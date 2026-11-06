Мороз до -6°С, снег и гололед: синоптики предупредили о резком похолодании

Синоптики предупредили украинцев об изменении температуры и новых осадках в ближайшие дни.

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Прогноз погоды в Украине на 7–8 ноября / фото: УНИАН

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Где ожидается первый снег

Насколько снизится температура ночью в Украине

Погода в Украине завтра, 7 ноября, будет облачной с прояснениями. Ночью во всех областях, кроме западных, днем - в центральных, южных и восточных областях ожидается небольшой снег, на юге и востоке страны - с дождем.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. Там предупредили, что в северных, центральных и восточных областях ночью и утром местами будет гололед.

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"Ветер северо-западный, северный, 5–10 м/с, в южной части страны днем местами порывы 15–18 м/с", - добавили синоптики.

Температура ночью будет колебаться от +2 до -3 градусов. В западных областях ожидается -1–6 градусов. Днем будет от 0 до +6 градусов.

Погода в Украине 7 ноября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 8-9 ноября

В воскресенье и понедельник в Украине ожидается более спокойная погода без осадков, местами с прояснениями.

Погода в Украине 8 ноября / фото: скриншот с meteoprog

В связи с тем, что за холодным фронтом на территорию Украины будет распространяться холодная воздушная масса, в ночь на 8 и 9 ноября ожидается температура от +2 до -5 градусов. Днем будет от 0 до +7 градусов.

Погода в Украине 9 ноября / фото: скриншот с meteoprog

Где наступит зима в середине ноября

Главред писал, что с 10 по 14 ноября сильные метели накроют север Европы. В Скандинавии и на северо-западе России местами выпадет от 10 до 50 см снега, образуются сугробы, а дороги занесет. Больше всего осадков ожидают на западе и севере Норвегии.

Непогоду принесет крупный циклон из Северной Атлантики, который пройдет над Скандинавией с юга на север. Зона осадков будет значительно шире его траектории. Она охватит юго-западную, центральную и северную Норвегию, западную и северную Швецию, Финляндию, а также частично запад и северо-запад России.

Циклон и антициклон - какая разница / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 6 ноября в Украине в большинстве областей погода будет некомфортной. Ожидаются дожди, а на севере, местами в центре и на востоке - с мокрым снегом.

Ранее стало известно, что зима 2026–2027 годов в Украине, скорее всего, будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы, однако морозы до -20 °C и ниже не исключены.

Накануне сообщалось, что погоду в конце текущей недели в Украине будет определять холодный атмосферный фронт, который будет быстро перемещаться со стороны Балтийского моря. Северо-западный ветер принесет холодный воздух, а облачность и осадки будут препятствовать прогреванию.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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