В США готовят для Украины новый пакет военной помощи: в FT узнали детали

Главное:
- Демократы могут получить дополнительные возможности для поддержки Украины
- Отдельное внимание планируется уделить укреплению ПВО Украины
В американском политическом истеблишменте набирает обороты обсуждение нового плана поддержки Украины. Представители Демократической партии рассматривают возможность выделения Киеву порядка 15 миллиардов долларов военной помощи, а также намерены добиваться расширения санкционных ограничений против Москвы.
Как пишет Financial Times, изменение политического баланса в Конгрессе после промежуточных выборов может открыть демократам дополнительные возможности для поддержки Украины. Получив контроль над обеими палатами, представители партии рассчитывают активнее продвигать инициативы, направленные на укрепление украинской обороноспособности.
Вместе с тем законодательная власть не может самостоятельно определять внешнеполитический курс страны, поскольку ключевые решения остаются в руках президента Дональда Трампа. Поэтому демократы намерены использовать финансовые механизмы, утверждение государственных расходов и парламентские расследования для воздействия на политику Белого дома.
Одним из главных приоритетов станет укрепление украинской энергетической инфраструктуры перед наступлением холодов. Для этого законодатели хотят заложить дополнительные средства и инструменты поддержки в ежегодный американский закон об оборонном бюджете, принятие которого должно состояться до окончания полномочий действующего состава Конгресса.
Отдельное внимание планируется уделить укреплению противовоздушной обороны Украины. Среди рассматриваемых мер - передача дополнительных ракет-перехватчиков для систем ПВО, расширение доступа к американской разведывательной информации и сохранение спутниковой связи Starlink.
Не менее важным пунктом политической повестки станет возвращение к вопросу ужесточения экономических ограничений против России. Демократы намерены пересмотреть действующие механизмы санкционного давления и добиться корректировки законодательства, регулирующего их применение.
Недовольство представителей партии вызвали действия администрации Трампа, воспользовавшейся исключениями для смягчения некоторых дополнительных ограничений против России на фоне договорённостей о поставках российского дизельного топлива на международные рынки.
Законодатели намерены изменить соответствующие положения санкционного законодательства, чтобы ограничить возможность подобных решений в дальнейшем.
"Мы исправим закон Грэма. Полтора года ушло на попытки ввести санкции против России, а потом все просто отменили", - заявил представитель демократов.
Помимо этого, демократы собираются изучить решения администрации Трампа в сфере международной политики и проверить, не связаны ли действия отдельных представителей Белого дома с их личными коммерческими интересами. В центре внимания могут оказаться специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского президента.
В администрации Трампа отвергли предположения о недобросовестных мотивах, подчеркнув, что президент, Уиткофф и Кушнер работают над прекращением войны в Украине и готовы взаимодействовать с Конгрессом.
Тем не менее реализовать задуманное демократам будет непросто. Даже располагая большинством в обеих палатах, они не смогут преодолеть президентское вето без поддержки определённого числа республиканцев. Поэтому дальнейшая судьба инициатив по военной помощи Киеву и усилению санкций будет зависеть от готовности представителей двух партий к сотрудничеству.
Как политическое противостояние в США может повлиять на ход мирных переговоров
Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в беседе с изданием "Главред" выразил мнение, что после промежуточных выборов политическая ситуация в США может стать ещё более напряжённой. По его оценке, противостояние между различными ветвями власти способно негативно отразиться на переговорном процессе по Украине.
"Очевидно, что следующие два года - вторая половина президентского срока Трампа - будут конфликтными. Продолжится противостояние между Конгрессом и президентом. Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности от темы мирных переговоров", - подчеркнул политолог.
При этом Фесенко обратил внимание, что последствия внутриполитической борьбы в Америке могут оказаться неоднозначными для Киева. По его словам, поведение Дональда Трампа во многом остаётся непредсказуемым, а обострение отношений с демократами может повлиять на его подход к взаимодействию с Россией.
"К сожалению, они могут создавать проблемы и в отношениях с Украиной. К тому же Трамп непредсказуем: конфликт с демократами в некоторых ситуациях может подтолкнуть его к сотрудничеству с Путиным. Такое тоже возможно", - пояснил Фесенко.
Как сообщал Главред, Владимир Зеленский выступил против "большой сделки" Трампа, назвав опасной новую архитектуру безопасности. Президент Украины в своем заявлении упомянул Ялту.
Инициативу Белого дома скептически оценили и американские журналисты. Как пишет CNN, соглашение Трампа по Украине может развязать руки Путину. По мнению журналистов, такая договоренность способна подтолкнуть Кремль к эскалации.
Кремль тем временем не отказывается от своих требований. По данным Financial Times, Путин выдвигает к Украине новые территориальные требования. Речь идет не только о Донбассе.
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Об источнике: Financial Times
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