"Супермама" выводит на чистую воду: к кому "пришли" после показа шоу

Участницы шоу любят хвастаться своими мужьями и тем, то им удалось накопить. Однако бывают и последствия.

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Украинские шоу выводят на чистую воду чиновников / / Коллаж Главред, скриншот СТБ, ТЕТ

Существует в Украине такое шоу - "Супермама". Его основная цель и задумка - показать, насколько женщина реализована как мать и личность, а также насколько она хорошая хозяйка.

Между тем, выходя несколько лет подряд, оно несколько трансформировалось и превратилась на трамплин к инстаблогерству, а также программой-соревнованию, кто же выше выскочит из штанов, дабы показать свою "лухари" жизнь. Молодые нимфы стремятся показать свои туалеты с бирками известных брендов, набитые холодильники, наличие персонала, которое обеспечивает их жизнедеятельность.

Почти каждая приходящая в шоу участница едва ли показывает свое материнство, но отчаянно борется за возможность хоть каких-то пару часов побыть "лакшери".

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И если участие в шоу никак не отображается на очередной посредственной блогерше, то вот те дамы, которые похвастались еще и должностями своих мужей, могут посыпать голову пепелом.

Прокурор и дом "двоюродной сестры"

Так случилось в одном из последних шоу, где жена чиновника Александра Малеева Анна Малеева приняла участие в программе "Супермама", где рассказала, что семья арендует дом в Буче площадью 130 квадратных метров.

Также женщина добавила, что не интересовалась стоимостью аренды и не может ответить на этот вопрос. Аренду дома прокурор в декларации не указывал.

Участница Супермамы красиво подставила своего мужа / Фото Скриншот СТБ

По подсчетам журналистов "Слідство.інфо", аренда такой недвижимости может стоить около 3 тысяч долларов в месяц. Кроме этого, Александр Малеев не указывал в декларации расходы на роды супруги, состоявшиеся в США.

Доход Александра Малеева от Офиса Генпрокурора за 2024 год составил 1344098 грн и страховые выплаты 15052 грн. На банковских счетах прокурор хранит 562 478 грн и наличными 2 500 долларов США".

Комиссия отметила, что недостоверные сведения, указанные в декларации, отличаются от достоверных на общую сумму 3 800 00,00 грн, что составляет более 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на дату представления декларации.

Дом Малеева и его жены / Фото скриншот СТБ

Позже Малеев стал оправдываться и заявил, что дом, в котором проходили съемки Супермамы якобы предоставила им на неделю семья двоюродной сестры его жены.

Однако, несмотря на все объяснения прокурора по поводу недвижимости и образа жизни, показанного в телешоу Супермама, КДКП решила уволить Александра Малеева.

Александр Малеев – заместитель руководителя Специализированной экологической прокуратуры – начальник Управления защиты интересов государства в сфере охраны окружающей природной среды Офиса Генерального прокурора.

Даша - любительница икры и муж чиновник

Еще одно позорная программа Супермамы показала некую Дашу, которая откуда ни возьмись создала дорогущий бизнес и также, как и жена Малеева, хвасталась своей лакшери жизнью.

Шоу Супермама выводит на чистую воду / Скриншот СТБ

На этот выпуск обратила внимание медиа-экпертка Лена Чиченина. Она проанализировала выпуск на своей странице в Facebook и отметила, что 25-летняя героиня шоу - жена украинского чиновника.

"Даша, 25 лет. Муж – чиновник. На протяжении всего выпуска нарочито демонстрирует свою люксовую жизнь. Навязчиво, я бы сказала. В холодильнике 15 банок икры. На специальных полочках на видном месте было выставлено 15 бутылок элитного алкоголя в коробках. Холодильник забит. Даша говорит, что все они не успевают съедать, поэтому останки отдают "бедным людям-сиротам", - цитирует ее журналистка.

Шоу Супермама выводит на чистую воду / Скриншот СТБ

Кстати, одна из комментаторок пишет, что муж участницы Даши - работник таможни, а сама она мошенница.

Даша - участница Супермамы / Скриншот Facebook

Папа - 101, мама - 103

Чиченина также приводит в пример еще одно шоу - "Четыре свадьбы". Там участница свадьбы на Буковине хвастается своими неземными богатствами, при том, что ее родители работают на не самых высокооплачиваемых должностях.

Чем закончилась история с последней участницей - неизвестно. Возможно, за нее также возьмутся журналисты и окажется, что у нее есть "государственный спонсор".

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