РФ планирует "захватить" ряд населенных пунктов до 24 февраля: в ВСУ раскрыли названия

Российское военное командование поставило перед своими подразделениями задачу до 24 февраля 2026 года — в годовщину начала полномасштабного вторжения — продемонстрировать якобы "захват" более десяти украинских населенных пунктов.
Об этом рассказал "Телеграфу" спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. По его словам, по данным украинской разведки, российским военным приказано зайти в определенные села, установить там флаги РФ, зафиксировать это на фото или видео, а после этого покинуть территорию.
Список населенных пунктов
В перечень, по информации Сил обороны, входят:
- Новоселовка,
- Алексеевка,
- Александроград,
- Новоалександровка,
- Воскресенка,
- Орестополь,
- Терновое,
- Зеленый Гай,
- Андреевка,
- Клевцово,
- Отрадное и Братское.
Также в списке фигурируют Тернуватое и Придорожное, где попытки установки российских триколоров уже фиксировались.
Речь идет о населенных пунктах на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.
Цель действий
Как отмечает представитель Сил обороны юга, цель таких действий — не закрепление позиций, а создание информационного эффекта. По его словам, российская сторона пытается продемонстрировать контроль над территориями, чтобы усилить собственные аргументы на возможных переговорах о завершении войны.
Такую тактику уже неофициально назвали "прапоровтики". Вражеские группы заходят в населенный пункт, оперативно снимают видео с триколором и покидают его. В ряде случаев, по данным украинских военных, такие группы были уничтожены.
Таким образом, речь идет о попытке сформировать медийную "картинку" без фактического удержания территорий.
Какова сейчас ситуация на фронте - мнение военного
По мнению военного эксперта, российские войска в настоящее время значительно снизили темп наступательных операций на фронте. Бригадный генерал, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий, объясняет это тем, что украинские подразделения сознательно создают условия, в которых атаки противника становятся малоэффективными.
"Цель Украины — лишить Россию возможности вести успешное наступление и получить преимущества в переговорах", — отмечает Билецкий.
По его словам, российское командование надеется на зимний период для восстановления темпов атак.
"Сейчас их продвижение на большинстве участков фронта — самое медленное с 2022 года. В то же время они рассчитывают, что зима позволит возобновить тактику инфильтрации", — добавляет командир.
Ситуация на фронте — последние новости
Напомним, Главред писал, что после отключения терминалов Starlink у россиян Украина отвоевала 201 квадратный километр площади территорий в промежутке с 11 по 15 февраля.
Кроме того, за вторую неделю февраля армия страны-агрессора России потеряла на фронте на 40-50% личного состава больше, чем ранее. Об этом в эфире телеканала FREEДOM рассказал спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук.
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области, усиливая давление на украинских защитников в районе Мирнограда. После захвата села Ровное оккупанты дожимают соседнее село Светлое.
О персоне: Владислав Волошин
Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.
