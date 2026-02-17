РФ планирует "захватить" ряд населенных пунктов до 24 февраля: в ВСУ раскрыли названия

Российским подразделениям поставили задачу зайти в ряд сел до 24 февраля 2026 года.

https://glavred.info/front/rf-planiruet-zahvatit-ryad-naselennyh-punktov-do-24-fevralya-v-vsu-raskryli-nazvaniya-10741655.html Ссылка скопирована

Военные РФ планируют информационные акции на стыке трех областей / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Читайте в материале:

Какие населенные пункты в списке РФ

Где уже фиксировали триколоры

Почему тактику назвали "прапоровтики"

Российское военное командование поставило перед своими подразделениями задачу до 24 февраля 2026 года — в годовщину начала полномасштабного вторжения — продемонстрировать якобы "захват" более десяти украинских населенных пунктов.

Об этом рассказал "Телеграфу" спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. По его словам, по данным украинской разведки, российским военным приказано зайти в определенные села, установить там флаги РФ, зафиксировать это на фото или видео, а после этого покинуть территорию.

видео дня

Список населенных пунктов

В перечень, по информации Сил обороны, входят:

Новоселовка,

Алексеевка,

Александроград,

Новоалександровка,

Воскресенка,

Орестополь,

Терновое,

Зеленый Гай,

Андреевка,

Клевцово,

Отрадное и Братское.

Также в списке фигурируют Тернуватое и Придорожное, где попытки установки российских триколоров уже фиксировались.

Речь идет о населенных пунктах на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

Цель действий

Как отмечает представитель Сил обороны юга, цель таких действий — не закрепление позиций, а создание информационного эффекта. По его словам, российская сторона пытается продемонстрировать контроль над территориями, чтобы усилить собственные аргументы на возможных переговорах о завершении войны.

Такую тактику уже неофициально назвали "прапоровтики". Вражеские группы заходят в населенный пункт, оперативно снимают видео с триколором и покидают его. В ряде случаев, по данным украинских военных, такие группы были уничтожены.

Таким образом, речь идет о попытке сформировать медийную "картинку" без фактического удержания территорий.

Какова сейчас ситуация на фронте - мнение военного

По мнению военного эксперта, российские войска в настоящее время значительно снизили темп наступательных операций на фронте. Бригадный генерал, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий, объясняет это тем, что украинские подразделения сознательно создают условия, в которых атаки противника становятся малоэффективными.

"Цель Украины — лишить Россию возможности вести успешное наступление и получить преимущества в переговорах", — отмечает Билецкий.

По его словам, российское командование надеется на зимний период для восстановления темпов атак.

"Сейчас их продвижение на большинстве участков фронта — самое медленное с 2022 года. В то же время они рассчитывают, что зима позволит возобновить тактику инфильтрации", — добавляет командир.

Ситуация на фронте — последние новости

Напомним, Главред писал, что после отключения терминалов Starlink у россиян Украина отвоевала 201 квадратный километр площади территорий в промежутке с 11 по 15 февраля.

Кроме того, за вторую неделю февраля армия страны-агрессора России потеряла на фронте на 40-50% личного состава больше, чем ранее. Об этом в эфире телеканала FREEДOM рассказал спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области, усиливая давление на украинских защитников в районе Мирнограда. После захвата села Ровное оккупанты дожимают соседнее село Светлое.

Читайте также:

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред