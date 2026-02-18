Наталка Денисенко отказалась от прошлого имиджа и ошеломила своим видом

Наталка Денисенко решила поэкспериментировать и поделилась результатом.

Наталка Денисенко покорила поклонников своим видом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

Наталка Денисенко показалась в красном платье

Как отреагировали поклонники актрисы

Украинская известная актриса Наталка Денисенко показала поклонникам новые фотографии в необычном образе.

На своей странице в соцсетях Денисенко опубликовала снимки, на которых предстала в роскошном красном луке, хотя всем известно, что артистка предпочитает белую одежду и аксессуары.

"Год Красной лошадки сегодня вступает в астрологическое действие", - написала Наталка.

Также она высказалась и о своем необычном выборе.

"Я соглашусь, что красный, безусловно, тоже мой цвет", - добавила Денисенко.

Наталка Денисенко / фото: скрин instagram.com, Наталка Денисенко

Знаменитость позировала в красивом красном платье, которое дополнила перчатками и помадой в тон.

Наталка Денисенко с возлюбленным / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Поклонники артистки остались в восторге от преображения Наталки и написали ей множество комплиментов.

"Есть ощущение, что ты себя обворовывала цветами эти годы. Очень круто видеть тебя не только в белом";

"Шикарная женщина!";

"В красном еще лучше", - отметили подписчики в комментариях.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

