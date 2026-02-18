Наталка Денисенко отказалась от прошлого имиджа и ошеломила своим видом

Вы узнаете:
Украинская известная актриса Наталка Денисенко показала поклонникам новые фотографии в необычном образе.
На своей странице в соцсетях Денисенко опубликовала снимки, на которых предстала в роскошном красном луке, хотя всем известно, что артистка предпочитает белую одежду и аксессуары.
"Год Красной лошадки сегодня вступает в астрологическое действие", - написала Наталка.
Также она высказалась и о своем необычном выборе.
"Я соглашусь, что красный, безусловно, тоже мой цвет", - добавила Денисенко.
Знаменитость позировала в красивом красном платье, которое дополнила перчатками и помадой в тон.
Поклонники артистки остались в восторге от преображения Наталки и написали ей множество комплиментов.
"Есть ощущение, что ты себя обворовывала цветами эти годы. Очень круто видеть тебя не только в белом";
"Шикарная женщина!";
"В красном еще лучше", - отметили подписчики в комментариях.
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
