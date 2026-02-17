Укр
Участница шоу "Супермама" потеряла ребенка и оказалась в психбольнице

Алена Кюпели
17 февраля 2026, 14:00
37
Она поделилась странным видео в Инстаграмме, где также рассказала, что не может найти своего сына.
Наталья Яровенко из
Наталья Яровенко из "Супермамы" оказалась в психбольнице

Кратко:

  • Что случилось с Натальей Яровенко
  • При чем тут ее мама
  • Что случилось с ребенком участницы шоу

Участница популярного украинского шоу "Супермама", где женщины борются за статус самой лучшей мамы по разным критериям, Наталья Яровенко, угодила в психиатрическую больницу.

Как рассказала сама звезда шоу, туда ее определила ее собственная мать. Участница шоу также сообщила, что у нее пропал ребенок и она не видит его уже несколько дней.

Участница Супермамы попала в лечебницу
Участница Супермамы попала в лечебницу

"Пожалуйста, помогите мне найти ребенка у моей неадекватной мамы. К сожалению, за ее святостью скрывался демон. Она не дает мне даже услышать голос моего Давидика… Пожалуйста, она меня в психушку запроторила. Я сейчас в психушке, но я адекватнее всех живых. Пожалуйста, умоляю вас. Я его не видела уже 10 дней", – говорит Яровенко.

Давид - сын Яровенко
Давид - сын Яровенко
Участница Супермамы попала в лечебницу
Участница Супермамы попала в лечебницу

К слову, накануне она публиковала странные видео на своей странице, которые сложно понять. Эти же ролики вызвали беспокойство у ее поклонников.

"Супермама": о чем шоу

Существует в Украине такое шоу - "Супермама". Его основная цель и задумка - показать, насколько женщина реализована как мать и личность, а также насколько она хорошая хозяйка.

Между тем, выходя несколько лет подряд, оно несколько трансформировалось и превратилась на трамплин к инстаблогерству, а также программой-соревнованию, кто же выше выскочит из штанов, дабы показать свою "лухари" жизнь. Молодые нимфы стремятся показать свои туалеты с бирками известных брендов, набитые холодильники, наличие персонала, которое обеспечивает их жизнедеятельность.

Отметим, как сообщал Главред, российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и уехала с семьей из страны-оккупанта жить в Испанию, показала совместное фото с Меладзе, когда еще тот был женат на своей первой супруге.

Ранее также жена российского композитора Игоря Николаева, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, певица Юлия Проскурякова неожиданно пожаловалась на проблемы.

О шоу "Супермама "

"Супермама" ― психологическое реалити, в рамках которого мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей. Каждую неделю новая четверка мамочек с разными принципами воспитания и взглядами на жизнь будет бороться за победу. Ведущий программы - Дмитрий Карпачов.

