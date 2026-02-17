Участница шоу "Супермама" потеряла ребенка и оказалась в психбольнице

Кратко:
- Что случилось с Натальей Яровенко
- При чем тут ее мама
- Что случилось с ребенком участницы шоу
Участница популярного украинского шоу "Супермама", где женщины борются за статус самой лучшей мамы по разным критериям, Наталья Яровенко, угодила в психиатрическую больницу.
Как рассказала сама звезда шоу, туда ее определила ее собственная мать. Участница шоу также сообщила, что у нее пропал ребенок и она не видит его уже несколько дней.
"Пожалуйста, помогите мне найти ребенка у моей неадекватной мамы. К сожалению, за ее святостью скрывался демон. Она не дает мне даже услышать голос моего Давидика… Пожалуйста, она меня в психушку запроторила. Я сейчас в психушке, но я адекватнее всех живых. Пожалуйста, умоляю вас. Я его не видела уже 10 дней", – говорит Яровенко.
К слову, накануне она публиковала странные видео на своей странице, которые сложно понять. Эти же ролики вызвали беспокойство у ее поклонников.
"Супермама": о чем шоу
Существует в Украине такое шоу - "Супермама". Его основная цель и задумка - показать, насколько женщина реализована как мать и личность, а также насколько она хорошая хозяйка.
Между тем, выходя несколько лет подряд, оно несколько трансформировалось и превратилась на трамплин к инстаблогерству, а также программой-соревнованию, кто же выше выскочит из штанов, дабы показать свою "лухари" жизнь. Молодые нимфы стремятся показать свои туалеты с бирками известных брендов, набитые холодильники, наличие персонала, которое обеспечивает их жизнедеятельность.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и уехала с семьей из страны-оккупанта жить в Испанию, показала совместное фото с Меладзе, когда еще тот был женат на своей первой супруге.
Ранее также жена российского композитора Игоря Николаева, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, певица Юлия Проскурякова неожиданно пожаловалась на проблемы.
Вас также может заинтересовать:
- Скандал на шоу "Супермама": блогершу из TikTok обвинили в неуплате налогов на миллионы
- Дети будут спать по 12 часов в день: супермама рассказала об уникальном методе
- Хамство и страх: героиня Супермамы рассказала, как позвала на гендер-пати Сердючку
О шоу "Супермама "
"Супермама" ― психологическое реалити, в рамках которого мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей. Каждую неделю новая четверка мамочек с разными принципами воспитания и взглядами на жизнь будет бороться за победу. Ведущий программы - Дмитрий Карпачов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред