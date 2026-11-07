"Впервые хотят мира": Трамп сделал заявление о соглашении между Украиной и РФ

Трамп надеется заключить масштабное соглашение, касающееся войны в Украине.

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В США якобы впервые увидели стремление обеих сторон положить конец войне / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, facebook.com/DonaldTrump



Что сказал Трамп:

Киев и Москва впервые хотят урегулирования войны

Встречи по переговорам анонсированы на начало следующей недели

Потери сторон за месяц в США оценивают в 25 тысяч человек

Украина и страна-агрессор Россия, по мнению президента США Дональда Трампа, впервые действительно хотят завершить войну. Он анонсировал новые встречи в начале следующей недели.

Об этом Трамп заявил журналистам 6 ноября во время выступления, которое Белый дом опубликовал на YouTube. По словам американского лидера, он уже провел несколько телефонных разговоров по поводу урегулирования, и в дальнейшем их будет больше.

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При этом американский лидер не уточнил, с кем именно общался. Несмотря на это, Трамп подчеркнул, что переговорный процесс продолжается и уже имеет конкретный график.

"Россия и Украина, я думаю, впервые хотят урегулировать конфликт. У нас проходят встречи. Сегодня у меня были телефонные разговоры. Завтра у меня будут еще. Они проведут встречу в понедельник и вторник, понимаете? Но они - я думаю, они хотят урегулировать конфликт", - заявил Трамп.

Что Трамп сказал о предстоящем соглашении

По словам президента США, потенциальная договоренность будет иметь последствия далеко за пределами Украины и России.

"Я думаю, это будет очень масштабное соглашение. Я думаю, оно затронет всю Европу. Это будет очень масштабное соглашение", - в очередной раз подчеркнул он.

Трамп также назвал цену затягивания войны. По его словам, только за прошлый месяц Россия и Украина вместе потеряли 25 тысяч человек, преимущественно военнослужащих.

"И этого не должно происходить. Это очень печально. 25 тысяч человеческих жизней", - сказал американский лидер.

Хронология прекращения войны Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Могут ли внутренние конфликты в США затормозить мирные переговоры

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью "Главреду" отметил, что после промежуточных выборов вторая половина срока Трампа будет конфликтной, и это может сказаться на переговорах.

"Очевидно, что следующие два года - вторая половина президентского срока Трампа - будут конфликтными. Продолжится противостояние между Конгрессом и президентом. Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности от темы мирных переговоров", - подчеркнул политолог.

В то же время эксперт предупредил, что непредсказуемость американского президента может сыграть и против Украины.

"К сожалению, они могут создавать проблемы и в отношениях с Украиной. К тому же Трамп непредсказуем: конфликт с демократами в некоторых ситуациях может подтолкнуть его к сотрудничеству с Путиным. Такое тоже возможно", - пояснил Фесенко.

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский выступил против "большой сделки" Трампа, назвав опасной новую архитектуру безопасности. Президент Украины в своем заявлении упомянул Ялту.

Инициативу Белого дома скептически оценили и американские журналисты. Как пишет CNN, соглашение Трампа по Украине может развязать руки Путину. По мнению журналистов, такая договоренность способна подтолкнуть Кремль к эскалации.

Кремль тем временем не отказывается от своих требований. По данным Financial Times, Путин выдвигает к Украине новые территориальные требования. Речь идет не только о Донбассе.

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Об источнике: Белый дом Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времён Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется в переносном смысле для обозначения президента и его советников, пишет Википедия.

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