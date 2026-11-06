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Как утеплить окна без лишних затрат - поможет вещь, которая есть почти в каждом доме

Руслана Заклинская
6 ноября 2026, 20:42
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Эксперты советуют не выбрасывать пузырчатую пленку, ведь зимой она может помочь утеплить окна и сделать дом более уютным.
Как утеплить окна без лишних затрат — поможет вещь, которая есть почти в каждом доме
Обычная пузырчатая пленка поможет утеплить окна / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Как пузырчатая пленка помогает сохранять тепло в доме
  • Как правильно утеплить окна с помощью упаковочного материала
  • Почему важно учитывать размер пузырьков и какие недостатки имеет этот способ

Пузырчатая пленка, которую обычно используют для упаковки хрупких вещей, может стать бюджетным способом утепления окон зимой. Её наклеивают непосредственно на стекло, чтобы уменьшить потери тепла и сделать помещение более комфортным в холодную погоду. Для этого не нужны специальные инструменты или дорогие материалы.

Главред выяснил, как утеплить окна пузырчатой пленкой, почему она помогает сохранять тепло и какие недостатки имеет этот метод.

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Как пузырчатая пленка помогает утеплить окна

Пузырчатая пленка может выполнять роль дополнительного изоляционного слоя. Воздух, содержащийся внутри пузырьков, замедляет теплообмен между стеклом и холодным воздухом снаружи, пишет Express.co.uk.

Эксперт Марк Макшейн из компании Boiler Cover UK советует использовать этот материал для уменьшения теплопотерь. По его словам, пузырчатая пленка на окнах может помочь сохранить тепло в доме и сократить расходы на отопление.

На сайте WF Plastic также объясняют, что такой способ утепления давно используется в теплицах, но он подходит и для обычных домашних окон. Пленку можно применять отдельно или вместе с утепляющими шторами.

Как правильно наклеить пузырчатую пленку на окно

Для утепления понадобится рулон пузырчатой пленки, ножницы и пульверизатор с водой.

Сначала нужно измерить стекло и вырезать кусок материала соответствующего размера. Затем следует слегка смочить поверхность окна водой из пульверизатора.

После этого пленку прикладывают к стеклу пузырьками внутрь, то есть пузырчатой стороной к окну. Материал нужно прижать, чтобы он приклеился к влажной поверхности.

По информации WF Plastic, по окончании холодного сезона пленку можно снять. Она не должна оставлять на стекле грязи или пятен.

Какую пузырчатую пленку лучше использовать

Для утепления подходит пленка с пузырьками разного размера. По данным WF Plastic, материалы со средними и крупными пузырьками могут обеспечивать несколько лучшую изоляцию по результатам измерений температуры поверхности.

В то же время пленка с маленькими пузырьками также обладает изоляционными свойствами. Выбор зависит от того, насколько важно сохранить обзор через окно.

Какие недостатки имеет утепление окон пузырчатой пленкой

Главный недостаток этого способа - ухудшение видимости. Если наклеить пленку на стекло, изображение за окном станет размытым. Поэтому её не рекомендуют использовать там, где требуется чёткий обзор.

В то же время материал пропускает достаточно естественного света. Его можно применять на окнах нестандартной формы, для которых сложно подобрать изоляционные шторы.

Важно также понимать, что пузырчатая пленка является лишь дополнительным способом утепления. Она не заменяет качественных стеклопакетов, герметизации щелей и других мер по теплоизоляции дома.

Можно ли сэкономить на отоплении благодаря пузырчатой пленке

Использование пленки может помочь уменьшить потери тепла через стекло. Однако конкретная экономия будет зависеть от состояния окон, площади остекления, температуры в помещении и качества отопления.

Этот метод привлекает прежде всего низкой стоимостью и простотой. Для его применения не нужно покупать специальное оборудование или вызывать мастеров. В то же время не стоит ожидать, что одна только пузырчатая пленка существенно снизит счета за отопление.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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