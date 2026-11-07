Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В США готовят для Украины новый пакет военной помощи: в FT узнали детали

Алексей Тесля
7 ноября 2026, 20:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Демократы намерены использовать финансовые механизмы для воздействия на политику Белого дома.
Военная помощь, флаги США и Украины
США могут предоставить Укаине новый пакет помощи / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, US Army

Главное:

  • Демократы могут получить дополнительные возможности для поддержки Украины
  • Отдельное внимание планируется уделить укреплению ПВО Украины

В американском политическом истеблишменте набирает обороты обсуждение нового плана поддержки Украины. Представители Демократической партии рассматривают возможность выделения Киеву порядка 15 миллиардов долларов военной помощи, а также намерены добиваться расширения санкционных ограничений против Москвы.

Как пишет Financial Times, изменение политического баланса в Конгрессе после промежуточных выборов может открыть демократам дополнительные возможности для поддержки Украины. Получив контроль над обеими палатами, представители партии рассчитывают активнее продвигать инициативы, направленные на укрепление украинской обороноспособности.

видео дня

Вместе с тем законодательная власть не может самостоятельно определять внешнеполитический курс страны, поскольку ключевые решения остаются в руках президента Дональда Трампа. Поэтому демократы намерены использовать финансовые механизмы, утверждение государственных расходов и парламентские расследования для воздействия на политику Белого дома.

Одним из главных приоритетов станет укрепление украинской энергетической инфраструктуры перед наступлением холодов. Для этого законодатели хотят заложить дополнительные средства и инструменты поддержки в ежегодный американский закон об оборонном бюджете, принятие которого должно состояться до окончания полномочий действующего состава Конгресса.

Отдельное внимание планируется уделить укреплению противовоздушной обороны Украины. Среди рассматриваемых мер - передача дополнительных ракет-перехватчиков для систем ПВО, расширение доступа к американской разведывательной информации и сохранение спутниковой связи Starlink.

Не менее важным пунктом политической повестки станет возвращение к вопросу ужесточения экономических ограничений против России. Демократы намерены пересмотреть действующие механизмы санкционного давления и добиться корректировки законодательства, регулирующего их применение.

Недовольство представителей партии вызвали действия администрации Трампа, воспользовавшейся исключениями для смягчения некоторых дополнительных ограничений против России на фоне договорённостей о поставках российского дизельного топлива на международные рынки.

Законодатели намерены изменить соответствующие положения санкционного законодательства, чтобы ограничить возможность подобных решений в дальнейшем.

"Мы исправим закон Грэма. Полтора года ушло на попытки ввести санкции против России, а потом все просто отменили", - заявил представитель демократов.

Помимо этого, демократы собираются изучить решения администрации Трампа в сфере международной политики и проверить, не связаны ли действия отдельных представителей Белого дома с их личными коммерческими интересами. В центре внимания могут оказаться специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского президента.

В администрации Трампа отвергли предположения о недобросовестных мотивах, подчеркнув, что президент, Уиткофф и Кушнер работают над прекращением войны в Украине и готовы взаимодействовать с Конгрессом.

Тем не менее реализовать задуманное демократам будет непросто. Даже располагая большинством в обеих палатах, они не смогут преодолеть президентское вето без поддержки определённого числа республиканцев. Поэтому дальнейшая судьба инициатив по военной помощи Киеву и усилению санкций будет зависеть от готовности представителей двух партий к сотрудничеству.

Как политическое противостояние в США может повлиять на ход мирных переговоров

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в беседе с изданием "Главред" выразил мнение, что после промежуточных выборов политическая ситуация в США может стать ещё более напряжённой. По его оценке, противостояние между различными ветвями власти способно негативно отразиться на переговорном процессе по Украине.

"Очевидно, что следующие два года - вторая половина президентского срока Трампа - будут конфликтными. Продолжится противостояние между Конгрессом и президентом. Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности от темы мирных переговоров", - подчеркнул политолог.

При этом Фесенко обратил внимание, что последствия внутриполитической борьбы в Америке могут оказаться неоднозначными для Киева. По его словам, поведение Дональда Трампа во многом остаётся непредсказуемым, а обострение отношений с демократами может повлиять на его подход к взаимодействию с Россией.

"К сожалению, они могут создавать проблемы и в отношениях с Украиной. К тому же Трамп непредсказуем: конфликт с демократами в некоторых ситуациях может подтолкнуть его к сотрудничеству с Путиным. Такое тоже возможно", - пояснил Фесенко.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский выступил против "большой сделки" Трампа, назвав опасной новую архитектуру безопасности. Президент Украины в своем заявлении упомянул Ялту.

Инициативу Белого дома скептически оценили и американские журналисты. Как пишет CNN, соглашение Трампа по Украине может развязать руки Путину. По мнению журналистов, такая договоренность способна подтолкнуть Кремль к эскалации.

Кремль тем временем не отказывается от своих требований. По данным Financial Times, Путин выдвигает к Украине новые территориальные требования. Речь идет не только о Донбассе.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости США военная помощь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация остается сложной: какими будут отключения света 8 ноября

Ситуация остается сложной: какими будут отключения света 8 ноября

21:35Энергетика
Похолодание охватит всю Украину: когда температура опустится до -4 градусов

Похолодание охватит всю Украину: когда температура опустится до -4 градусов

20:46Синоптик
Кровавая стрельба в центре Кракова: есть погибшие и раненые, что известно

Кровавая стрельба в центре Кракова: есть погибшие и раненые, что известно

19:33Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Как сохранять низкую температуру в холодильнике во время отключений света

Как сохранять низкую температуру в холодильнике во время отключений света

Без света Киев и четыре области: Россия повредила сети выдачи мощности с АЭС

Без света Киев и четыре области: Россия повредила сети выдачи мощности с АЭС

Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растение

Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растение

Как убрать пыль в труднодоступных местах: простой лайфхак с обычным носком

Как убрать пыль в труднодоступных местах: простой лайфхак с обычным носком

Где в доме нельзя прятать деньги: пять мест, которые хорошо знают грабители

Где в доме нельзя прятать деньги: пять мест, которые хорошо знают грабители

Последние новости

22:30

Трамп дорого заплатил за авантюры: эксперт о громком провале республиканцев

22:21

РФ может прибегнуть к новой тактике под Херсоном: есть ли угроза штурма города

21:39

Пыль исчезнет с пола надолго: хитрый трюк, о котором знают не все

21:35

Ситуация остается сложной: какими будут отключения света 8 ноября

20:46

Похолодание охватит всю Украину: когда температура опустится до -4 градусов

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
20:42

В США готовят для Украины новый пакет военной помощи: в FT узнали детали

20:15

Хитрый способ выманить тараканов из укрытий: понадобится всего один продуктВидео

20:08

От маринада до заправки: необычные способы использования огуречного рассола

19:33

Кровавая стрельба в центре Кракова: есть погибшие и раненые, что известно

Реклама
19:30

Свой фруктовый сад в квартире: какие деревья дадут урожай на подоконникеВидео

19:27

Лунный календарь на 9–15 ноября: когда нельзя рисковать и ссориться

19:16

Не только кутья: какие 12 постных блюд должны быть на столе в Сочельник

19:10

Путин подкидывает Трампу "конфетку": Тышкевич о большой сделке за счет Европымнение

18:44

РФ может получить повод для ядерного удара по Украине: названо опасное условие

18:37

Отдалившиеся от Брэда Питта дети готовятся к окончательному удару

18:34

Где поставить елку в соответствии с фэн-шуй в 2027 году, чтобы привлечь деньги и любовь

18:28

"Не сможем восполнить": тревожное заявление Берлина насчет Patriot для Украины

18:13

Новогоднее меню станет интереснее: рецепт сытного салата с отварной свининой

17:56

Чтобы летом собирать ягоды ведрами: чем подкормить малину в ноябреВидео

17:50

Трубы могут лопнуть, а растения погибнуть: что нужно срочно сделать на даче

Реклама
17:33

Участница "Холостяка" представит Украину на самом престижном конкурсе красоты

17:32

Швабра пахнет даже после мытья: поможет необычный трюк с пакетом

17:29

Радиатор будет греть в разы лучше: простой секрет кардинально меняет всеВидео

17:13

Встреча с Путиным и красные линии: Зеленский озвучил позицию Украины

17:07

"Никогда ее не любила": путинистка Волочкова ошеломила словами дочери

16:14

РФ начала использовать новую систему наведения дронов: в ГУР раскрыли угрозу

16:08

Базовый гардероб на зиму 2027: блогер назвала 5 незаменимых вещейВидео

16:05

Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растениеВидео

15:57

"Все отберут его дети": Камалия пожаловалась на бывшего мужа-миллионераВидео

15:40

Россия ударила по Украине ракетами из КНДР: поврежден важный энергообъект

15:26

"Она меня строит": Павел Зибров рассказал о спорах с дочерью

15:26

Путин готовит новый рычаг давления на Украину: в FT раскрыли расчет Кремля

15:15

Как убрать пыль в труднодоступных местах: простой лайфхак с обычным носком

14:41

Хитрый способ очистить микроволновку: как использовать таблетку для посудомойки

14:29

Как сохранять низкую температуру в холодильнике во время отключений света

14:11

РФ инициировала встречу лидеров, но без Украины: кто проведет переговоры с Путиным

14:06

В РФ скончался актер "Маргоши" и "Ранеток": ему было 39 лет

13:44

"Обслуживание Кремля": Мэрил Стрип попала в скандал из-за россиянокВидео

13:39

Корни начали гнить из-за перелива: как спасти комнатное растение

13:38

Почему черенки не укореняются: садовод назвала пять типичных ошибокВидео

Реклама
13:34

РФ будет усиливать удары и выдвигать Украине новые требования по миру - эксперт

13:30

Участница "Холостяка" заявила, что ее побил участник "Холостячки"

13:17

Шкиль обвинил руководство Агентства по восстановлению в срыве проектов по защите системы водоснабжения Киева

13:07

Любовный гороскоп на 9–15 ноября: Тельцам — нежность, Весам — доверие

13:01

Путин прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной: кого РФ отправит в ОАЭ

12:42

"Наследственность - вещь безжалостная": Мозговая обратилась к матери

12:33

Китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Лошадям — перемены, Козам — прорыв

12:32

Новолуние в Скорпионе 9 ноября: кого ждут деньги, удача и большие переменыВидео

12:17

На вершине Эйфелевой башни спрятана квартира — могут ли туда попасть туристы

12:03

Китайский гороскоп на завтра, 8 ноября: Быкам - обида, Собакам - влюбчивость

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять