В США готовят для Украины новый пакет военной помощи: в FT узнали детали

Демократы намерены использовать финансовые механизмы для воздействия на политику Белого дома.

https://glavred.info/world/v-ssha-gotovyat-dlya-ukrainy-novyy-paket-voennoy-pomoshchi-v-ft-uznali-detali-10810280.html Ссылка скопирована

США могут предоставить Укаине новый пакет помощи / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, US Army

Главное:

Демократы могут получить дополнительные возможности для поддержки Украины

Отдельное внимание планируется уделить укреплению ПВО Украины

В американском политическом истеблишменте набирает обороты обсуждение нового плана поддержки Украины. Представители Демократической партии рассматривают возможность выделения Киеву порядка 15 миллиардов долларов военной помощи, а также намерены добиваться расширения санкционных ограничений против Москвы.

Как пишет Financial Times, изменение политического баланса в Конгрессе после промежуточных выборов может открыть демократам дополнительные возможности для поддержки Украины. Получив контроль над обеими палатами, представители партии рассчитывают активнее продвигать инициативы, направленные на укрепление украинской обороноспособности.

видео дня

Вместе с тем законодательная власть не может самостоятельно определять внешнеполитический курс страны, поскольку ключевые решения остаются в руках президента Дональда Трампа. Поэтому демократы намерены использовать финансовые механизмы, утверждение государственных расходов и парламентские расследования для воздействия на политику Белого дома.

Одним из главных приоритетов станет укрепление украинской энергетической инфраструктуры перед наступлением холодов. Для этого законодатели хотят заложить дополнительные средства и инструменты поддержки в ежегодный американский закон об оборонном бюджете, принятие которого должно состояться до окончания полномочий действующего состава Конгресса.

Отдельное внимание планируется уделить укреплению противовоздушной обороны Украины. Среди рассматриваемых мер - передача дополнительных ракет-перехватчиков для систем ПВО, расширение доступа к американской разведывательной информации и сохранение спутниковой связи Starlink.

Не менее важным пунктом политической повестки станет возвращение к вопросу ужесточения экономических ограничений против России. Демократы намерены пересмотреть действующие механизмы санкционного давления и добиться корректировки законодательства, регулирующего их применение.

Недовольство представителей партии вызвали действия администрации Трампа, воспользовавшейся исключениями для смягчения некоторых дополнительных ограничений против России на фоне договорённостей о поставках российского дизельного топлива на международные рынки.

Законодатели намерены изменить соответствующие положения санкционного законодательства, чтобы ограничить возможность подобных решений в дальнейшем.

"Мы исправим закон Грэма. Полтора года ушло на попытки ввести санкции против России, а потом все просто отменили", - заявил представитель демократов.

Помимо этого, демократы собираются изучить решения администрации Трампа в сфере международной политики и проверить, не связаны ли действия отдельных представителей Белого дома с их личными коммерческими интересами. В центре внимания могут оказаться специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского президента.

В администрации Трампа отвергли предположения о недобросовестных мотивах, подчеркнув, что президент, Уиткофф и Кушнер работают над прекращением войны в Украине и готовы взаимодействовать с Конгрессом.

Тем не менее реализовать задуманное демократам будет непросто. Даже располагая большинством в обеих палатах, они не смогут преодолеть президентское вето без поддержки определённого числа республиканцев. Поэтому дальнейшая судьба инициатив по военной помощи Киеву и усилению санкций будет зависеть от готовности представителей двух партий к сотрудничеству.

Как политическое противостояние в США может повлиять на ход мирных переговоров

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в беседе с изданием "Главред" выразил мнение, что после промежуточных выборов политическая ситуация в США может стать ещё более напряжённой. По его оценке, противостояние между различными ветвями власти способно негативно отразиться на переговорном процессе по Украине.

"Очевидно, что следующие два года - вторая половина президентского срока Трампа - будут конфликтными. Продолжится противостояние между Конгрессом и президентом. Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности от темы мирных переговоров", - подчеркнул политолог.

При этом Фесенко обратил внимание, что последствия внутриполитической борьбы в Америке могут оказаться неоднозначными для Киева. По его словам, поведение Дональда Трампа во многом остаётся непредсказуемым, а обострение отношений с демократами может повлиять на его подход к взаимодействию с Россией.

"К сожалению, они могут создавать проблемы и в отношениях с Украиной. К тому же Трамп непредсказуем: конфликт с демократами в некоторых ситуациях может подтолкнуть его к сотрудничеству с Путиным. Такое тоже возможно", - пояснил Фесенко.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский выступил против "большой сделки" Трампа, назвав опасной новую архитектуру безопасности. Президент Украины в своем заявлении упомянул Ялту.

Инициативу Белого дома скептически оценили и американские журналисты. Как пишет CNN, соглашение Трампа по Украине может развязать руки Путину. По мнению журналистов, такая договоренность способна подтолкнуть Кремль к эскалации.

Кремль тем временем не отказывается от своих требований. По данным Financial Times, Путин выдвигает к Украине новые территориальные требования. Речь идет не только о Донбассе.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред