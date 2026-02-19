Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Слова из СССР, которые сбивают с толку современную молодежь: что они означают

Инна Ковенько
19 февраля 2026, 05:02
24
Эти слова еще можно услышать в старых фильмах или воспоминаниях, но для молодого поколения они часто остаются незнакомыми.
Слова из СССР, которые сбивают с толку современную молодежь: что они означают
12 слов, родом из СССР, которые современная молодежь не понимает/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Что означает слово юннат
  • Что такое фарцовка
  • Что такое готовка

Язык — это зеркало времени. В советское время он был наполнен словами, которые сегодня звучат странно или совсем непонятно для молодых поколений. То, что когда-то было обыденностью, теперь вызывает улыбку или удивление.

Главред собрал слова, которые были распространены в СССР, но сейчас часто вызывают удивление у молодого поколения.

видео дня

Вам может понравиться наш материал: Почему в СССР строили именно 5- и 9-этажки: архитектор раскрыл логику

Юннат

Сокращение от "юный натуралист". Так называли школьников, которые занимались природоведением в специальных кружках и лагерях, пишет УНИАН. Юннаты изучали растения и животных, ходили в походы, участвовали в мероприятиях по охране окружающей среды.

Готовальня

Не кухня и не столовая, как может показаться современным подросткам. Это набор чертежных инструментов в футляре — циркули, линейки, лекала. Слово происходит от польского "gotować się" — "готовиться". В советских школах и институтах готовка была обязательным атрибутом для занятий черчением.

Бобина

Магнитофонная катушка с магнитной лентой для записи звука. В 1960-1980-х годах это был основной носитель музыки и аудиозаписей. Бобины использовались дома, на радио и в студиях звукозаписи. Исчезли они вместе с магнитофонами.

Комок

Сленговое обозначение комиссионного магазина, где продавали подержанные вещи и технику. Фактически советский аналог секонд-хенда. Там можно было найти мебель, бытовую технику или одежду, которую кто-то сдал на продажу.

Шабашка

Так называли временную или сезонную работу, которая давала дополнительный заработок. От этого слова произошло выражение "пошабашить" — подработать в свободное время. Для многих это был способ заработать больше, чем позволяла официальная зарплата.

Фарцовка

Нелегальная перепродажа импортных товаров и валюты. Фарцовщики поставляли одежду, пластинки, книги, косметику — все то, что было дефицитом в СССР. Это явление было распространено среди молодежи, которая стремилась выглядеть модно и слушать западную музыку.

Примус

Переносное устройство для приготовления пищи и нагрева воды, работавшее на керосине. Использовалось до распространения газовых плит. Примус был незаменим в походах и в быту тех, кто не имел доступа к газу.

ВИА

Аббревиатура от "вокально-инструментальный ансамбль". Это были официально одобренные музыкальные коллективы с несколькими участниками. Популярные примеры — "Песняры", "Веселые ребята", "Земляне". ВИА фактически заменяли современные группы, но находились под государственным контролем.

Видеосалон

Место, где коллективно смотрели фильмы на видеокассетах. Во времена, когда телевизоры и видеомагнитофоны были редкостью, это был способ приобщиться к киноновинкам. Люди платили за просмотр, и это было настоящим культурным явлением.

Самоиздание

Сокращение от "самостоятельное издательство". Так называли нелегальное распространение литературы, запрещенной цензурой. Книги и статьи печатали дома или на работе и передавали из рук в руки. Самвыдав был важным инструментом сопротивления системе.

Мочалка

Сленговое слово из тюремного жаргона, которым в молодежной среде называли легкодоступных девушек. Позже его вытеснили другие жаргонизмы - "чикса", "телка".

Блат

Система личных связей, которая позволяла достать дефицитные товары или решить сложные вопросы. "По блату" означало "благодаря знакомствам". Это была неотъемлемая часть советской жизни.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР словарь интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и Россия обсудили новые варианты компромисса по Донбассу – NYT

Украина и Россия обсудили новые варианты компромисса по Донбассу – NYT

02:21Мир
"Значительный прогресс" в Женеве: у Трампа раскрыли детали трехсторонних переговоров

"Значительный прогресс" в Женеве: у Трампа раскрыли детали трехсторонних переговоров

23:56Мир
Очередей на квартиры в Украине больше не будет: какое революционное решение приняли

Очередей на квартиры в Украине больше не будет: какое революционное решение приняли

22:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

Гороскоп на сегодня 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

Гороскоп на сегодня 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

Гороскоп Таро на завтра 19 февраля: Тельцам - слушать себя, Ракам - шанс

Гороскоп Таро на завтра 19 февраля: Тельцам - слушать себя, Ракам - шанс

Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Пять самых заботливых знаков зодиака, которые никогда не предадут

Пять самых заботливых знаков зодиака, которые никогда не предадут

Последние новости

05:02

Слова из СССР, которые сбивают с толку современную молодежь: что они означают

04:30

Удача будет в руках трех знаков зодиака: кто получит особый подарок судьбы

03:35

Спасут дом от грибка: какие растения убивают плесень в квартире

02:45

Тайна древней катастрофы: почему миф о грандиозном потопе трещит по швам

02:21

Украина и Россия обсудили новые варианты компромисса по Донбассу – NYT

Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жильеАренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье
01:30

85-летний Аль Пачино и его 32-летняя экс-девушка подогрели слухи о воссоединении

01:13

Взялся за старое: о чем беглец Влад Яма заговорил на русском языке

00:57

Прорастут даже старые семена перца – сельский метод, проверенный временемВидео

00:19

"Поговаривают, раскабанел": Монатик ответил на критику своей внешности

Реклама
00:03

Графики для Киева и области: когда отключат электроэнергию 19 февраля

18 февраля, среда
23:56

"Значительный прогресс" в Женеве: у Трампа раскрыли детали трехсторонних переговоров

23:17

Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

23:14

Умер звезда "Робокопа" и "Секретных материалов" Том Нунан

23:05

Черкасская область без света: появились новые графики отключений на 19 февраля

22:46

Очередей на квартиры в Украине больше не будет: какое революционное решение приняли

22:40

Водители массово кладут соль в авто и остаются в восторге: раскрыта причинаВидео

21:58

Украину атакует мощный шторм: где будут снегопады и метели

21:46

"Шахтер" нацелился на усиление: клуб планирует сразу три подписания, кто в списке

21:43

"Не очень чисто": вскрылась правда про Ирину Билык

21:28

Изумительный пирог за 15 минут без замеса и хлопот - рецептВидео

Реклама
21:27

Десятки россиян попали в окружение: ВСУ добивают оккупантов в Купянске

20:46

Какие требования выдвинула РФ на переговорах в Женеве - СМИ раскрыли результат встречи

20:37

Победитель "Холостячки" мобилизовался - где служит экс-бойфренд Огневич

20:33

Блины на Масленицу: кому отдают первый и что он на самом деле означает

20:31

Пусковая установка С-300 взлетела на воздух: РФ считает потери после удара ВСУ

20:25

Массовые отключения света 19 февраля: новые графики для Запорожской области

19:59

"Я - главное зло": Melovin резко ответил на срыв его концерта в РовноВидео

19:54

Пенсии в марте вырастут не для всех: кого из пенсионеров обойдет повышение

19:33

Как понять, что кот несчастен — ветеринар раскрыла десять малоизвестных признаковВидео

19:31

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

19:18

Прямые переговоры Украины и РФ без посредников: в СНБО раскрыли важные детали

19:10

Как два государства-спонсора терроризма демонстрируют единствомнение

18:59

"Последняя капля": Украина будет бойкотировать Паралимпийские игры, какова причина

18:53

Актриса-путинистка из "Интернов" ошарашила своим тощим видом: исхудала на 20 кг

18:33

Ломает россиянам язык: какое уникальное украинское слово не имеет аналогов в других языках

18:21

Саботаж на переговорах в Женеве: о чем договорились Украина с РФ и какова роль США

18:01

Путин уверен в своем преимуществе: СМИ раскрыли, сколько еще он планирует воевать

17:40

Бродячий пес обрел новую жизнь, но ему грозит эвтаназия: история разорвала Сеть

17:30

Ученые обнаружили уникальную птицу-манипулятора: она лжет другим животным ради выгоды

17:25

Как выглядели Золотые ворота до реконструкции: в сети показали редкие кадры

Реклама
17:07

Честная мобилизация: в Украине создано движение против активистов и мажоров, забронированных через разные схемы

16:32

США не готовы давить на РФ: тревожный сценарий окончания войны в Украине

16:31

Как превратить любую сковороду в антипригарную: старый проверенный лайфхак

16:17

Новый лидер и драматическое падение Украины: обновленный прогноз на победителя Евровидения-2026

16:15

Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве: первые детали

16:08

Кто такой Техно Викинг и где он сейчас: история культового интернет-феноменаВидео

15:53

Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

15:48

Венгрия и Словакия выдвинули ультиматум Украине - чем угрожают

15:26

Слов "пододеяльник" и "наволочка" не существует — как сказать правильно по-украинскиВидео

15:25

Какие слова выдают постоянно несчастного человека: 8 тревожных сигналов

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять