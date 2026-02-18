Укр
"Это кажется безумием": Рэдклифф признался, что думает о сериале по Гарри Поттеру

Анна Подгорная
18 февраля 2026, 01:30
Дэниел Рэдклифф рассказал, какими глазами он и коллеги смотрят на своих приемников.
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф новости - актер высказался о сериале по Гарри Поттеру / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Сейчас продолжаются съемки сериала по Гарри Поттеру
  • Дэниел Рэдклифф выразил свое мнение по этому поводу

В июле 2025 года история Гарри Поттера получила новое начало - HBO показали новых актеров киновселенной и подтвердили тем самым, что сериалу по мотивам книг Джоан Роулинг быть. Сейчас, пока идут съемки, Дэниел Рэдклифф, который играл Гарри с 2001 по 2011, поделился мыслями о предстоящем сериале.

В беседе с People он отметил, что вместе с его партнерами по съемкам, Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон, имеют смешанные чувства. С одной стороны они рады, что Гарри Поттер возвращается на экраны. С другой - им странно видеть новые лица на том пути, который они сами уже прошли. С третьей - работа юных актеров заставила 36-летнего Дэниела посмотреть на эту историю в перспективе.

"(Мы размышляем) насколько это нереально — смотреть, как люди отправляются в это путешествие, спустя столько лет. Я думаю, что в этом случае мы все понимаем, что чувствуют другие, потому что мы тоже это пережили. Вы просто смотрите на фотографии этих детей и хотите их обнять. Я думаю, что это импульс, который испытываем все мы. Когда тебе 11 лет и ты что-то делаешь, ты думаешь: "Конечно, я достаточно взрослый, чтобы это делать — я старше, чем когда-либо". Но теперь, когда я встречаю 11-летних детей, я думаю: "Вау, это кажется безумием". Это позволяет посмотреть на вещи с другой точки зрения", - говорит Рэдклифф.

Актеры, которые сыграют главных героев в новом сериале по Гарри Поттеру
Арабелла Стентон, Доминик Маклафлин и Алистер Стаут - актеры, которые сыграют главных героев в новом сериале по Гарри Поттеру / фото: instagram.com/hbomax

Ранее Главред рассказывал, что вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта. Таким образом Шэрон даст возможность рок-артисту выходить на сцену снова и снова даже после смерти.

Также бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой. Джим Кертис поделился с поклонниками настоящей, негламурной стороной жизни со звездой.

Гарри Поттер и поттериана

Гарри Поттер - серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Серия выпущена компанией Warner Bros. и состоит из одиннадцати фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию - начиная с "Гарри Поттер и философский камень" (2001) и заканчивая "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011), — а также спин-офф "Фантастические твари и где они обитают" (2016) и его сиквелы, сообщает Википедия. Также 1 января 2022 года состоялась премьера спецвыпуска "Возвращение в Хогвартс" - документальный фильм, посвященный 20-летию поттерианы.

15:57

"Для пополнения семьи": певица Анна Asti срочно покинула Россию

15:38

Ровенскую область накроет непогода: когда ударят сильные морозы до -15 градусов

15:35

В НАБУ назвали бытовым уголовное дело против директора Бюро Кривоноса и отказались раскрывать подробности, – СМИ

