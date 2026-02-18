Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье

Анастасия Заремба
18 февраля 2026, 12:00
76
Жилищная политика в Украине готовится к одной из самых масштабных реформ за десятилетия, объясняют эксперты.
Жилищный кодекс, закон
В Украине приняли новый Жилищный кодекс - о чем новый закон / Коллаж Главред

Президент Зеленский на днях подписал закон № 4751-IX "Об основных принципах жилищной политики", который вводит электронную систему учета жилья вместо советских норм. Документ заменяет советскую модель "очередей на квартиру", вводит рыночные механизмы поддержки и запускает механизмы обновления старого жилья. Что именно изменится для украинцев – разбирался Главред.

Что предлагает закон №4751

Закон №4751 фактически формирует новую систему жилищной политики в Украине и заменяет устаревшую советскую модель современным подходом. Документ определяет основные правовые, экономические и организационные правила в сфере жилья — то есть объясняет, как именно государство должно работать с вопросами обеспечения людей жильем, кому помогать и какими инструментами.

В законе прописываются принципы и приоритеты государства в сфере жилищных отношений. Отдельно устанавливаются требования к потребительскому качеству жилья — оно должно быть безопасным, пригодным для проживания и соответствовать базовым стандартам, а не просто формально считаться жилым помещением.

видео дня

Также документ предусматривает различные механизмы государственной поддержки для строительства, приобретения и аренды жилья. Это могут быть льготные кредиты, компенсации, программы софинансирования или поддержка аренды. То есть государство постепенно отходит от практики прямого распределения квартир и переходит к финансовым инструментам помощи. В то же время определяется порядок формирования и использования государственного, коммунального и частного жилищных фондов, а также полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в этой сфере — кто и за что отвечает.

В законе четко определяются понятия жилья, жилищных фондов, доступного и социального жилья, жилья для временного проживания, операторов доступного и социального жилья, а также револьверного фонда — специального механизма финансирования, когда средства после возврата снова направляются на новые жилищные программы. Отдельно прописываются механизмы реализации права на жилье и определяется круг лиц, которые могут воспользоваться государственной поддержкой. Также устанавливается порядок предоставления социального и служебного жилья и условия деятельности операторов, которые будут работать в этой сфере.

Отдельный блок изменений касается управления, содержания и реновации жилищного фонда. Предусматриваются механизмы комплексного обновления устаревшего жилья, что особенно актуально для старых многоквартирных домов. Вводится Единая информационно-аналитическая жилищная система — электронный ресурс, в котором будет учитываться жилищный фонд и люди, нуждающиеся в поддержке, что должно сделать систему более прозрачной.

Также документ предусматривает финансово-кредитные механизмы поддержки строительства, покупки и аренды жилья, создание револьверных фондов для долгосрочного финансирования программ, инструменты публично-частного партнерства в жилищном строительстве, когда государство сотрудничает с застройщиками, а также новые подходы к стратегическому планированию — на государственном, региональном и местном уровнях. Фактически законопроект создает рамки для системной жилищной политики, которая должна заменить устаревшую модель жилищных очередей и административного распределения квартир.

Новый жилищный кодекс — какой риск для частного жилья

Стоит заметить, что в Украине до принятия этого закона более 40 лет действовал Жилищный кодекс Украинской ССР, которым определялись базовые правила жилищных отношений. И если Жилищный кодекс УССР исходил из принципа, что государство распределяет квартиры, то новая модель предусматривает, что государство создает условия и инструменты, чтобы люди могли обеспечить себя жильем — при поддержке, но не через административное распределение.

Фактически речь идет о демонтаже советской системы жилищных очередей и переходе к рыночной модели с социальными предохранителями. Станет ли она более эффективной — будет зависеть от того, как именно будут реализованы механизмы поддержки и хватит ли на это ресурсов. Но одно очевидно: жилищная политика в Украине готовится к одной из самых масштабных реформ за десятилетие.

Как рассказал в комментарии Главреду юрист практики недвижимости и земельного права юридической фирмы "Результат" Артем Чекаленко, от нового закона в долгосрочной перспективе выиграют лица, которые реально нуждаются в жилье, и общество в целом, поскольку система переходит от бумажных очередей к цифровому и более контролируемому механизму распределения.

По его словам, документом значительно сужаются возможности для злоупотреблений, в частности в отношении приватизации "задним числом", поскольку процедуры становятся формализованными и цифровизированными.

Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье
Новый закон расширяет возможности для социального жилья - юрист / Фото - ua.depositphotos.com

Кроме того, закон вводит новую, принципиально важную гарантию: отныне никто не может быть выселен из наемного жилья или ограничен в праве пользования им иначе как по решению суда, по основаниям и в порядке, определенных законом. Это не просто техническое уточнение, а качественное изменение подхода. Фактически арендаторы больше не выступают "безправной стороной", которую можно лишить жилья по единоличному решению.

"Базовые гарантии в законе сформулированы четко: никто не может быть выселен или ограничен в пользовании жильем иначе, чем по решению суда и в порядке, установленном законом. Для жителей в государственном или коммунальном жилье запрещены выселение, переселение, отселение без предварительного предоставления другого пригодного жилья, если сохраняются основания предоставления и право пользования не утрачено (кроме добровольного выселения или решения суда). Для частного жилья (включая аренду) выселение, переселение, отселение также будет возможным только по решению суда. Важно, что законом запрещено выселять, если человек является стороной спора об основаниях выселения или проживания до момента разрешения спора (с некоторыми исключениями типа аварий, чрезвычайных ситуаций, последствий агрессии)", - пояснил Чекаленко.

При этом, добавляет эксперт, для уже приватизированного (частного) жилья закон не вводит ограничений на само право собственности и не меняет правил продажи, дарения, наследования для граждан.

Что же касается социального жилья, то закон, как отмечает юрист, устанавливает достаточно широкие рамки. Так, господдержкой могут воспользоваться:

  1. Лица без доступа к жилью надлежащего качества.
  2. Лица, нуждающиеся в социальной защите.
  3. Другие категории граждан, определенные законами.

"Социальное жилье будет предоставляться тем, кто нуждается в социальной защите, и другим категориям, определенным законом, по решению органа власти и по договору аренды социального жилья. Что касается прозрачности "очереди", то единая жилищная "э-система" должна обеспечить открытый доступ к информации о жилье, включая сведения о предоставлении жилья. Плюс задекларирован общественный контроль (слушания, обсуждения, обращения, иски и т.д.). Хотя, как показывает практика, прозрачность будет настолько прозрачной, насколько качественно Кабмин пропишет порядок: критерии, приоритеты, публичность данных", - добавил Чекаленко.

Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Верховная Рада законопроект
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

12:13Украина
Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье

Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье

12:00Аналитика
ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

11:40Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радом

Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радом

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Почему иудеи и мусульмане не едят свинину: древнее табу, которое до сих пор вызывает споры

Почему иудеи и мусульмане не едят свинину: древнее табу, которое до сих пор вызывает споры

Последние новости

13:01

Гороскоп Таро на завтра 19 февраля: Тельцам - слушать себя, Ракам - шанс

12:55

Одно движение "убивает" коробку автомат: водителей предупредили о роковой ошибке

12:20

Пэрис Хилтон снова пойдет к алтарю: что случилось с ее бракомФото

12:13

В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

12:05

"Кричали и лупили": Алина Гросу рассказала правду о своем детстве

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:03

Почему куры не несут яйца зимой: пять факторов, о которых стоит знать

12:00

Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье

11:56

Скачок цен на топливо: известно, когда АЗС изменят стоимость бензина и дизеля

11:40

ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

Реклама
11:36

Альбина Джанабаева публично доказала измену Валерия Меладзе - детали

11:20

Мужчина не спал 8 дней и потерял связь с реальностью: что ему помогло

10:40

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

10:35

Сильные морозы атакуют Ровенскую область: синоптики предупреждают об опасности

10:28

Украина ввела санкции против Лукашенко: Зеленский анонсировал особые последствия

10:15

РФ готовит новый удар по Украине: в ISW предупредили об опасном шаге Кремля

10:06

Можно ли сушить волосы головой вниз: трихологи дали неожиданный ответ

10:04

Второй день переговоров о мире в Женеве: когда встретятся делегации и о чем будут говорить

09:34

"Прятки" для Седоковой подошли к концу: по делу Яниса Тиммы начинается суд

09:31

Самая тяжёлая проблема: в США сказали, что мешает Украине и РФ заключить мир

09:27

В Ровно активисты сорвали концерт Melovin - что там случилось

Реклама
09:16

FPV-дроны на Шахедах: "Флеш" предупредил о новой коварной тактике россиянВидео

09:13

Гороскоп на завтра 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

09:01

Пять самых заботливых знаков зодиака, которые никогда не предадут

08:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

08:32

Нападет ли РФ на НАТО в 2027 году: разведки Швеции и Эстонии обновили прогнозы

08:30

Отключение света в Украине — графики на 18 февраля (обновляется)

08:24

В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, деталиВидео

08:18

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:05

Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

06:46

Почему переговоры в Женеве проходят по сценарию Путинамнение

06:45

Дроны РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, среди раненых — детиФото

06:30

Шикарное блюдо без грамма мяса: готовится за считанные минутыВидео

06:10

Что способно сломать планы Кремлямнение

05:57

Потерял все волосы: Ефремов ошарашил больным видом после колонии

05:22

На бутылках новые ценники: в Украине неожиданно подорожал базовый продукт

04:30

Сорняки исчезнут быстрее: хитрость с поливом, о которой мало кто знает

04:00

Тест на IQ: успейте найти 3 различия на картинке с уткой в куртке за 36 секунд

03:42

Почему в СССР строго запрещали браки с иностранцами: раскрыта истинная причина

02:42

Человечество ошарашили прогнозом: Земля рискует превратиться в смертельную зону

02:03

Политический диалог в Женеве зашел в тупик: журналист раскрыл подробности

Реклама
02:00

Наталка Денисенко отказалась от прошлого имиджа и ошеломила своим видом

01:30

"Это кажется безумием": Рэдклифф признался, что думает о сериале по Гарри Поттеру

00:58

Ирина Билык лишилась длинных волос: "Восторг на максимум"Видео

00:52

Шахтер готов раскошелиться: "горняки" нацелились на трансфер бразильского таланта

00:12

Восторженная Dorofeeva назвала певицу, которая "перевернула ее понимание"

17 февраля, вторник
23:53

Не боятся засухи и болезней: пять выносливых сортов перца для открытого грунтаВидео

23:35

"Всегда рядом": Алена Омаргалиева впервые показала маму-красоткуВидео

23:25

Свет будет очередями: в Запорожской области вводят новые ограничения на 18 февраля

23:23

Отключения электроэнергии 18 февраля: что известно о графиках для Киева и области

22:53

РФ готовит плацдарм для наступления: комбат раскрыл, где враг планирует новый прорыв

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять