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Где поставить елку в соответствии с фэн-шуй в 2027 году, чтобы привлечь деньги и любовь

Марина Иваненко
7 ноября 2026, 18:34
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Где поставить елку в соответствии с фэн-шуй в 2027 году, чтобы символически привлечь деньги, любовь и успех. Какие зоны дома стоит оживить украшениями.
Где поставить елку в доме
Где поставить елку в доме / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Где поставить елку по фэн-шуй в 2027 году
  • Какие секторы дома отвечают за деньги, любовь и успех
  • Как украшения помогут активировать нужные зоны

Новогодняя елка может быть не только праздничным украшением, но и символом обновления, благополучия и позитивных перемен. Согласно традициям фэн-шуй, важное значение имеет не только выбор новогоднего дерева, но и место, где оно будет стоять. Расположение елки в определенном секторе дома связывают с различными сферами жизни - финансами, карьерой, отношениями и личным развитием. Главред расскажет подробнее.

О правилах зимнего фэн-шуй и выборе места для новогодней елки рассказал эксперт в эфире программы "Завтрак с 1+1". Он объяснил, как определить благоприятные зоны в доме, какие направления выбрать для привлечения желаемых перемен и имеет ли значение, живое дерево или искусственное.

видео дня

Какую елку выбрать для дома по правилам фэн-шуй

По словам эксперта, лучшим вариантом считается живая елка с корнями. Такой выбор связывают с природной энергией и символикой продолжения жизни. После завершения зимних праздников дерево можно высадить во дворе, чтобы оно и дальше росло.

Если же такой возможности нет, не обязательно отказываться от традиционного праздничного украшения. Для квартиры подойдет искусственная елка или даже несколько декоративных хвойных веточек. Главное - создать праздничную атмосферу и правильно организовать пространство.

Где поставить елку по фэн-шуй, чтобы привлечь финансовое благополучие

Согласно принципам фэн-шуй, елка благодаря ярким украшениям и праздничному освещению активизирует сектор, в котором расположена. Поэтому место для нее рекомендуется выбирать в зависимости от того, какую сферу жизни хочется усилить в новом году.

Чтобы определить подходящее направление, нужно встать примерно в центре комнаты и воспользоваться компасом в смартфоне. С его помощью определяют стороны света и условно делят пространство на восемь секторов.

Каждое направление в фэн-шуй имеет своё символическое значение:

Восток - финансы и материальное благополучие. Этот сектор рекомендуют выбирать тем, кто хочет сосредоточиться на улучшении финансового положения.

Северо-восток - развитие, популярность, радость и отношения. Расположение елки в этой зоне связывают со стремлением к позитивным изменениям в личной жизни и новым достижениям.

Север - карьера, профессиональный рост и влияние. Это направление подойдет тем, кто ставит перед собой рабочие цели и стремится к продвижению.

Итак, прежде чем устанавливать новогоднюю елку, стоит определиться с главными желаниями на следующий год. Согласно традициям фэн-шуй, именно они помогут выбрать нужный сектор.

Видео о том, где поставить елку, можно посмотреть здесь:

Как активировать несколько зон в доме с помощью новогодних украшений

Не обязательно ограничиваться только одной елкой. Если в доме достаточно места, можно установить главную елку в секторе, который имеет наибольшее значение, а в других комнатах разместить небольшие декоративные елки.

Еще один способ активировать определенные зоны - использование огня и свечей. В традициях фэн-шуй стихию огня связывают с усилением энергии богатства, романтики и популярности.

В частности, эксперт советует обратить внимание на восточный и юго-восточный секторы. Если нет возможности поставить там новогоднюю елку, можно использовать декоративные свечи. При этом важно соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять зажженные свечи без присмотра.

По правилам зимнего фэн-шуй даже обычное оформление дома к праздникам можно превратить в символический ритуал настройки на новый год. Правильно выбранное место для елки, праздничное освещение и декоративные украшения помогут создать уютную атмосферу и будут напоминать о целях, которых хочется достичь в 2027 году.

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Об источнике: проект "Завтрак с 1+1"

"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1. Выходит по будням. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире, сообщает "Википедия".

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