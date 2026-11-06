Как сделать рукомойник из пластиковой бутылки: лайфхак при отключении воды

Блогерша показала, как за несколько минут без лишних затрат сделать простой рукомойник, в котором можно помыть руки и даже посуду.

https://glavred.info/life/kak-sdelat-rukomoynik-iz-plastikovoy-butylki-layfhak-pri-otklyuchenii-vody-10809905.html Ссылка скопирована

Лайфхак, который пригодится во время отключений воды / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как сделать самодельный рукомойник

Как пользоваться бутылкой во время отключений воды

Во время отключений электроэнергии и водоснабжения особенно важно иметь под рукой простые устройства, которые помогут поддерживать гигиену.

Главред узнал, что украинская блогерша Лена Гордиенко в TikTok показала, как с помощью обычной 5-литровой пластиковой бутылки сделать самодельный рукомойник.

видео дня

Как в домашних условиях сделать рукомойник

Самодельный рукомойник из пластиковой бутылки станет практичным решением для тех, кто временно остался без водоснабжения. Его можно использовать дома, на даче или даже во дворе частного дома.

Для изготовления конструкции понадобится 5-литровая пластиковая бутылка с крышкой и отвертка. Сначала бутылку нужно положить на бок и с помощью отвертки проделать небольшое отверстие в ее стенке.

Как правильно хранить запасы воды / Инфографика: Главред

Принцип работы такого устройства очень прост. Когда крышка бутылки плотно закручена, вода не вытекает через отверстие. Чтобы воспользоваться рукомойником, достаточно слегка открутить крышку: внутрь начнёт поступать воздух, благодаря чему вода будет вытекать наружу.

"Чтобы помыть руки и рукомойник заработал, нужно открутить крышку. Руки помыли, крышку закрутили. Вуаля, рукомойник готов", - пояснила Гордиенко.

Таким образом, не нужно устанавливать кран или покупать специальные комплектующие. Поток воды можно регулировать с помощью обычной крышки.

Видео с лайфхаком можно посмотреть в TikTok по ссылке.

Другие новости:

О персоне: Лена Гордиенко Лена Гордиенко - украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред