блату" означало "благодаря знакомствам". Это была неотъемлемая часть советской жизни.

