"Это кажется безумием": Рэдклифф признался, что думает о сериале по Гарри Поттеру

В июле 2025 года история Гарри Поттера получила новое начало - HBO показали новых актеров киновселенной и подтвердили тем самым, что сериалу по мотивам книг Джоан Роулинг быть. Сейчас, пока идут съемки, Дэниел Рэдклифф, который играл Гарри с 2001 по 2011, поделился мыслями о предстоящем сериале.

В беседе с People он отметил, что вместе с его партнерами по съемкам, Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон, имеют смешанные чувства. С одной стороны они рады, что Гарри Поттер возвращается на экраны. С другой - им странно видеть новые лица на том пути, который они сами уже прошли. С третьей - работа юных актеров заставила 36-летнего Дэниела посмотреть на эту историю в перспективе.

"(Мы размышляем) насколько это нереально — смотреть, как люди отправляются в это путешествие, спустя столько лет. Я думаю, что в этом случае мы все понимаем, что чувствуют другие, потому что мы тоже это пережили. Вы просто смотрите на фотографии этих детей и хотите их обнять. Я думаю, что это импульс, который испытываем все мы. Когда тебе 11 лет и ты что-то делаешь, ты думаешь: "Конечно, я достаточно взрослый, чтобы это делать — я старше, чем когда-либо". Но теперь, когда я встречаю 11-летних детей, я думаю: "Вау, это кажется безумием". Это позволяет посмотреть на вещи с другой точки зрения", - говорит Рэдклифф.

Арабелла Стентон, Доминик Маклафлин и Алистер Стаут - актеры, которые сыграют главных героев в новом сериале по Гарри Поттеру / фото: instagram.com/hbomax

